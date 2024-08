Horóscopo de Mhoni Vidente del 16 al 18 de agosto de 2024

¿Quieres saber qué te espera el fin de semana del 16 al 18 de agosto? Mhoni Vidente le dice a tu signo del zodiaco cómo le irá en estos días.

Conoce tus números y colores de la suerte, así como tus signos más compatibles.

Aries

Fin de semana de tener un encuentro contigo mismo para darte cuenta que estás haciendo bien para tu futuro y en estos días vas a sentir que necesitas salir de esa angustia inventada por ti mismo y tener que agarrar fuerza de tu interior para estar de lo mejor.

Recuerda que al Aries le da impotencia no poder hacer las cosas como tú quieres y empiezas a sentirte mal, pero eso ya pasará, que siempre hay que negociar todo lo que queremos hacer en nuestro alrededor.

Tu mejor día va a ser el día viernes, en ese día la suerte va a sonreír en todos los sentidos y más en lo laboral.

Compras boletos de avión para irte a tu casa a visitar a tu familia, ya no pelees con tu pareja; sí te quiere, pero recuerda darse un espacio siempre para que no se sientan presionados.

Serán unos días de mucho amores nuevos y compatibles trata de cambiar de look y verte más juvenil.

Ten cuidado con problemas de riñón trata de ir con tu médico, tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 08, 21 y tu color el azul. Tu compatibilidad con los signos de Capricornio y Sagitario.

Tauro

Fin de semana de estar muy contento y vas a tener muy buenas noticias de tu trabajo.

Trata de ya no platicar tus asuntos personales y así vas a ver que tendrás a conseguir más rápido tus metas, recuerda que a tu signo lo persigue mucho las envidias.

Cuídate de dolores de espalda y estás haciendo ejercicio, trata de no lastimarte al momento de practicarlo.

Tendrás un golpe de suerte el día sábado en cuestiones del amor nuevo y serás muy correspondido y del signo de Virgo o Libra trata ya no estar tan intenso en tus relaciones amorosas y dejar los celos.

Te llega un dinero que no esperabas en cuestiones de un nuevo proyecto, sigues con tus estudios y verás que pronto te sentirás más contento por llegar tus metas de carrera.

Planes viajes para el mes de septiembre con tu familia, tus números de la suerte son 05, 44 tu color es el verde.

Géminis

Fin de semana de muchas emociones y sorpresas agradables tendrás a sentirte de lo mejor.

Ya no digas mentiras a tu pareja o tu relación sentimental que eso te va a afectar en el futuro, trata si ya no se quieren es mejor a veces darse un tiempo, recuerda que es mejor estar en lugares indicados para ser feliz.

Decides cambiar de carrera universitaria, recuerda que tu signo lo domina las comunicaciones o leyes, o sea puedes inclinarte por eso lado.

Sacas tu pasaporte y visa para empezar a viajar, trata de entender a tu familia y no discutir tanto, recuerda que todo lo que te comentan es por tu bien así es mejor relajarse y disfrutar de tus seres queridos.

Tendrás un golpe de suerte el día domingo en este día los astros se van a alinear para ayudarte en cuestiones de cambios de casa.

Tus números de la suerte son 01, 27, tu color es el amarillo. Va a ser un sábado y domingo de darte más tiempo para ti y salir al campo que a tu signo le ayuda mucho estar en contacto con la naturaleza.

Cáncer

Fin de semana de estar ya con otra idea de tu vida y decides hacer cambios radicales para que puedas avanzar y ya no sentirte tan estancado.

Recuerda que tu signo es muy confiado y eso hace que a veces te dejes llevar por otras personas sin darte cuenta, así trata de poner más carácter a tu vida y de seguir creciendo profesionalmente.

Te llega un dinero por la venta de un inmueble, tendrás a recibir una ayuda económica por parte de una herencia familiar, te vas de viaje en estos días.

Cuídate de problemas del estómago que es tu punto débil, tu mejor día va a ser el viernes en ese día te vas a reinventar de todas las formas de pensar y sentirte mejor contigo mismo.

En tu relación de pareja vas a estar en paz y por fin dejas ya los celos infundados, recuerda que la base de toda relación es la confianza.

Ten cuidado con tus problemas de nervios trata de ir con tu médico, ten cuidado con los chismes entre tus amigos es mejor ser prudente y no platicar nada de los demás.

Ayudas a un amigo a salir del closet, tus números de la suerte son 00, 23 tu color es el naranja, domingo de fiesta familiar.

Leo

Fin de semana de tener la confianza suficiente para ya cambiar de ideas y estar creciendo profesionalmente, así que son tiempos de ahorrar para tu futuro.

Vende tu carro antes que te empiece a dar más lata trata de sacar uno a crédito, ya no busques lo que no vas encontrar en el amor recuerda ese sentimiento se da sin condición y si esa persona no es compatible para ti es mejor buscar en otra parte que vendrán amores nuevos y compatibles del signo de Piscis o Aries que será tu pareja ideal.

Sacas una papelería de tu escuela para estudiar los sábados, tu mejor día va a ser el día domingo, ese día tendrás la suerte de sacarte un premio en los juegos de azar con los números 03, 02 y usa más el color rojo.

Recuerda que tu carácter a veces no te ayuda para tener más éxito en tu vida así que trata de no ser tan impulsivo y así a avanzar más.

Recibes familiares de fuera, embarazo en puerta para los Leo que están casados. Compras un boleto de avión para irte de vacaciones en mes de septiembre, sábado de fiesta con la familia.

Virgo

Fin de semana de estar muy pensativo y tratando de resolver problemas del pasado amoroso, recuerda que es mejor quedar bien y estar en paz con tus sentimientos.

Terminas una relación sentimental que te causaba mucha presión y eso te va a ayudar a estar mejor y tranquilo, recuerda que una relación es para construir no para destruir.

El día viernes va a ser de muy buena fortuna para ti en cuestiones de proyectos nuevos, pero ten cuidado de con quien los realizas.

Cuídate de dolores de cabeza o migraña, trata de salirte a caminar y dejar que los rayos solares te ayuden a estar más positivo.

Tus números de la suerte con 20, 33 tu color es el verde, te compras ropa o y decides cambiar de tu look.

Eres el mejor y más realista del zodiaco y eso te hace que todo se acerque a ti para que les des un consejo.

Cuida a tu papi, va a andar malito recuerda que lo más importante en nuestra vida es la familia.

Libra

Fin de semana de estar con mucha fuerza espiritual y recibes la ayuda divina de algún familiar que ya falleció, así que es tu momento de hacer cambios y pedir que todo se te dará en estos días.

Recuerda que tu signo es muy amiguero y por eso a veces te cuesta trabajo tener una relación formal así aprende a diferenciar la amistad del amor, pero no te preocupes tanto que en estos días tendrás la suerte de conocer alguien del signo de Acuario o Géminis que será muy compatible contigo.

Sales de viaje para visitar a unos familiares, recibes un dinero extra por la venta de un carro, eres muy buen amigo y eso hace que siempre estés invitado a todas las fiestas.

Trata de terminar lo que empieces y sobre todo tu carrera de profesional y seguir con el inglés, tus números de la suerte son 11, 29 tu color es el azul, va a ser un domingo de estar con mucha felicidad por una sorpresa que te van a dar.

Escorpio

Fin de semana de estar con mucha energía positiva alrededor tuyo para empezar a crecer más profesionalmente, recuerda que siempre tu signo busca el éxito en todos los sentidos y este día viernes se te dará una junta laboral para darte un ascenso o reconocimiento.

Ten cuidado con tus problemas de mal carácter, recuerda que a veces dices palabras que lastiman mucho así trata de medirte y tener más prudente.

Cuídate de dolores de espalda es por tanta energía negativa de tú trabajo así trata de protegerte.

En el amor te sentirás de lo mejor, recuerda que eres el más carismático del zodiaco y en estos días sentirás que te volviste enamorar de tu pareja o hablarás de un compromiso firme.

Te pones a dieta y decides a hacer ejercicio los domingos, tu mejor día va a ser el sábado que será magníficos para realizar negociaciones de proyectos nuevos y te llega un dinero extra y va a ser por juegos de azar con tus números de la suerte son 17, 99 tu color es el naranja.

Sagitario

Fin de semana de estar con mucho trabajo atrasado, así que trata de ponerte al corriente.

En estos días decides comprar los útiles escolares y pagar las colegiaturas, recuerda que tu signo siempre deja todo para después así que trata de ser más ordenado en tus labores.

Te llega un dinero extra y será por cuestiones de lotería con los números 09, 55, tu color es el naranja y rojo y trata de combinarlo con tu fecha de nacimiento y jugarlo el día viernes y domingo que serán días magníficos para tu signo.

Recuerda que estás en tu tiempo de crecer y salir adelante en cuestiones de negocios propios, mandas arreglar tu carro y le compras una llanta, decides hablar con tu pareja para ser padres o ya formar una familia estas tu tiempo de madurar.

A los Sagitarios que están solteros les llegará un amor del signo de Leo o Aries que hablarán de estar muy compatibles contigo.

Recuerda que a ti te domina el liderazgo en cuestiones de negocios, así trata de poner uno los fines de semana que tendrás mucho éxito.

Ya estás preparando tus vacaciones para el mes de septiembre con tu pareja que va a ser muy placenteras.

Tu color el amarillo, domingo de salir con la familia al campo y va a ser un día de mucha felicidad, te regalan una mascota.

Capricornio

Fin de semana de estar con mucho ánimo de verse de lo mejor.

Serán unos días de estar con mucha renovación en tu persona, recuerda que el signo de Capricornio es vanidoso natural y le gusta que lo volteen a ver.

Recuerda que tu signo es muy determinante con sus cosas y decide siempre lo que va a hacer así trata de estar con tu mente siempre en positivo.

Trata de dejar los enojos y los rencores a un lado y estar más tranquilo, aprende a perdonar.

Tendrás un golpe de suerte para bien el día viernes que será de muy buena suerte en juegos de azar con los números 07, 30 y 99 y usa más el color amarillo y verde.

Cuídate de problemas de los riñones, ve con tu médico. Te busca un amor nuevo y será del signo de Aries o Virgo que hablará de estar muy enserio contigo.

Te cambias el look y decides renovar tu guardarropa. Sábado de tomar un curso de idiomas y el domingo te vas de paseo con tu familia.

Acuario

Fin de semana de estar ya con mucho ánimo por empezar exitoso en todo lo que te propongas y estarán las energías alineadas a tu signo así que no lo dudes hacer cambios positivos en tu ambiente laboral y el poner un negocio propio los fines de semana.

Decides salir de viaje por cuestiones de visitar unos familiares, tramites de hablar con un abogado por cuestiones de un divorcio.

Ten cuidado con la rodilla y problemas de huesos que con los cambios de clima te van a estar doliendo mucho.

Eres el mejor platicador en las fiestas y serán unos días como muchos eventos sociales. Recuerda que tendrás un golpe de suerte el día domingo y ese día tendrás muy buenas noticias en todos los sentidos.

A los Acuario que están casados deben tener mucha paciencia con su pareja porque van a estar hablando de enojos así que paciencia y aprender a ser más amoroso.

Tus números de la suerte 03, 47 tú color es el azul y blanco, sábado y domingo de estar arreglando tu casa.

Piscis

Fin de semana de estar con mucha preocupación por un problema amoroso, recuerda que tu signo tiene la intuición es muy elevada y tú síguela y verás que pronto encuentras tu respuesta y estarás de lo mejor solo piensa que la relación de pareja es para dar felicidad.

Van a ser unos días de estar arreglando asuntos de colegiaturas y compra de útiles escolares, este viernes tendrás una junta laboral para decirte que va a haber cambios de puesto y tú vas a quedar de lo mejor.

Trata de ver la vida sin tanto drama que eso a veces te altera mucho los nervios, te invitan a una fiesta familiar.

Te llega un amor nuevo que va a ser muy compatible con tu signo, decides hacer un refugio para animales desamparados, recuerda que el signo de Piscis siempre va a ser muy humanista.

Domingo de irte a pasear con tus seres queridos, sorpresa económica con tus números mágicos que son 28, 77 tu color es el verde y azul.

Sigue leyendo:

• 4 signos del zodiaco cierran agosto con una gran sorpresa

• Qué signos del zodiaco cambiarán de trabajo antes de 2025

• El karma positivo llega en agosto para 3 signos del zodiaco