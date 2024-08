Jóvenes generan ingresos y aprenden un oficio en LA

Keyla Álvarez, de 16 años, aprovechó al máximo sus vacaciones escolares y completó con éxito las 40 horas de aprendizaje de un programa de verano de oficios especializados enfocado en carpintería, electricidad, fontanería y soldadura.



eyla y otros 16 estudiantes residentes del complejo habitacional Jordan Downs, el proyecto de vivienda pública más grande de Los Ángeles que fue construido en 1940, demostraron sus ganas de aprender y ganar.

Al completar las 40 horas de entrenamiento básico, recibieron un sueldo y cada uno recibió su diploma y un cheque. Su pago era $15.00 la hora.

“Había esta oportunidad y pensé que en el futuro podría ayudarme en la vida real”, dijo Keyla, quien fue acompañada al Turtle Park de Jordan Downs, por su padre, el inmigrante de Guatemala, Cesar Álvarez.

La niña describió que lo más importante que aprendió fue: “haber obtenido la experiencia de lo duro que trabaja mi comunidad”.

Keyla, sin embargo, piensa obtener una carrera universitaria. Su sueño es ser una doctora neurocirujana.

Un informe reciente de Associated Builders and Contractors (ABC) encontró la necesidad de contratar más de 501,000 nuevos trabajadores además de la contratación normal para satisfacer la demanda sólo este año en Estados Unidos.

Keyla junto a su padre.

Otro informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos proyecta que habrá demanda de casi 200,000 trabajadores calificados adicionales cada año durante los próximos diez años en áreas como plomería, instalación de tuberías, carpintería y electricidad.

A nivel local, los programas de verano de oficios calificados buscan ayudar a llenar este vacío presentando a los estudiantes habilidades que pueden conducir a carreras estables que apoyen a la familia después de graduarse de la escuela secundaria.

Un modelo de aprendizaje

El programa de capacitación fue posible gracias a los esfuerzos conjuntos de Harbor Freight Tools for Schools, el programa emblemático de la Fundación Smidt y Bridge Housing. Bridge Housing es un desarrollador de viviendas sin fines de lucro que participa en el esfuerzo de reurbanización de Jordan Downs por valor de mil millones de dólares.

El complejo habitacional está pasando por una transformación física que incluye la duplicación del número de unidades residenciales, la adición de espacios comerciales y comunitarios, y nuevos parques y espacios abiertos para los residentes.

“La ciudad de Los Ángeles está comprometida a brindar oportunidades a todos los angelinos. El lanzamiento del programa equipará a los jóvenes angelinos con experiencia práctica y habilidades esenciales que pueden ayudarlos a tener éxito ahora y en el futuro”, dijo la alcaldesa Karen Bass, quien reconoció a Harbor Freight Tools for Schools por establecer el modelo de aprendizaje en el mundo real, para garantizar que la fuerza laboral calificada de Los Ángeles se mantenga sólida.

Operando en Jordan Downs como un lugar de trabajo de construcción, el programa utiliza el modelo “ganar y aprender” donde los estudiantes reciben un pago mientras desarrollan habilidades significativas que pueden conducir a un empleo futuro. Los 17 residentes de Jordan Downs, que son estudiantes de secundaria fueron reclutados por proveedores de servicios comunitarios.

Los jóvenes aprendieron oficios y obtuvieron su primer cheque. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Los estudiantes completaron 40 horas de trabajo práctico en proyectos para practicar habilidades en plomería, cableado eléctrico, soldadura y construyeron la estructura de una mini casa.

También aprendieron habilidades básicas que se aplican a una variedad de disciplinas de la construcción, incluyendo seguridad, medición, preparación del sitio de trabajo y pulcritud.

La transformación de Jordan Downs

Jordan Downs es uno de los ocho sitios del programa de Harbor Freight Tools for Schools, los cuales se extienden desde San Pedro hasta La Mirada y Canoga Park que participan en el llamado Verano de Oficios Calificados del condado de Los Ángeles, (L.A. County Skilled Trades Summers).

La iniciativa tiene como objetivo presentar a los adolescentes carreras significativas de oficios calificados y brindarles habilidades fundamentales para el éxito, antes de graduarse de la secundaria.

“La transformación de Jordan Downs va mucho más allá de los edificios: se trata de la calidad de vida de los residentes”, dijo el presidente y director ejecutivo de Bridge Housing, Ken Lombard.

Aprovechamos la oportunidad de asociarnos con Harbor Freight Tools for Schools porque literalmente estamos poniendo herramientas en manos de los jóvenes para ayudarlos a prepararse para sus carreras.

Escasez critica de trabajadores calificados

De hecho, un estudio encomendando por Harbor Freight Tools for Schools a expertos de Jobs for the Future (JFFVentures) titulado “Abriendo caminos: una primera mirada a las secundarias estadounidenses” (“Breaking Ground: A First Look at American High School Skilled Trades Education), Lisa Soricone, directora principal de investigación señala que Estados Unidos se enfrenta a una escasez crítica de trabajadores calificados, en la actualidad y en los próximos años.

“La demanda es inmensa y creciente para los electricistas, carpinteros, fontaneros y todos los que se encargan de construir, mantener y reparar la infraestructura que sustenta toda la economía estadounidense”, señala la experta.

En la última década, esos oficios se han clasificado entre puestos más difíciles de cubrir para los trabajadores.

A ello se le suma una fuerza laboral que envejece, conceptos erróneos sobre las carreras profesionales y una conciencia limitada de oportunidades en los oficios.

“Simplemente no hay suficientes personas que dominen las habilidades y no hay desarrollo del talento necesario para desempeñar estas funciones esenciales”, indica el reporte que, sin embargo, señala que esta brecha ya se está desacelerando con proyectos financiados con financiamiento público o privado.

Aumentar el apoyo y la inversión

Belén Vargas, directora principal de los programas del condado de Los Ángeles para Harbor Freight Tools for Schools, destacó que el programa insignia de la Fundación Smidt, creada por el filántropo Eric Smidt, continua con la misión es aumentar el apoyo y la inversión en la educación de oficios calificados en las escuelas secundarias públicas.

Dijo que estos programas prácticamente han desaparecido en las secundarias hoy en día.

“Hay menos de una de cada cinco escuelas secundarias públicas que ofrecen algún tipo de educación en oficios calificados”, señaló.

Por ello, consideró que es de vital importancia, darles a los estudiantes la oportunidad de explorar y aprender las carreras en carpintería, soldadura, electricidad, plomería, automóviles, mismas que ofrecen caminos hacia la graduación y hacia trabajos buenos y bien remunerados.

En este verano, el programa de oficios de habilidades contó con la participación de más de 400 equipos en todo el condado de Los Ángeles.

Además de aprender habilidades prácticas esenciales, muchos de los estudiantes también obtuvieron credenciales basadas en la industria, y algunos incluso pudieron obtener créditos universitarios.

La enseñanza ofrecida también fue bien acogida por Edgar Guerra, un chico de 16 años, residente de Jordan Downs.

“Aprendí de carpintería y electricidad; me cansaba mucho”, dijo Guerra. “No me gusta tanto la construcción, sino el arte…yo quisiera ir a UC Santa Cruz porque quiero ser un diseñador gráfico”.



Padres de familia a favor Dde los programas

Los programas de verano reflejan un creciente interés en la educación en oficios especializados tanto entre los estudiantes como entre los padres.

“Mi hija ya se puede defender sola en la vida”, comentó César Álvarez, el padre de Keyla, un inmigrante de Guatemala que reside en Jordan Downs. “Me siento orgulloso de ella”.

De hecho, una investigación reciente encontró que una gran mayoría de padres del condado de Los Ángeles alentarían a sus hijos a tomar clases de oficios especializados, independientemente de si sus hijos iban a ir a la universidad.

La investigación, realizada por la firma de investigación de opinión pública EVITARUS, con sede en Los Ángeles, incluyó una encuesta de más de 1,000 personas en todo el condado, así como grupos de padres en el sur de Los Ángeles, en asociación con Community Coalition y Brotherhood Crusade.

El análisis sostiene que, para apoyar el redesarrollo de la comunidad en Jordan Downs, muchos residentes han sido contratados como trabajadores de la construcción, entre otros trabajos, y ningún residente ha sido desplazado de sus hogares.

El proyecto habitacional construido hace ocho décadas y liderado por la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Los Ángeles (HACLA), junto con socios como Bridge Housing, aspira a ser un modelo de cómo se puede hacer bien la reurbanización a gran escala.

“En HACLA estamos invirtiendo en las propiedades de Jordan Downs y en las personas que viven aquí”, dijo Doug Guthrie, presidente y director ejecutivo de HACLA. “Este programa brinda a los residentes adolescentes educación laboral y capacitación en habilidades que está directamente relacionada con las necesidades de contratación que existen actualmente en su comunidad y que pueden conducir a empleos de calidad y bien pagados”.