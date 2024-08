Mamá de Yailin revela si Anuel abusó de su hija

Wanda Díaz, la madre de Yailin La Más Viral, es como un libro abierto.

Díaz, quien está iniciando su carrera musical bajo el nombre artístico de La Real Viral, recientemente concedió una entrevista exclusiva a “El Gordo y la Flaca“. En esta conversación, habló sobre su incursión en la música, la relación actual con su hija Yailin, la demanda por agresión contra el novio de Yailin, Tekashi 6ix9ine, y la dinámica entre Anuel AA, Yailin y su nieta Cattleya, fruto de la relación entre su hija y Anuel AA.

“Yo a Anuel lo respeto mucho. Lo estimo mucho”, expresó Díaz, quien también mencionó el reciente reencuentro entre Anuel y su hija Cattleya. “Le tengo mucho respeto y me encantó ver ese reencuentro entre ellos. Ella, muy bella, muy hermosa con su papi, su verdadero papi, y me sentí feliz”.

Díaz no solo compartió detalles sobre el presunto maltrato que Yailin ha experimentado con Tekashi, sino que también comparó esta relación con la que Yailin tuvo con Anuel. Según Díaz, Anuel siempre se comportó con respeto hacia su hija, lo que le ha ganado el aprecio de Díaz como madre de Yailin.

“Con Anuel. Anuel nunca maltrató a mi hija. Nunca… en ningún momento. Todo era amor, cariño, flores, corazones”, afirmó Díaz antes de criticar a Tekashi. “Con ese estúpido era maltrato siempre”.

Al abordar la ruptura entre Yailin y Anuel en 2022, Díaz confesó que ella tampoco conoce los motivos exactos detrás de la separación.

“En verdad no sé por qué se dejaron ellos porque yo no estaba con ellos. Estaban en Miami, pero Jorgina es una niña grande. Tal vez no supo manejar la situación. Lo bueno es que ellos tienen muy buena comunicación, por la bebé, se llevan bien, conversan sobre la bebé”, concluyó.

La relación entre Díaz y Yailin

Durante la entrevista, Díaz también reveló que, debido a la relación tormentosa entre Yailin y Tekashi, ella y su hija se han distanciado, y no han vuelto a estar en contacto desde antes de la demanda que ella interpuso contra el rapero.

“Todavía todo sigue igual. Cada cual está en su lado. Cada cual trabaja diferente. Estamos aisladas, pero es mi hija”, respondió Díaz a la reportera, quien le preguntó si ha vuelto a hablar con Yailin recientemente.

“En qué momento se quebró la relación”, le preguntó la periodista, a lo cual Díaz le responde: “Desde que ella comenzó con ese señor; con ese psicópata. De ahí se quebró todo”, reveló.

Acusación de abuso físico

El rapero Daniel Hernández, conocido como Tekashi 6ix9ine, está siendo investigado en la República Dominicana por supuestos incidentes de violencia doméstica contra la cantante Yailin La Más Viral y su madre, Wanda Díaz. Las acusaciones surgieron después de que Díaz afirmara que Tekashi las agredió físicamente, lo que llevó a su detención y posterior comparecencia ante un tribunal a principios de 2024.

Sigue leyendo: