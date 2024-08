Dos migrantes detenidos en Miami por dejar a su hijo encerrado en un auto caliente

Una pareja de migrantes de origen venezolano fue arrestada en Miami, Florida, por dejar a su hijo de 2 años encerrado en un auto caliente mientras iban de comprar.

Paola Palencia Rodríguez y Melvin Jaimes, de 24 y 25 años respectivamente, fueron acusados de negligencia infantil y permanecieron en la cárcel TGK de Miami-Dade hasta el mediodía del martes, cuando pagaron fianza de $2,500 dólares cada uno para obtener su liberación.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente ocurrió cerca de la medianoche del sábado en el estacionamiento de una tienda Target, cerca de Biscayne Boulevard y la calle 212.

La pareja dejó al niño en el carro apagado y con las ventanas cerradas durante aproximadamente 30 minutos. Un testigo observó al menor de edad llorando, sudando y cubierto de vómito, por lo que dio aviso las autoridades.

Durante la audiencia en la corte, el padre de familia explicó que normalmente llega a casa cuando su hijo ya está dormido, pero aquella noche, cuando salían a comprar leche, el niño se encontraba despierto y decidieron llevárselo.

Cuando llegaron al sitio y ya el pequeño se había quedado dormido, por lo que decidieron dejarlo en el vehículo creyendo que solo iban a tardar unos minutos en la tienda.

La pareja venezolana, que llegó a Miami hace solo cuatro meses tras residir en España, se encuentra ahora en una situación legal complicada. Por los momentos, el niño está bajo la custodia de su abuela.

La jueza dictó orden de alejamiento modificada y estableció que las visitas al niño deben ser supervisadas por la abuela. Los migrantes venezolanos no pueden estar a solas con su hijo hasta que se resuelvan los cargos en su contra.

“Fue un error grande”, dice la madre del niño

En una entrevista para Telemundo 51, Paola Palencia Rodríguez se mostró muy angustiada y arrepentida por lo sucedido con su pequeño.

“En el transcurso de los días que estuve ahí metida (en la cárcel) dije ‘¿¡Dios mío, qué hice!?’, porque yo tampoco debí haber permitido que el niño se quedara solo. Alguien se tenía que haber quedado”, manifestó.

“«”Pensé no despertar a mi hijo porque iban a ser solo unos minutos, no lo vi tan grave en el momento. Lo reconozco, sí, fue un error grande y me pude haber arrepentido toda mi vida de ese error”, añadió la mujer, quien aseguró que no pensó que el niño podía quedarse sin aire acondicionado en el vehículo.

Por otra parte, el padre Melvin Jaimes declaró: “Cometí un error, no es justificable. Este es un país nuevo, llevo apenas cuatro meses, no me sé las leyes. Lo que hago es trabajar para el sustento de mi familia y es lo que más me importa, mi hijo y mi esposa”.

Sigue leyendo: