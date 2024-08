Alberto Aguilar negó que la caballada esté flaca para defender la portería de México

Alberto Aguilar ex entrenador de porteros de la selección de México en los Mundiales 20022 y 2010 bajo las órdenes de Javier Aguirre, así como en 2006 con Ricardo La Volpe, aseguró en charla telefónica con La Opinión que existe la suficiente calidad entre los porteros mexicanos para afrontar el Mundial 2026 y poder garantizar confianza en el cuadro azteca bajo las órdenes de Javier Aguirre en su tercer proceso al frente del cuadro de México.

“No creo que el asunto esté tan grave, es cierto que no es lo mismo de otras épocas, pero creo que sí existe calidad entre los porteros mexicanos. Ahí están Guillermo Ochoa, Luis Malagón, Julio González entre los experimentados, pero no podemos descartar a Carlos Acevedo de Santos Laguna, el “Tala” Rangel, Carlos Moreno de Pachuca y por ahí no olvidemos a Fernando Tapia que está con Tigres, creo que ese puede colarse”, expuso el experimentado especialista en la preparación de los arqueros.

Aguilar por su amplio recorrido no solo en la selección de México, sino en varios equipos como Cruz Azul, Morelia, Toluca y Cruz Azul, al margen de su trayectoria como jugador en los equipos León, Cruz Azul, Coyotes Neza, Puebla, Cobras de Ciudad Juárez y Tigres, dijo que sería algo ilógico para la portería del equipo nacional de México echar mano de un naturalizado cuidando la meta azteca.

“Sería lo peor que pudiera pasar y no es nada contra los naturalizados, sino que creo que en México tenemos la suficiente calidad en los arqueros mexicanos para no depender de estos jugadores que deciden defender a nuestra selección”, destacó.

Beto Aguilar en su época como entrenador de los porteros de Monarcas Morelia trabajando con Felipe Rodríguez tuvo importantes conceptos sobre lo que puede pasar en la portería de México on Javier Aguirre al frente. Crédito: Sergio Mejía | Imago7

También añadió que el técnico Javier Aguirre no se tentará el corazón para hacer jugar al mejor jugador por su calidad y experiencia, pero no por su trayectoria, “ya tomó esa decisión en los Mundiales del 2002 cuando eligió a Óscar Pérez por encima de Jorge Campos y Oswaldo Sánchez y en el Mundial y del 2010 cuando lo hizo por encima de Guillermo Ochoa. Te insisto, no se tentará el corazón para mandar a alguien a la banca.

Beto Aguilar recordó que estuvo presente en esos Mundiales cuando Javier Aguirre tuvo que tomar la decisión de elegir al “Conejo” Pérez y lo hizo por la experiencia, no por simpatías y otro tipo de cosa. Por supuesto que cuando Memo Ochoa no fue elegido mostró su enojo, pero se mantuvo enfocado y entrenó más fuerte para que terminara convertido en el portero que es ahora.

“Las decisiones de Aguirre serán bravas, pero él sabe lidiar con este tipo de cosas, porque habla de frente y eso siempre será valorado por los jugadores”, destacó.

Para finalizar se le pidió su opinión respecto a quién tendrían que elegir como titular, pero Alberto Aguilar se excusó de mencionar sus preferencias sobre quién deber ser el titular para el proceso de Javier Aguirre, “creo que para sugerir o poder dar una opinión al respecto habría que estar en el día a día, conocer de cerca a los jugadores, pero la realidad es que no veo a la caballada flaca”.

Alberto Aguilar con su gran recorrido como entrenador de porteros en el fútbol de México no descarta que el jovencito Fernando Tapia pueda pelear por un sitio en el cuadro azteca con el Vasco Aguirre al frente. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

