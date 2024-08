Yeison López suma otra medalla de Plata para Colombia en París 2024

Yeison López fue el héroe de esta jornada en halterofilia para Colombia en París 2024. El atleta colombiano quedó segundo lugar en la categoría de 89 kilogramos y se llevó la medalla de plata.

De esta forma, Colombia suma su segunda medalla en París 2024. La segunda de plata tras la que consiguió Ángel Barajas en gimnasia artística.

López comenzó de gran forma la competencia con 180 kilogramos, uno de los mejores en la primera parte de arrancada.

En el envión, el atleta colombiano no la tuvo nada fácil. Se jugó su tercer y último intento por 210 kilogramos, un peso que le aseguraba casi una medalla si lo lograba. Falló en su primera oportunidad, pero luego pudo levantarlo y los jueces aprobaron el levantamiento.

Yeison López estalló en emoción al saber que conseguía los 390 kilogramos, que por el momento le daba la medalla de oro. Luego el búlgaro Karlos May Nasar terminó con 404 kilogramos, nuevo récord olímpico y mundial.

“Les cuento algo que no ha sido fácil. Hace tres semanas mi sueño se me iba de las manos por una lesión en la espalda me tocó parar. Fue difícil, no quise decir nada porque era sinónimo de preocupación para mi familia”, comentó.

López lloró en los camerinos, mientras esperaba que los demás participantes terminaran, y así conocer su medalla olímpica.

El búlgaro, quien estuvo en 2022 envuelto en un polémico caso de ingestión de drogas y de conducción sin carné por el que no fue inhabilitado, hizo un mejor intento de 180 kilos en arrancada y de 224 en dos tiempos.

¡MEDALLA DE PLATA PARA COLOMBIAAA! 🇨🇴🏋️‍♀️



Yeison López ganó la de #plata en halterofilia. Tuvo un registro total de 390 kg. 👏



¡Vamos, Colombia, segunda medalla! 💛💙❤️#JuegosOlímpicos #Paris2024 I @FCFSeleccionCol pic.twitter.com/QK3rlLlf0G — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) August 9, 2024

“Gokú” como se le apoda al atleta colombiano obtiene su primera medalla olímpica. De acuerdo a reportes, el colombiano tuvo que superar problemas de depresión e incluso intentos de atentar contra su vida.

“Agradezco a la Federación, a mi equipo de trabajo. Estoy cumpliendo mi sueño. Un llamado a los colombianos: independientemente del resultado, es fácil estar en la casa criticando, pero siempre damos el ciento por ciento. Apoyemos”, finalizó.

Sigue leyendo:

– Noah Lyles abandona la prueba de 4×100 m tras el positivo por covid

– Julián Araujo podría despedirse del FC Barcelona