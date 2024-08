Promotor confía en que Tyson Fury podrá vencer a Usyk en la revancha

El promotor Frank Warren confía en Tyson Fury podrá vencer en la revancha a Oleksandr Usyk porque el británico ya sabe qué es lo que tiene que hacer para arrebatarle el campeonato unificado de peso pesado el 21 de diciembre en el Riyadh, Arabia Saudita.

En su canal de Youtube, Warren aseguró que Fury no está acabado como muchos piensan y cree que para conseguir el triunfo sobre Usyk su pupilo debe mantenerse concentrado y repetir la estrategia que le funcionó al inicio de la primera pelea.

“La gente habla como si lo hubieran masacrado o algo así en esa primera pelea. No hubo nada de eso; fue una decisión dividida. Todo lo que tiene que hacer es repetir lo que hizo en los rounds anteriores y mantenerse concentrado”, dijo.

Tyson Fury pensaba que iba ganando en las tarjetas de los jueces. Crédito: Francisco Seco | AP

“Realmente siente que debería haber ganado, y no me refiero a la decisión; me refiero a que debería haber ganado, y podría haberlo hecho. Y sabe lo que tiene que hacer la próxima vez para que eso suceda”, agregó.

De acuerdo con los expertos en el deporte, Oleksandr Usyk es el favorito para llevarse la victoria en la revancha con Tyson Fury y le aconsejan al británico no subir nuevamente al ring con el ahora campeón unificado de peso pesado, ya que dejó vacante el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

En el primer enfrentamiento el pasado mes de mayo, Usyk comenzó perdiendo la pelea con Fury, quien lo mantuvo a raya en la primera mitad por su gran alcance, movilidad en el ring y con los golpes al cuerpo.

El ucraniano fue ganando confianza en la segunda parte del combate y en el noveno casi noqueó al peleador inglés. Transcurridos los 12 rounds, un juez anotó 113-114 para The Gipsy King, mientras que los otros dos jueces vieron ganador a Usyk 115-12 y 114-113 para hacer historia. Desde hace 19 años no se lograba esta hazaña, ya que el último en hacerlo fue Lennox Lewis.

Tyson Fury y Oleksandr Usyk volverán al ring a finales del 2024. Crédito: Francisco Seco | AP

Poco después de la pelea, Turki AlAlshikh -presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita- anunció oficialmente que la revancha entre el ucraniano y el británico por el campeonato unificado peso pesado se realizará a finales de año en el Riyadh.

Oleksandr Usyk, de 37 años, se coronó campeón indiscutido por segunda vez en su carrera, pero esta vez en peso pesado, tras una reñida pelea con Fury en Arabia Saudita. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 22 peleas, 14 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Tyson Fury, de 35 años, cayó derrotado por primera vez en su carrera ante el ucraniano en un duelo de unificación. The Gipsy King ahora cuenta con récord de 34 victorias, 24 por la vía del nocaut, un revés y un empate.

Sigue leyendo:

· Exentrenador de Oleksandr Usyk predice nuevo triunfo sobre Fury

· Roy Jones Jr. predice al ganador de la revancha entre Oleksandr Usyk y Tyson Fury

· Gvozdyk predice que la revancha contra Oleksandr Usyk será peor para Tyson Fury