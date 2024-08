¿Por qué los amigos de Jennifer Lopez no soportaban a Ben Affleck?

En medio de los rumores de separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, trascendió que, al parecer, el actor no era del agrado de los amigos de la cantante de “On The Floor”, especialmente de su manager Benny Medina.

De acuerdo con Page Six, una fuente cercana a la cantante contó que sus amigos no confiaban en el actor y que el primero en desconfiar fue precisamente su manager. “No se aguantan. No se llevan bien y todavía hay mala sangre”, dijo la fuente.

Pese a que Affleck no es del agrado de Medina, él se ha mantenido al margen y respetó la decisión de JLo de darle una segunda oportunidad y volver a tener una relación con el actor.

JLo y Benny, quien la ayudó a convertirse en una estrella, se pararon justo cuando comenzó el primer romance entre la cantante y Ben Affleck en 2003. Según la fuente, la separación fue producto de su romance con el actor.

Tras la ruptura entre JLo y Affleck, Benny y la cantante volvieron a trabajar juntos hasta el presente.

La fuente también contó a Page Six que el fin de la amistad entre JLo y Leah Remini también podría ser responsabilidad de Affleck. Al parecer, la actriz no estaba de acuerdo con la segunda oportunidad que le dio la cantante al actor.

“Él es tan egoísta y nada comprometido como pareja. Pero JLo estaba tan entregada que cortó esa unión”, dijo la fuente, quien contó que los amigos de la cantante tienen un sobrenombre para referirse a Affleck: el triple A (de Asshole). “A nadie, excepto la madre de Jennifer, le gusta Ben Affleck”, agregó.

Retrasos en el divorcio de JLo y Ben Affleck

Hace poco, una fuente cercana a la pareja aseguró al Daily Mail que los documentos de divorcio de la cantante y el actor estaban listos pero que todavía no los habían enviado. “Finalizaron los papeles del divorcio con ella hace un mes, pero están esperando el momento adecuado para entregarlos”, aseguró.

Esta semana, otra fuente contó a Page Six que, al parecer, el retraso en el divorcio entre JLo y Affleck se debe a que el actor ha frenado la presentación de los documentos supuestamente para proteger a la cantante.

“Él la ha humillado porque ella hizo un gran alarde de que él es el amor de su vida. Acaban de tener dos bodas hace dos años. Esto es una especie de récord, no son niños”, indicó la fuente.

Esta semana se supo que JLo y Affleck ya no mantienen ningún tipo de contacto. De acuerdo con TMZ, otra fuente aseguró que la cantante y el actor cortaron todo tipo de comunicación entre ellos, lo que podría ralentizar su proceso de divorcio.

“Ben y Jen no están hablando entre ellos, ni en persona ni por teléfono, y esto está ralentizando mucho su divorcio”, dijo la fuente.

“La relación fría entre Ben y Jen es realmente el único impedimento para que esto sea un divorcio rápido”, agrega.

Seguir leyendo: