Para Carlos Hermosillo se hace mucho drama por un torneo “chicharronero” como la Leagues Cup

Al teléfono Carlos Hermosillo, legendario goleador de equipos de la Liga MX y actual analista de la cadena Fox Sports, para responder a La Opinión que se hace demasiado drama por los resultados de los equipos de la Liga MX en un torneo como la Leagues Cup, certamen que no tuvo empacho en calificar de “chicharronero” y que no aporta nada a los equipos de México.

“No le quitó el mérito a la MLS en el crecimiento que ha tenido, porque si ha tenido un buen crecimiento, pero hay que ser claros y como dice mi compañero Rubén Rodríguez, es un torneo “chicharronero” que a la Liga MX no le sirve de nada en su crecimiento, le sirve más a la MLS que a la Liga MX”, expuso la leyenda viviente del Cruz Azul.

YAPI AT THE DEATH FOR COLORADO ‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/VFj3mexNrn — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 14, 2024

Hermosillo en ese sentido añadió en su exposición que: “”Lógicamente, cuando uno va a un torneo a competir tienes que ir con la idea de buscar ganar, por qué hay que ganar hasta en las canicas, pero a mí se me hace un torneo muy disparejo desde que un torneo como el de la Liga MX va en la fecha cuatro y el otro va en la 25 o 26, esa es la pequeña diferencia”.

También destacó que: Lo mismo sucede cuando es la Concachampions porque es al revés, entonces ahí los equipos mexicanos se muestran diferente, pero también hay que ver que es a visita recíproca, con esto creo que para lo único que sirve este torneo es para hacer polémica, pero a los equipos de México no les aporta de nada este certamen”.

Empero Carlos también dijo que tampoco se puede tapar el sol con un dedo con respecto al nivel actual del fútbol azteca: “Es cierto que nuestro fútbol en este momento no está bien, hoy en día no es el mejor, hoy en día son demasiados cambios los que ha vivido nuestro fútbol y son demasiadas malas decisiones que ha tenido el fútbol en México y para esto, pues nos alcanza posiblemente”.

No hay que hacer leña del árbol caído

Carlos negó las versiones que aseguran que este martes reciente con la eliminación de escuadras como Cruz Azul, Tigres y Toluca, así como el lunes pasado, los Pumas de la UNAM, se está viviendo un día negro para el fútbol en Mexico.

Willer Ditta lo empata en tiempo de compensación y manda el juego a penales ⚽️ pic.twitter.com/9mTjeQvIkc — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 14, 2024

“Creo que no hay que hacer leña de árbol caído y por eso, no lo veo como un día negro, es lo que estamos viviendo en nuestro fútbol, pero también hay que ser conscientes que algunos equipos ya están clasificados para el Mundial de Clubes y otros no, pero eso no le quita compromiso Instituciones como Chivas, Cruz Azul y Pumas, instituciones grandes del fútbol mexicano y otros equipos como Tigres y Monterrey que deben estar acostumbrados a ganar, pero la clave de todo es que personalmente creo que no le dieron la seriedad debida”.

Hermosillo, con su vasta experiencia, aseguró que otra de las claves de este fracaso para los equipos mexicanos es que la Leagues Cup fue un torneo metido con calzador: “Es un torneo que beneficia más a los equipos de la MLS que a los de la Liga MX. Ahora si me dijeras es la Libertadores, es algo que nos hace crecer, pero si me dices que el fútbol mexicano va a crecer con la MLS, pues no, además, son circunstancias completamente diferentes y como que estamos juzgando, estamos comparando algo que no es justo y la otra es un evento donde se beneficien nada más a los equipos de la MLS que los del fútbol mexicano, pero si me dijeras que va a crecer el fútbol mexicano con la MLS, pues insisto, no sería verdad”.

Finalmente, Carlos Hermosillo condenó las burlas y comentarios de los equipos de la MLS que hicieron en sus cuentas de redes sociales, mencionando que los equipos de México son chiquitos y generando mofas al respecto que: “Creo que en una competencia hay que respetar, está bien, ellos ganaron, pero creo que no hay razón de juzgar como lo hicieron los equipos de la MLS, porque en esto el fútbol siempre pone todo en su lugar”.

