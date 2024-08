Él es Kapo: el artista que vivía en una gasolinera y ahora triunfa en la música

La primera vez que el artista colombiano, Kapo, recibió una llamada de Juan Diego Medida, el manager de Nicky Jam, él pensó que se trataba de una broma.

Hoy en día, Juan David Loaiza Sepúlveda, de 25 años, conocido en el mundo musical simplemente como Kapo, es un artista firmado por La Industria Inc., la empresa de manejo de artistas de Medina.

“Yo dije: ‘¿Cómo así? Ese man puede estar buscando a otro man. ¿Qué hace buscándome a mí?’ Eso era la energía negativa y el pesimismo [que estaba en mí]”, comentó Kapo en una entrevista con La Opinión, donde compartió cómo su estado de salud mental influyó en su éxito actual. “Siempre fui pujante y le decía a ese paradigma que se callara. Y me iba detrás de lo que quería. A punta de mente hice que llegara Juan Diego porque yo me coloqué una gorra de La Industria un mes antes en un video.”

Kapo celebra con Grupo Niche

En este momento, Kapo disfruta de los logros de su arduo trabajo y su pasión por la música, como artista emergente del género urbano. Actualmente, celebra el cálido recibimiento del público hacia su éxito viral “Ohnana” y su reciente sencillo, “Uwaie”, lanzado el jueves, 15 de agosto.

El miércoles 14 de agosto, Kapo, nombrado Artista Rompe 2024 de Amazon Music, dio inicio al espectáculo en la función de “City Sessions” de Amazon Music en Colombia, un evento que se transmitió a nivel mundial a través de la plataforma de streaming Twitch.

En el concierto, Kapo interpretó “Ohnana” junto con otros éxitos populares de su repertorio, como “Mochilera”, “Algarete”, “Pelinegra” y “Bulevar” y su próximo sencillo, “Uwaie”. La actuación del colombiano fue seguida por la presentación del artista principal de la noche, el Grupo Niche.

“De una u otra manera, yo digo que las coincidencias son bonitas. Pero este tipo de coincidencias no son porque sí. Me están dando la bendición los artistas, mis ídolos me están dando la bendición”, expresó el artista al manifestar su emoción por formar parte del evento junto a Niche, además de recordar otras experiencias pasadas que lo marcaron. “Estuvimos en el estadio Atanasio con Nicky, estuvimos en el Bernabéu abriéndole a la Bichota que nos llevó Ovy, y ahora estar aquí con el Grupo Niche, es algo fantástico para mí. Me siento muy contento por eso”, agregó el colombiano.

El estreno del programa Rompe y la actuación de Kapo en Amazon Music se efectuaron en un formato renovado y adaptado para Colombia, dentro de una iniciativa global promovida por la compañía. Con los City Sessions, Amazon se propone destacar talentos emergentes como Kapo, al mismo tiempo que honra el legado de artistas consagrados como el Grupo Niche.

“Es que somos dos leyendas de Cali”, dijo Kapo bromeando.

Un sueño que inició en una gasolinera

Para Kapo, durante mucho tiempo, su sueño de trabajar en la industria musical se sintió lejano y casi inalcanzable. Antes de ser parte de la misma empresa que maneja a artistas del calibre de Nicky Jam, Manuel Turizo, Sky Rompiendo, y ChocQuibTown, entre otros, Kapo trabajaba en la vida nocturna de Bogotá.

Durante una entrevista con El Tiempo, el artista relató que antes de llegar a Bogotá, a los 17 años, vivía en Cali, Colombia, en circunstancias desafiantes para él y su familia. “Yo me crié en una bomba de gasolina, entre camioneros y gente que caminaba para ir a otro destino, salir de su país […] Y lo que le hablaba del lado oscuro es la vida nocturna que me marcó, envuelto en drogas, en todo lo que tiene que ver con la oscuridad. Eso me golpeó fuerte. Yo vengo de una familia en la que no tuve padre. Viví con mi mamá y mis dos hermanas. No tuve la voz paternal. Mi mamá me dio valores, pero cuando me fui y llegué a Bogotá solo, dejé a un lado los valores que ella me enseñó. Fue algo que tuve que vivir. Pero superé los tropiezos”, comentó el artista durante la entrevista con El Tiempo.

El trabajo duro da sus frutos

A pesar de las dificultades, la fama comienza a sonreírle, y Kapo mira hacia atrás y siente que todo fue parte de un plan perfecto.

“Pasaron muchas cosas divinas. Fantásticas. Mi plan C. El plan A es lo que te funciona. El plan B es lo que te va a funcionar si haces esto, esto y lo otro, y el plan C es lo que tengo en mi cabeza”, explicó el artista, recordando al pequeño Juan David que tenía tantos sueños y agradeciéndole por todo lo que hizo. “Le diría que gracias. Que Dios lo bendiga. Que, por más que lleguen fama y dinero, en ese tiempo no había y si en adelante iba a llegar, que no pierda su esencia y que muchas gracias por no haber dado de su creatividad y de lo que le decía su corazón”, dijo.

Con respecto al recibimiento de la audiencia y la viralización de “Ohnana” en redes sociales, Kapo opina que cada canción es un tesoro para él, pero que la honestidad de su música reciente es lo que ha hecho que las personas se conecten y conviertan sus temas en éxitos.

“Son hijos, porque uno los crea y uno es detallista con su música y ama su música y ama lo que es uno, y por eso se cuida tanto y por eso cuida tanto lo que es tan propio y más este tipo de música que sale de que uno se vuelva atrevido y de decir lo que uno siente. Entonces la gente indirectamente sabe por dónde estás pasando, por qué estás pasando, entonces es como que, un riesgo, pero cuando yo entrego un arma es porque sé que no me van a disparar. Y yo les entrego mi corazón”, compartió Kapo al hablar de su proceso musical y reflexionar sobre por qué sus fans aman la música que ha lanzado recientemente.