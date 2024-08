Con solo 14 atletas inscritos, Guatemala superó a México en el medallero olímpico

En los Juegos Olímpicos de París 2024 fuimos testigos de muchas sorpresas y una de las más grandes de Latinoamérica fue la de Guatemala, que conquistó el medallero por encima de varios países latinos, como México, que terminó cinco lugares debajo.

Con una medalla de oro y una de Bronce, los guatemaltecos se ubicaron en el puesto 60 del medallero, con una de oro y una de bronce, mientras que México terminó en el 65, con tres de plata y dos de bronce; Colombia en el 67, con tres de plata y una de bronce; Panamá en el 75, con una de plata, y Perú en el 85, con una de bronce.

Más arriba que México debido a la medalla de oro

A pesar de que México obtuvo más medallas que Guatemala (cinco), los centroamericanos fueron mejores, porque, aunque obtuvieron solo dos, una fue de oro, que vale más en el medallero que cualquier cantidad de plata o bronce.

Guatemala consiguió sus dos preseas en tiro, la de oro en foso femenino, obtenida por Adriana Ruano, escolta de su delegación en la ceremonia de inauguración y abanderada en la de clausura; mientras que la de bronce fue en foso masculino, de la mano de Jean Pierre Brol.

Juegos Olímpicos históricos para Guatemala

Por si fuera poco, la medalla de Ruano fue histórica, es la primera de oro que gana el país desde que existen los Juegos Olímpicos, ya que solo contaba con una de plata obtenida en Londres 2012 en marcha de 20 kilómetros por Erick Barrondo.

También es la primera ocasión en la que el país consigue dos medallas en la misma edición de Juegos Olímpicos y, por tanto, en la misma disciplina.

¡¡¡𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗗𝗘 𝗢𝗥𝗢 PARA GUATEMALA!!! ¡¡¡SU PRIMERA EN SU HISTORIA!!! 🇬🇹🥇



Adriana Ruano Oliva se cuelga la primera presea dorada de la historia del país centroamericano 👏



Lo logró en tiro foso olímpico y le dio a su país su tercera medalla olímpica en toda su… pic.twitter.com/LCcqj1hkd7 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 31, 2024

Y, por si fuera poco, estas dos medallas las consiguieron con una delegación de solamente 14 participantes, por lo que el 14.2% de sus participantes ganaron presea y uno subió a lo más alto del podio, algo bastante positivo para cualquier país.

En comparativa, México, por ejemplo, consiguió 5 preseas con una delegación de 109 competidores, es decir, 4.5% terminaron en el podio; ninguno hizo sonar el himno.

El secreto para ser campeón olímpico

La fórmula para ser medallista de oro en Juegos Olímpicos que siguió Guatemala nadie la tiene más que sus propios medallistas; sin embargo, es probable que no exista otra más que el trabajo constante y la determinación, tal y como lo dijo recientemente Raúl González, campeón olímpico mexicano en marcha de 20 kilómetros en Los Ángeles 1984.

“La clave para ser campeón olímpico hoy es la misma que la de mis tiempos; mucho trabajo. Si alguien se sabe otro camino que me lo enseñé, pero yo no lo he encontrado después de 50 años”, declaró a la agencia EFE.

Y detalló su teoría, agregando que también importa el trabajo mental, no sólo el táctico y el físico.

“Ganar o no ganar está en ti. La actitud, la determinación, todo depende de uno; debes ganarle a la apatía, a la inseguridad y a la falta de determinación. Ponerte metas, trabajar, es decisivo”, concluyó.

