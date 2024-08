Acusan a Tim Walz de mentir sobre manejar bajo influencia del alcohol

Tim Walz, compañero de fórmula de Kamala Harris, vuelve a ponerse bajo escrutinio de la ciudadanía, pues ahora se le señala presuntamente de haber mentido años atrás sobre un incidente en que se vio involucrado al conducir un vehículo presuntamente al doble de la velocidad permitida y bajo los efectos del alcohol cuando regresaba a su domicilio.

De la manera similar en que surgió un video del demócrata que aspira a convertirse en vicepresidente de la nación elogiando al imán Asad Zaman, quien acostumbra compartir en su cuenta de Facebook comunicados de prensa oficiales de Hamás y publicaciones de blogs de sitios antisemitas, ahora se retoma un controversial episodio de su pasado ligado a la peligrosa combinación que se produce al ingerir bebidas embriagantes y conducir un vehículo estando bajo sus efectos.

En 1995, el gobernador de Minnesota, fue arrestado por conducir ebrio y aunque en ese momento aceptó su responsabilidad después lo negó cuando comenzó a incursionar en la política, al menos así lo indica CNN KFile.

La información difundida revela que, cuando detuvieron a Tim Walz por conducir bajo los efectos del alcohol transitaba a 96 mph en una zona de 55 mph, en Nebraska.

Además, luego de trasladarlo por un policía estatal a un hospital local para que le realizaran un análisis de sangre, la prueba arrojó un nivel de alcohol en sangre de 0,128, lo cual superaba el límite legal establecido en el estado, en ese momento de 0.1.

Tim Walz otra vez se encuentra en el ojo del huracán. (Crédito: Julia Nikhinson / AP)

Lo controversial del asunto es que, en 2006, cuando postulaba por primera vez para el Congreso a través de su equipo de campaña no sólo negó el incidente, sino que además indicó que, debido a su sobriedad, se le concedió conducir su vehículo hasta el hospital, lo cual no sucedió, pues el protocolo policiaco no lo permite.

Posteriormente, en 2018, durante su campaña para gobernador de Minnesota volvió a cambiar su versión y aceptó que había sido detenido por conducir alcoholizado y más allá de la velocidad recomendada poniendo en riesgo su propia integridad.

Para entender exactamente lo que sucedió, en los registros judiciales se menciona que Walz aceptó un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de conducción temeraria derivada por haber estado bebiendo licor y luego haber conducido así.

Sigue leyendo:

• Surge video de Tim Walz elogiando a un clérigo musulmán que comparte comunicados de Hamás

• Tim Walz ordenó que los suministros menstruales fueran gratuitos en las escuelas de Minnesota

• JD Vance le recrimina a Tim Walz “abandonar” a su batallón previo a una misión en Irak