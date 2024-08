Madre de Simone Biles quiere recuperar la relación con su hija

La madre de Simone Biles quiere recuperar el tiempo que perdió al no estar presente para su hija durante su crecimiento mientras que le tocaba lidiar con problemas de abuso de drogas, una situación que ya quedó en el pasado y por lo que sueña con volver a tener una relación con su hija.

En una reciente entrevista concedida a Daily Mail, la madre biológica de la gimnasta que viene de brillar en los Juegos Olímpicos París 2024 conquistando cuatro medallas (tres de ellas de oro), reconoció los problemas que la alejaron de la deportistas durante muchos años.

“Fue difícil renunciar a mis hijos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. No pude cuidar de ellos. Todavía consumía y Ronald (padre de Shanon) no quería que yo entrara y saliera de sus vidas cuando no estaba bien”, comentó Shannon Biles, madre de Simone.

La gimnasta estadounidense Simone Biles posando con las cuatro medallas que ganó durante los pasados Juegos Olímpicos París 2024. Crédito: Charlie Riedel | AP

Ante la ausencia de Shannon, la pequeña Simone Biles terminó siendo criada por sus abuelos maternos Ronald y Nellie Biles quienes se convirtieron en un pilar fundamental en la carrera deportiva de la gimnasta que ha dejado su nombre escrito en la historia del deporte.

Shannon señaló que si bien le gustaría poder formar parte de la vida de su hija no le pondrá ningún tipo de presión y que esperará hasta que se dé el momento de que tengan la oportunidad de hablar sobre todo lo que han pasado durante estos años.

“Estoy esperando la oportunidad, y tengo esperanza de que ella pueda venir a mí y nos sentemos a conversar. Todo es cuestión de paciencia. La estoy esperando y tengo paciencia, no puedes presionar a nadie. Me hubiera gustado ser parte de todo lo que ha vivido, pero sólo debo esperarla”, comentó.

La norteamericana Simone Biles durante su participación en la prueba de piso en las finales de la gimnasia artística de los Juegos Olímpicos París 2024. Crédito: Charlie Riedel | AP

Los problemas con las drogas y el alcohol de su madre llevaron a Simone Biles a tener una infancia bastante complicada que mejoró una vez se fue a vivir con sus abuelos tras haber pasado por varios albergues en los que estuvo junto a sus tres hermanos que luego fueron adoptados por otras familias.

A pesar de ello, la deportista se terminó convirtiendo en una reconocida gimnasta que ha logrado una gran cantidad de récords y marcas además de colgarse 11 medallas olímpicas en sus participaciones en Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, ganando siete doradas, dos platas y dos bronces.

“Siempre seré una adicta en recuperación, pero he aprendido a alejarme de las personas, los lugares y las cosas que me llevaron por el mal camino. Estoy comprometida a vivir mi mejor vida”, cerró Shannon quien no pierde la esperanza de tener una segunda oportunidad de estar cerca de Simone Biles.

