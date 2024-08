Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de agosto de 2024.

Piscis

Si tienes una relación es momento de dar el siguiente paso, no vivas en la monotonía ya es momento de comprometerse o de consolidar más su relación, estas en los mejores tiempos. Recuerda de dónde vienes, no pierdas el piso por nadie que no vale la pena hacerlo. Te decepcionarás de una persona, todas esas cosas que pensabas de él o ella resultarán ciertas y te dolerá en el alma. Se aproxima un viaje o comenzarás a planear una salida con familia o amistades, vienen momentos muy buenos y gratos. Cuídate mucho de lo que le platicas a tus amistades pues andarán de lengua suelta y pueden meterte en camisa de once varas. Ten cuidado con creer en la primera impresión que te dan las personas, necesitas conocerlas más, a veces te juegan el dedo en la boca pues no te muestran su verdadera cara, es ahí donde aparecen las decepciones. Si tienes una relación ten cuidado con prohibirle algo a tu pareja, aprende a confiar, pues podría cansarse de tus tonterías al punto que te mande bien lejos y de por terminada la relación. Ponte las pilas en cuestión de tu cuerpazo criminal, tienes todo para tener el cuerpo que quieres pero si no eres constante en lo que te comes y en tu ejercicio seguirás reteniendo el engrudo y no lograrás nada más que perdida de tiempo.

Acuario

Perdidas de objetos materiales o dineros. Ten cuidado con accidentes o caídas y golpes porque estarán a la orden del día y podrías terminar en el hospital. Si tienes pareja déjate querer y no seas tan exigente, recuerda que las personas se cansan, no busques maneras de estar discutiendo o peleando con tu piores nada e invierte tu tiempo en buscar momentos más agradables y buenos. Cuida más a tu familia y no la descuides por quien no importa y no vale la pena. Eres una persona muy fuerte y lograrás lo que te propongas siempre y cuando te esfuerces y sin mirar tus errores o caídas del pasado. Recuerda quién eres y de dónde vienes, no te pierdas ya en tu camino y ve por tus necesidades. No permitas que te vean de rodillas, si mendigas cariño te expones a que hagan de ti lo que les de su gana, no tienes necesidad de rogarle a nadie pues puedes tener a quien quieras si te lo propones siempre y cuando no pongas en riesgo tu integridad como persona. Aprende a no ver la vida de color de rosa o te llevaras grandes sorpresas sin darte cuenta. Te has caído muchas veces pero eres bien fuerte para salir a flote y continuar, sin duda alguna tu tontera cada día queda en el pasado.

Capricornio

Se avecinan grandes cambios en tu vida, entras en un ciclo muy perro en el cual lograrás grandes metas, confía más en ti y no permitas que las malas vibras de otras personas no te dejen avanzar, recuerda que en la medida que trabajes y te partas el lomo en lograr tus sueños será en la medida que los conseguirás. Posibilidades de crecimiento personal, necesitas estar bien en tu interior para que dichas situaciones se muestren de manera positivas. Una posibilidad de cambio en tu vida está por llegar, se presentará cierta situación que moverá la forma de actuar con las demás personas. No temas a conocer a nuevas personas y al surgimiento de nuevos cambios pues ahí radica la base para que cambien muchas situaciones que se habían quedado inmóviles. Traza tus metas y ve tras ella y equivócate las veces que sea necesario hasta que encuentres a la persona correcta para ti. No te desanimes si uno de tus proyectos no sale como esperabas, cuando algo no resulta es porque vendrá una mejor oportunidad. Recuerda que todo tiene un por qué, los errores del pasado se pagan muy caros, cuida cada golpe y piedra que tires pues tarde o temprano regresará a ti.

Sagitario

Si tienes pareja no pelees por cosas del pasado ni sigas cuestionando el amor o fidelidad de tu pareja, cuando hay amor hay confianza y no hay dudas. Aprende a desconfiar más de las personas pues a veces confías tanto que por eso te duele demasiado cuando descubres sus mentiras. Tu humor cambiará mucho en estos días y podrías lastimar sin darte cuenta a una persona que es muy importante para ti. Debes aprender a no confiar en quien solo te busca cuando te necesita, envíalos a la fregada por paquetería no vale la pena perder su tiempo con alguien que no te valora. Si no tienes pareja llegan nuevas oportunidades de tierras lejanas. Días de estrés y de pensamientos negativos, recuerda que solemos atraer lo que pensamos y visualizamos, cambia esa forma de ver la vida. Aprende a darte más valor y no quedarte con ganas de nada que no es tiempo de perder más tú tiempo. Un evento social o reunión se aproxima, te la pasaras super bien. Recuerda que las personas más importantes para ti es tu familia y tu, nadie más, así que no pongas en un altar a quien no le merece.

Escorpión

Aguas con las visitas en casa estarás envuelto en malas energías porque hay envidias de por medio, cuídate del orgullo, puede destruir una amistad de hace mucho tiempo. Escucharás chismes o habladurías hacia tu persona por parte de familiares. Un familiar se enfermará pero saldrá adelante rápidamente. Viene una noticia que te va dejar muy pensativo o pensativa. A veces das más de lo que debes y por esa razón es porque sales bien lastimado o lastimada, no des todo en el primer momento recuerda que en el amor debe de haber reciprocidad y sino recibes en la medida que ofreces algo está mal. Si una vez caíste hoy te estás levantando con el doble de fuerza, utiliza esa energía para lograr tus planes y metas, no des pasos sin huaraches. Si estas de solterón o solterona son porque quieres porque pretendientes tienes, pero pones los ojos en quien no debes, una amistad empezará a rondarte con ojos de amor. Descubarías que tu ex pareja te mintió o engañó muchas veces y tu ni cuenta te distes, no vale la pena seguir lamentándose por algo que ya fue y paso. Cuídate de enemigos disfrazados de amigos porque cuando menos te lo esperes te darán una puñalada en la espalda.

Libra

No te deprimas por tu físico, ponte las pilas si hay algo que no te gusta o agrada de lo que eres y como te ves. Cuídate mucho lo que piensas pues podrías dudar de la fidelidad de la persona amada, no hagas caso a comentarios mal intencionados ni caigas en los juegos de otras personas, recuerda que hay que ver para creer, así que no permitas que te mal influencien otras personas. Es probable que estés extrañando a persona de tu pasado, los días te dirán si vale la pena seguir pensando en quien ya no te ve con buenos ojos. Momento en el cual debes buscar cuestiones que te favorezcan en el área laboral y no esperar a que las cosas caigan del cielo. Si sientes necesidad de una persona que ya no está a tu lado en estos momentos, piensa un poco si vale la pena volver a vivir lo vivido por alguien a quien quizás nunca le importaste. No temas a nuevos amores si estas soltero, solo pela bien el ojo para que no te sigan viendo la cara como antes lo hicieron. No permitas que comentarios fuera de lugar de gente tonta que no tiene nada que hacer más que fregarte te arruinen tus días. Cambios de humor y proyecto en puerta se visualiza. No dejes de creer en el amor y no te desesperes que la vida te premiará cuando menos lo esperes con la persona correcta.

Virgo

Posibilidades de cambiar de aires y amistades, trata de ver bien con quien te relacionas pues podrías caer en errores bien gachos. Reencuentro con amistad del pasado. No te dejes influencias por gente pendeja que te podría llevar a cometer errores muy grandes, aprende a tomar tus propias decisiones y a no depender de las demás personas. Perdida de cartera o celular en puerta. Ya no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, aprende a ver solo por ti y tu familia y lo demás que siga su rumbo. Cuida mucho tu alimentación pues podrías subir considerablemente de peso. Tu tenacidad y esfuerzo por conquistar a esa persona que te mueve el tapete podría surgir efecto en próximas fechas, cambios en cuestión de tu estado de ánimo andarás mejor al recibir una noticia que te alegrará el día. Déjate de celos absurdos, si no confías en tu pareja mejor búscale por otro lado o toda tu vida te la pasarás con dudas. Si tienes una relación se tornan enfrentamientos a causa de chismes y malos entendidos, no permitas que otras personas se metan en lo que no les importa ponte las pilas en esas cuestiones.

Leo

Hay momentos en que te deprimes mucho al no poder lograr tus metas y objetivos, ten calma y échale ganas en eso, que cuando menos esperes lograrás ver la luz Ten cuidado con pagos y deudas o podrías meterte en problemas. Cuidado con problemas de salud en la garganta pues podría presentarse en cualquier momento al igual que insomnio o cansancio por falta de una buena alimentación, debes aprender a cuidarte un poco más porque de lo contrario en poco tiempo tu cuerpo te cobrará dicha factura. No finjas sentimientos que no sientes si de verdad esa persona te mueve el tapete date la oportunidad de intentarlo. Hay una persona de tu pasado que te rechazó y que ahora regresa con las intenciones de pretenderte, si consideras que aún pudiera darse algo date la oportunidad, si no, haz lo mismo que te hizo paras que escarmiente. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define como ser humano, tus actos mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de caducidad, no pierdas esas oportunidades por voltear a ver a personas. Ponte las pilas en cuestiones del corazón, no seas tan negativo o negativa, estas tan pinche decepcionado de esos.

Cancer

No es momento de creer en personas que te dañaron en tu pasado, es momento de ponerle un alto a todas esas situaciones que no te han permitido avanzar en la vida y que solo te han causado ciertos conflictos y problemas. Vienen días en los cuales comenzarás a ver la luz en muchas situaciones que te habían quitado el sueño no permitas que amores del pasado retornen para hacerte algún daño o causarte un problema que a la larga podría dañarte más de la cuenta. No vivas en tiempos que no existen, y aprende a ver solo en tu presente pues el futuro es incierto. Ya no temas a nuevos cambios, recuerda que es la única manera en que podrás obtener resultados distintos. Si tienes pareja pon atención a ella pues podría estar mintiendo en ciertas cuestiones para no ponerte de malas. Valora lo que tienes en casa y aléjate de situaciones que te causen estrés. Eres bueno o buena y noble y has sufrido mucho, Dios recompensará tu sacrificio y traerá nuevas aventuras. Oportunidades de mejorar en muchos aspectos en estos días, recuerda que hay personas que te dañan mucho la energía y tu sueles atontarte mucho dándoles entrada o haciendo caso a sus comentarios negativos.

Géminis

Sentirás la presencia de un ser que ya no está contigo físicamente pero su presencia espiritual vendrá a cuidarte por un tiempo. Tu constancia en conseguir lo que te propones será la clave para lograrlos. Deja de deprimirte por situaciones tontas que tienen solución, no vivas más de rodillas ni te humilles o hundas por quien no hace nada por ti, quien te quiera que le cueste. Cuida mucho la parte económica pues estarás gastando dinero que no tienes. Aguas con lo que comes pues entras en una etapa donde podrías subir mucho de peso, recuerda que se te da mucho la gordura. Amores nuevos, amigos se alejan, grandes cambios que quizás duelan pero te harán más fuerte de lo que crees que podrías ser. Ten cuidado con la compra de un artículo electrónico podría ser mala inversión viene con defecto. En este fin de semana conocerás el verdadero rostro de una persona a quien considerabas buena, te decepcionarás mucho pues todo eso que la gente decía de él o ella resultará cierto, te dolerá en el alma. Ten cuidado con hablar de más pues podrías meterte en problemas muy gruesos al punto de perder grandes amistades, traes un chisme muy perro que no hayas como soltar.

Tauro

Es probable que en próximo días aprendas la lección sobre ciertos errores que has estado cometiendo desde hace tiempo. Si tienes una relación es posible que empieces a pensar en el matrimonio o formalizar. Recuerda que si los tratas como reyes como reyes te humillarán y si los tratas como perros fieles ellos serán. No te dejes influenciar por las opiniones de personas que en su vida han sabido resolver sus problemas, es momento de tomar el toro por los cuernos y enfrentar lo que venga con determinación, si bien es cierto que la vida te fregó en el pasado hoy te brinda la oportunidad de crecer como persona y lograr sueños y metas. Es importante que empieces hacer caso a tus sentimientos y a tu corazón, la vida es muy corta para andar con lamentaciones absurdas que no te dejan nada bueno, perdona tus errores del pasado y ve por nuevas aventuras. En el terreno de los negocios se ven buenas oportunidades aunque invertir en algo que ya anteriormente no te dejo ganancias es tirar nuevamente el dinero a la basura. Ten cuidado con aflojar el gaznate, podrías lastimar a personas de tu familia, no vale la pena solo hablar por hablar sin tener fundamentos claros. Tu carácter tan fuerte es la clave para que no te vuelvan a ver la cara, algunas veces te caes y te cuesta trabajo levantarte sin embargo cuando lo haces lo logras con mayor fuerzas y sin que nadie te detenga.

Aries

Ten cuidado con una pérdida de objeto o dinero se presentará en cualquier momento se más cuidadoso. No dejes de creer en ti, a veces te decepcionas mucho por no lograr tus metas y tus sueños pero en la medida que no te dejes caer y luches por ellos será en la medida en que los conseguirás. Las habladurías de las personas envidiosas no se dejarán esperar en poco tiempo sabrás que te traen en chismes es una amistad y un familiar lejano. Rompimiento de relación por parte de persona conocida, te va alegrar. Dinero extra y posibilidad de compra o venta de algún artículo el cual se te va descomponer en muy poco tiempo. Un dinero extra y la oportunidad de invertir en un negocio se hará presente más pronto de lo que te imaginas. Un familiar necesitará de ti en próximas fechas debido a un problema que se le presentará. Vienen grandes cambios a tu vida entre los cuales está la llegada de una nueva amistad y de un nuevo amor, es momento de soltar todo eso que te hizo daño y mandar a la porra a esas personas que solo te quieren hacer daño con comentarios negativos y chismes. Ten cuidado con andar llevando y trayendo información de una persona a otra podrías ocasionar conflictos.