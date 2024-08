Caloncho: ‘No me interesa ser el número uno’

Óscar Castro, nombre de pila de Caloncho, se encuentra muy cómodo en su actual situación como cantante, músico y compositor. Su música, una mezcla de pop, rock y sonidos experimentales, tiene su encanto, aunque sus ritmos no sean precisamente lo que tiene ahora enloquecidas a las masas.

“México está en el foco global por esos artistas que están en ese género [de música urbana y regional] pero yo qué tengo que estar haciendo ahí”, dijo.

Para Caloncho, ese género tan popular sobre todo en el norte de México y en Estados Unidos, no es lo que lo identifica, aunque “lo respeto, pero no soy parte de esa realidad mediática”.

Sin hacer referencia a ningún artista en específico, Caloncho, nacido en Ciudad Obregón, Sonora —estado al norte de México—, y actualmente radicado en Guadalajara, dijo que nunca le ha interesado ser el número uno en nada porque esas celebridades tienen demasiada atención, “y yo prefiero ser periférico, y con eso tengo suficiente”.

“Ya tuve mi época de atención hace diez años y lo agradezco, me encantaba, pero hoy estoy muy chido aquí, y no significa que esté cómodo porque siempre estoy en la búsqueda, siempre estoy tratando de hacer hacer mi mejor canción y [ser] la mejor versión de mí y aprovechar el proceso; no busco otra cosa”, señaló.

Caloncho irrumpió en el mundo de la música indie en 2011 con su EP “Homeotermo”, una producción del que su amigo y mentor, Siddhartha, fue el productor. De ahí siguieron “Fruta”, “Fruta Vol. II”, “Bálsamo”, “Malvadisco” y “Buen Pez”.

En este 2024 estrenó “Tofu”, un disco de diez temas que describe como una mezcla entre “Buen Pez” y “Malvadisco”; a este último lo define como “muy introspectivo, muy basado en las letras”, mientras que “Buen Pez” es un poco más ligero, dijo.

Esta combinación dio como resultado mucha atención en “Tofu” a la narrativa, al discurso, porque hay canciones que se pueden tocar con una guitarra, dijo. Asimismo, la producción es también ligera, sencilla, describió, como un híbrido entre sus dos producciones anteriores.

“Siento que en lugar de irme a los extremos traté de hacer algo en el centro”, dijo el artista, que este fin de semana tendrá una actuación en el teatro Fonda como parte de su Tour del Tofu. “Y creo que lo encontré muy bien […] Lo siento muy transparente, muy honesto”.

En este sentido, Caloncho quiso emular en el sonido a varios de sus ídolos, como los Beatles, en particular a John Lennon, quienes solían crear música poco elaborada pero que tenía un sonido maravilloso.

“Nada elaborado”, dijo. “Es muy agradable de escuchar y no estorba la letra, y con una tenue psicodelia”.

Luego del Tour del tofu, que llevará a Caloncho por varias ciudades del país, comenzará a trabajar en su siguiente álbum, aunque en esta ocasión el disco estará lleno de colaboraciones, no como “Tofu”, que fue más bien un trabajo en solitario.

“Estoy muy entusiasmado con lo que viene”, dijo. “No paramos de hablar con los colegas de la oficina sobre el nuevo álbum”.

En detalle

Qué: Caloncho

Dónde: Teatro Fonda, 6126 Hollywood Blvd., Los Angeles

Cuándo: viernes 16 de agosto, 9 pm

Cómo: boletos desde $44; informes axs.com