Así celebró Gloria Trevi el cumpleaños de su hijo

Han transcurrido 19 años desde que Gloria Trevi dio la bienvenida a su segundo hijo, Miguel Armando.

Para conmemorar el cumpleaños de su hijo menor, la cantante mexicana organizó una reunión familiar. Trevi compartió este momento especial en sus redes sociales, mostrando un carrusel de fotos y videos que capturaron la celebración, incluyendo una imagen donde su hijo, con una gran sonrisa, se encontraba frente a tres pasteles mientras recibía felicitaciones.

En el video, se escucha una voz sugiriendo que apagara las velas “de un soplido”. Miguel se acercó y, siguiendo la recomendación, apagó las velas de uno de los pasteles, mientras su madre lo alentaba, diciéndole que lo hiciera “de una sola vez”. A su lado estaban Trevi y su abuela, Gloria Ruiz Arredondo.

“Gracias Dios por estos 19 años maravillosos!, gracias a todos ustedes por tanto apoyo y amor, @miguelarmandogt que tus sueños más hermosos se hagan realidad, love u mamá”, escribió La Trevi en el subtítulo de la imagen.

La madre de Gloria expresó en la publicación: “Mis amores Yoyis gracias por darme a estos nietos amados!!! Me han hecho y me seguirán haciendo muy feliz y orgullosa, como siempre me has hecho tú ♥️🙏🤗”. Por su parte, Miguel Armando también dejó un comentario, en el que mencionó: “No sé cuál apagar primero”.

Algunos fans de la intérprete de “Pelo suelto” también comentaron y felicitaron a su hijo.

“Lo enorme que estáaaaa!!! Los amo. Celebren mucho al baby de casaaa. Happy Birthday @miguelarmandogt 🤍🤍🤍”, “Todavía recuerdo el día que supe llegarías a este mundo! Desde entonces I love you @miguelarmandogt 🙌🙌”, “Feliz cumpleaños a tu príncipe, que la vida le conceda tantos sueños hechos realidad y todo el amor del mundo en su camino 🩵🩵🩵”, “Muchas felicidades para tu bello hijo, que DIOS lo siga bendiciendo”, fueron algunos de los comentarios que hicieron en la publicación.

