Madonna desató críticas por rentar el Teatro Grande de Pompeya para su cumpleaños

Madonna quiere celebrar su cumpleaños en grande. Por eso, la reina del pop rentó el Teatro Grande de Pompeya, en Italia, para celebrar su cumpleaños 66 este viernes 16 de agosto.

La noticia del reciento en el que la intérprete de “Vogue” celebrará su cumpleaños no fue del agrado de todos, sobre todo de los italianos, a quienes no solo les generó indignación que la cantante planee hacer una fiesta en un lugar histórico sino el bajo precio que pagó por usar el teatro: solo 30.000 euros.

De acuerdo con The Times, Michele Campisi, secretario general de la asociación de patrimonio Italia Nostra, expresó su rechazo a que la cantante utilice el lugar para celebrar su cumpleaños, especialmente porque considera absurdo el precio que la cantante pagó por alquilar el lugar.

Según el diario italiano La Repubblica, se espera que asistan unas 500 celebridades a la fiesta de Madonna, entre ellas Katy Perry y Orlando Bloom, quienes están de vacaciones en Italia. Asimismo, se ha especulado que el Ministro de Cultura de Italia, Gennaro Sangiuliano, podría estar en la lista de invitados.

El Teatro Grande de Pompeya data de hace 2.200 años y en la actualidad es utilizado para musicales y obras de teatro.

Madonna está feliz de estar viva y tener salud

Hace un año, Madonna vivió una complicación de salud que casi le cuesta la vida. En ese momento, la reina del pop sufrió una infección bacteriana que la llevó a permanecer durante dos días en un coma inducido para poder recuperarse.

El mes pasado, la cantante de “Hung up” reflexionó sobre el susto que pasó hace un año y agradeció por estar bien y tener salud.

“Hoy hace un año, acababa de llegar a casa del hospital después de sobrevivir a una enfermedad que amenaza la vida, apenas podía estar en mi patio trasero sosteniendo una bengala. Hice una recuperación milagrosa y tuve un año increíble. Gracias Dios. ¡La vida es hermosa!”, escribió la cantante de 65 años en una publicación en su cuenta de Instagram.

En marzo, Madonna le compartió a sus fanáticos durante un concierto cómo vivió esos días y les ofreció una mirada intima de la difícil experiencia y su proceso de recuperación, de acuerdo con Entertainment Tonight.

“Este espectáculo de cada noche no es tan duro para mí físicamente. Es duro para mí emocionalmente porque estoy contando la historia de mi vida. Llevo el corazón en la manga”, dijo la cantante. “Me he caído de muchos caballos y me he roto muchos huesos… pero nada puede detenerme”, agregó.

El 24 de junio de 2023, Madonna fue hospitalizada tras desarrollar una severa infección bacteriana, informó su representante Guy Oseary en un comunicado en Instagram en ese momento.

Su complicación de salud obligó a la cantante a hacer una pausa en el inicio de su gira Celebration World Tour, con la que celebra cuatro décadas de carrera artística.

