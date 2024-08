Familia de actor asesinado exige justicia en Los Ángeles

Familiares y amigos del actor Johnny Wactor, quien murió a balazos por sospechosos que robaban el convertidor catalítico de su auto en el centro de Los Ángeles, pidieron este martes a las autoridades tomar medidas más enérgicas en la búsqueda de los autores del crimen.

Durante una conferencia de prensa, la madre de Wactor, familiares, amigos y líderes del movimiento #JusticeForJohnny pidieron a los funcionarios de la ciudad proporcione a la policía más recursos para mantener segura a Los Ángeles.

La semana pasada, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) publicó fotografías de los sospechosos y del vehículo relacionado con el crimen de Wactor.

En las imágenes se mostró un sedán Infinity Q50 negro 2018 con reporte de robo, vehículo en el que huyeron los sospechosos.

“El dolor es mi compañero constante. Él me prometió que estaría aquí conmigo hoy, no puedo desearle feliz cumpleaños el 31 de agosto, habría cumplido 38 años”, expresó la madre de Johnny, Scarlett Wactor, en la conferencia de prensa.

“No puedo preguntarle si va a volver a casa para Navidad, no puedo preguntarle cómo le fue en el día. Ya no puedo tener ninguna de esas cosas por lo que hicieron estas personas… por un convertidor catalítico que no consiguieron”, añadió.

La madrugada del 25 de mayo, Wactor, de 37 años, murió de un balazo después de salir de su trabajo como barman en un bar del centro de Los Ángeles junto con una compañera de trabajo cerca de la intersección de Hope Street y Pico Boulevard.

De acuerdo con las autoridades, la pareja descubrió un grupo de personas que intentaban robar el convertidor catalítico del vehículo de Wactor. Cuando el actor les preguntó que hacían, uno de los sospechosos le disparó.

Desde entonces, no se ha proporcionado gran información sobre los sospechosos, que siguen prófugos. De acuerdo con el LAPD, el sujeto que le disparó a Wactor en el pecho, tiene un tatuaje encima del ojo izquierdo y en la mejilla derecha.

“Pido a todos aquellos que sepan algo que se presenten. Sabremos que han sido capturados y condenados y que se les impondrá la pena más severa, lo que ayudará a sanar la situación de sus hermanos”, agregó la madre del actor fallecido.

Los convertidores catalíticos son objetos codiciados por los ladrones debido a que son ricos en metales preciosos que pueden revenderse.

“Buscaremos justicia sin descanso y nos aseguraremos de que los responsables rindan cuentas por sus acciones”, dijo el concejal Kevin de León este martes durante la conferencia de prensa.

“Los llevaremos ante la justicia y restauraremos la seguridad en nuestras calles, y nos aseguraremos de que ninguna familia tenga que soportar el dolor que (la madre de Wactor) está sufriendo hoy”, mencionó.

En su carrera como actor, Johnny Wactor trabajó en casi 200 episodios de la serie “General Hospital” entre 2020 y 2022.

Otras producciones en las que participó Wactor se incluyen “Westworld”, “NCIS”, “Station 19”, “Criminal Minds” y “Hollywood Girl”.

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en las investigaciones debe comunicarse con los detectives al 213-996-4143 y 213-996-4173.

