Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de agosto de 2024

Piscis

Si ya sufriste por amor no lo vuelvas hacer, recuerda que quien se enamora más de la cuenta en una relacione es quien terminará pagando los platos rotos y sufriendo más. Hay posibilidades de reencuentro con expareja, pero no te preocupes pues solo comprobarás que tus heridas han cicatrizado. Si tienes ya una relación ten cuidado con escándalos o celos hacia tu pareja, no necesitas que te diga cada rato cuanto te quieren, recuerda que las palabras se las lleva el viento, lo que importa son los hechos. Cuídate de una caída o accidente en casa o trabajo. Ten cuidado con una ola de declaraciones y chismes que está por llegar, tu solo escucha y guarda la información. No descuides tanto al ser amado o te meterás en una bronca muy perra, pues este o esta te exigirá más atención. Un viaje se cancela y chismes sobre amistades que se alejaron llegarán a ti. Ten mucho cuidado en lo laboral pues hay una persona que no te ve con buenos ojos y podría ponerte trabas en tu trabajo.

Acuario

Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto pues podrías sufrir como ya antes lo hiciste. Se cancela una fiesta o salida. Si no tienes una relación ten mucho cuidado pues por necesidad de sexo podrías confundir tus sentimientos y caer en un juego en el cual podrías terminar enamorado o enamorada de una persona que podría hacerte sufrir mucho en tu futuro, no te atontes que ahorita no estás para esas cuestiones. Los juegos de azar te vienen perfectos esta semana que se aproxima pues andarás con una suerte muy buena, si tienes ganas de caricia no te límites y más si eres soltero o soltera, recuerda que no tienes nadie a quien rendirle cuentas. No permitas que nadie afecte tu círculo y cada sueño que tienes, estas en la mejor etapa de lograr cuanto te propongas. Amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas, sin embargo, sabrás que ya no hay espacio en tu vida para él o ella. Necesitas estar muy seguro o segura de lo que dirás pues las palabras podrían regresar a ti multiplicadas por tres en un futuro si no sabes usarlas.

Capricornio

Un embarazo dentro de la familia se hará presente y envidia por parte de vecinos. Se te va a caer negocio que tenías en mente debido a la envidia de varias personas. No impongas ni trates de cambiar la manera de ser y pensar de las personas pues lejos de beneficiarte solo lograrás que te bufen y dañen por metiche. Un rencuentro amoroso podría ser la clave para que dejes tus sentimientos en claro. Si estas soltero o soltera y no has tenido buena suerte en el amor, es momento de cambiar tu forma de actuar, recuerda que para obtener cambios distintos hay que actuar de manera diferente. Deja tu altanería para otra ocasión, centra tu energía y tu tiempo en mejorar esos aspectos que no son buenos para ti o dejan mucho que desear. La vida te llenará de oportunidades en el área de los dineros, no te preocupes si algo no resulta como esperas las cosas tienen un tiempo para que se den y consoliden. Aprende a controlar tus sentimientos y no poner toda la carne al asador a la primera por nadie.

Sagitario

Es importante que no te detengas a responder comentarios negativos ni arrojar piedra a quien te quiere ver en el suelo pues pierdes tiempo que podrías aprovechar en llegar a tus metas. Recuerda que todo en esta vida tiene un ciclo y una fecha de vencimiento, sino aprovechas al momento las oportunidades al final te quedarás como el perro de las dos tortas. Un familiar requiere tu ayuda y te lo hará saber en próximas fechas. Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera Ten cuidado con accidentes pues podría presentarse uno en estos días. Te enteras de rompimiento de relación por parte de una amistad. Un amor de lejos podría comenzar a decidirse por ti, ha tenido dudas sobre qué decisión tomar, pero conforme pasa el tiempo empieza a sentir sentimientos muy fuertes por ti. Cambios y nuevos horizontes se visualizan, la llegada de persona de tez clara te va a impresionar mucho sin embargo te darás cuenta de que tu corazón ya está ocupado por una persona de tu pasado.

Escorpión

Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen. Andas en un tono más recuperado, aprende a vivir de manera feliz, déjate de tonterías y depresiones que no te van a llevar a solucionar nada. Deja de creer en quien solo te da motivos para desconfiar, nunca en tu vida encontrarás más amor sincero que el que recibes de manera incondicional. Te pagarán una deuda que te deben o te llevará un dinerito extra. Días de reflexionar y poner en una balanza todo eso que has hecho y darte cuenta si realmente ha valido la pena. Ten cuidado con guardar rencores con personas del pasado, si te hicieron algún daño aprende a perdonarlos, pero ponte firme para no volver a caer ni confiar en ellos, tienes el poder de mandar al carajo todo eso que te lastima o te hace daño. Es probable que te lleguen noticias de expareja que te pudieran poner de malas, pero al final del día entenderás que cada quien está donde quiere y debe de estar.

Libra

Siempre de pie y constante en tus metas y sueños, eso es lo que te ha hecho un ser único y especial, sin embargo, tienes un problema con tu pasado que no te deja avanzar ni seguir, aprende a soltarlo y darte cuenta de que ya fue y ya nada bueno sacarás de ahí más que dolor y amargura. Deja de pensar y creer que las demás personas van a hacer por ti lo mismo que tú has hecho por ellos, aprende a no hacer nada de a gratis porque luego solo te ven la cara. Podrías ponerte triste en algún momento del día al recordar eso que ya no tienes contigo, recuerda que no necesitas a nadie para salir adelante, recuerda que solo viniste y solo te irás. Es momento de mandar bien lejos a la gente que solo está de adorno en tu vida, comienza por hacer una limpia en tus redes sociales. Una amistad te buscará para contarte chisme o pedirte algún consejo. Si no estás de acuerdo con algo de tu trabajo o familia no te quedes callado o callada y exprésalo, recuerda que si no hablas jamás serás escuchado o escuchada.

Virgo

Familiar te necesitará más que nunca, no dejes de brindarle tu apoyo pues el día de mañana tú lo podrías necesitar más que nunca. Una noticia del área laboral te va a beneficiar. Ya es tiempo de un nuevo comienzo de hacer las cosas por ti y empeñarte en lograr la felicidad, siempre que quieras mejorar en tu vida deberás de dejar y soltar todo ese pasado que no te deja seguir, hay cuestiones de tristeza que siguen viviendo en ti y que cuando regresan a tu vida te debilitan y desaniman. Descansa más, no te desveles tanto pues eso está afectando tu salud. Controla tu carácter algunas veces explotas demasiado pronto y tiras veneno por donde sea sin darte cuenta de que dañas a personas que son importantes para ti. No temas a cambios en cuestiones laborales pues podrían beneficiarte en mucho en tu economía sin embargo ten presente que no debes de soltar la chuleta hasta no tener asegurada la otra. Es probable que noticias del extranjero o de otra ciudad te lleguen relacionadas con familia o cuestiones laborales. Es importante que confíes más en tu capacidad para lograr tus metas, no permitas que la negatividad de otras personas te haga caer en situaciones complejas o cuestiones que no te corresponden.

Leo

Ya no finjas sentimientos donde no los hay, sino sientes nada por la persona con la que estas o sales no sigas ahí, no hay necesidad de quedar bien por nadie, tu prioridad siembre deberá de ser tú y nadie más. Te enteras de una noticia de una amistad, te sentirás algo sacado de onda, pero lograrás entender la situación. En el amor vienen oportunidades por una red social. A medida que pase el tiempo lograrás superar todas esas tonterías que un día te quitaron el sueño, ten presente que quien debe de estar en tu vida no es quien se aparece cada que se le hincha el asunto, sino quien es constante contigo, el amor se manifiesta en el interés no en la casualidad. Te vienen cambios de actitud y posibilidades de muchos viajes, la vida te dará una sorpresa en próximos días que te va a sacar una gran sonrisa. Es probable que vengas pleitos con una amistad debido a que te vas a enterar que anduvo de lengua suelta con otras personas hablando cosas negativas de ti.

Cancer

Aprende a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien no hace nada por estar contigo, toma el toro por los cuernos y atrévete. Cuidado con un accidente, carga siempre un limón en tu auto o en tu bolso. Posibilidades de salir esta semana y pasarla de lujo con amistades se planeará desde ahora. Ten cuidado a quien le confías tus secretos pues podrían cometer una indiscreción y salir perjudicado y quemado con la raza. Trata de no guardar nada en el buche porque a la larga te va a afectar y te vas a tragar el veneno, se más sincero o sincera y trata de enfrentar a las personas y decirle lo que sientes en su geta. Un amor del pasado podría ponerte triste pues estarás pensando lo que fue y pudo haber sido, ya no te mortifiques por esas cuestiones, a cerrar ciclos y comenzar de nuevo que la vida no espera. Te llega dinerito extra que deberás de saber aprovechar e invertirlo en algún negocio que tengas en mente. Cuida tu estómago y alimentación pues malestares de gastritis y colitis estarán a la orden del día. Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va a reanimar y hacer sentir muy bien, dichas noticias serán sobre asuntos laborales o económicos.

Géminis

Ponte ya las pilas y no te quejes tanto de la vida, le flojeas mucho y quieres que todo te caiga del cielo eso se debe a que estás acostumbrado a la buena vida, atiende los compromisos y pendientes que tengas o de lo contrario se te cargará el trabajo y al final no sabrás encontrar la salida. Una salida con una amistad se aproxima. Cambios lunares te van a traer los calores muy fuertes. Recuerda que el trabajo no lo es todo en la vida, ten presente que debes aprovechar el tiempo con tus seres queridos y mostrarles el cariño y amor que les tienes porque algunas veces actúas de manera bien seca. Siempre que sueñes y visualices algo se te cumplirá en la medida que centres tu energía en ello, recuerda que este mundo no se hizo para cobardes, arriésgate. Ten mucho cuidado con tu hocico flojo pues podrías hacer cometarios graves y cometer grandes errores, estas en una etapa en la cual tu sinceridad estará a flor de piel, aprende a controlarte y no soltar la sopa o lo que sabes antes de tiempo, aprende a guardar la información que sabes para cuando en realidad puedas utilizarla a tu favor.

Tauro

Cuidado con chismes y comentarios negativos que llegarán a tu vida en próximas fechas, no los des por hecho ni permitas que te afecten, debes aprender a que se te resbalen todas esas cuestiones que no tienen importancia y que van dirigidas con dolo hacia tu vida. Deja de pensar que no puedes hacer algo, tienes el talento, la fuerza y las ganas para lograr lo que deseas, no te límites, recuerda que si alguien no pudo no significa que tú tampoco lo lograrás. Sueños que te pondrán algo confundido o confundida en estos días. A veces te atontas mucho y le andas llorando a gente que solo te perjudica o te hace miserable tu vida, quizás en el amor no te ha ido del todo bien pero no es que todas las personas que conoces sean iguales lo que sucede es que te encanta lidiar con gente tonta y mediocre. Un amor a distancia podría ayudarte a confiar más en ti, pero vas a cansarte y fastidiarte pues eres muy de necesitar a una pareja de tiempo completo. Es importante tomes el toro por los cuernos y no permitas que nadie se interponga en tus planes, ve tras tus objetivos que estás por lograrlos, sino quieres un embarazo cuídate mucho que estarás más fértil que una coneja o conejo.

Aries

La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos sin embargo por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor; reniegas del amor pues consideras que lo más importante en estos momentos es tu cuestión laboral, económica y familiar, recuerda que quizás mañana sea tarde para el amor, aprovecha las oportunidades que llegan. Es momento de cumplir tus proyectos y planes y enfocar tu energía en tu felicidad, a veces te preocupas por todo mundo, pero dejas a un lado tu vida, pon más atención a tus. No te permitas que nadie se meta en tus planes y decisiones tienes un sentido que siempre te dirá que decisión tomar, de todos los signos eres el más culeis sueles cansarte rápido de las personas, sin embargo, también eres muy cambiante y bipolar pues sueles adoptar características de las personas con quien convives. Cuidado con cambios, podrías perderte en el camino y dejar de ser lo que eres y tanto trabajo te ha costado. No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos, recuerda de dónde vienes y quién eres, pero sobre todo recuerda lo que vales.