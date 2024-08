Familia latina pide justicia por muerte de joven en Swap Meet de Whittier

Abogados de la familia de Christopher Andrés Farias Ortiz, un trailero de 28 años reclaman justicia por su muerte de un balazo en la nuca, a manos de un guardia de seguridad de un tianguis en Santa Fe Springs el 21 de julio.

El caso de este incidente ya fue cerrado por el Departamento de Policía de Whittier, que investigó el crimen.

Además, la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles decidió no presentar cargos criminales contra el presunto asesino.

“Al señor Ortiz lo balacearon guardias de seguridad”, dijo la abogada Denisse Gastelum. “Lo que sabemos hasta ahora es que hubo una pelea en el tianguis [de la ciudad de Santa Fe Springs]”.

Presuntamente, Ortiz, entró a su carro junto con un pasajero y trató de manejar hacia la salida del mercado al aire libre, en la cuadra 13900 de Mica Street.

“No estaba amenazando ni golpeando a nadie”, afirmo la abogada. “Tenía todo el derecho de retirarse”.

Andre Ortiz, madre del joven Christopher Farias.

Balazo a la nuca

Videos entregados a la familia Ortiz, por parte de ciudadanos privados muestran que Christopher Ortiz intentó esquivar a los guardias de seguridad. Uno de ellos se coloca frente al automóvil y el otro por un costado.

“Querían atraparlo para que no pudiera huir; se ve en el video que el señor Ortiz simplemente estaba tratando de manejar hacia afuera del tianguis”, añadió la abogada Gastélum.

“Es cuando se ve la balacera”, afirmó.

La abogada y la familia de Christopher Andrés Farias Ortiz inspeccionaron su cuerpo y verificaron que la bala que le arrebató la vida entró por la nuca y salió enfrente de la cara.

Por esa razón, Gastelum y el abogado Christian Contreras pidieron al fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, que presente cargos criminales por asesinato contra el guardia del tianguis.

“Estamos pidiéndole que haga su trabajo”, señaló.

También, dijo tener entendido que el Departamento de Policía de Whittier -que es responsable de la seguridad en la vecina ciudad de Santa Fe Springs, donde ocurrió el asesinato- hizo una investigación de solo una semana y media.

Esa investigación fue entregada a la fiscalía de distrito, y en menos de una semana se decidió no entablar cargos criminales contra el guardia.

Involucrado en otra muerte

Fuentes cercanas al caso dijeron a La Opinión que el guardia se apellida Cisneros y en el pasado ya se había involucrado en la muerte de otra persona.

“Si fuera cualquier otro civil, cualquier otro residente en Los Ángeles, estaría ahora mismo en la cárcel y no lo habrían pensado dos veces antes de arrestarlo”, opinó la abogada. “Pero de la misma manera que estos fiscales respaldan a los agentes de policía, también respaldan a los guardias de seguridad”.

Destacó que la fiscal que estaba a cargo de evaluar el caso para determinar si la Fiscalía iba o no a presentar cargos y arrestar al guardia de seguridad “su razonamiento para no acusarlo, para no arrestarlo y tenerlos en la cárcel ahora mismo”, agregó.

“No tenía nada que ver con un arma [que Farias Ortiz tenía en su carro]. Tenía algo que ver únicamente con el hecho de que el señor Ortiz estaba en su vehículo e intentaba salir del estacionamiento. Eso fue lo que nos dijeron ayer”.

La próxima semana, los abogados presentaran una demanda civil contra la compañía Newport Diversified Inc., con sede en Newport Beach y encargada de proveer de guardias de seguridad al Santa Fe Spring Swap Meet.

Ningún representante de la compañía respondió a La Opinión, antes del cierre de está dición, sobre cómo responderían a un próximo litigio legal.

“Estamos pidiendo al fiscal [George Gascón] que presente cargos de asesinato o por muerte injustificada”, dijo el abogado Christian Contreras. “El asesinato es cuando hay intención de matar a alguien y la muerte injustificada es cuando alguien se muere, porque alguien hizo algo mal e incorrecto”.

En el caso de Christopher Andrés Farias Ortiz, aseguró que el carro estaba huyendo de la escena y no estaba tratando de atropellar al guardia de seguridad que descargó y disparo desde un costado del carro que estaba siguiendo.

“Por esa razón es que la bala entró atrás de la cabeza de Chris Ortiz, ese guardia merece que se le entablen cargos criminales”, subrayó Contreras.

El sustento de la casa de sus padres

De acuerdo con Andrea Ortiz, residente de Hesperia, en el condado de San Bernardino y madre del difunto Christopher Andrés Farias Ortiz, su hijo estaba de visita en la casa de su hermana, a donde acudió a la fiesta de cumpleaños de un sobrino.

“Yo le llamé temprano el domingo [21 de julio] para que se regresara a la casa, porque tenía que descansar”, dijo la afligida mujer, a La Opinión. “Pero nunca volvió a casa”.

Christopher se desempeñaba como trailero y era el sostén económico de sus padres: Andrea Ortiz y Ramon Farias. Ella, nacida en Rio Grade, Zacatecas y él, en Tamazula, Jalisco.

“Estoy pidiendo justicia para mi hijo Christopher Andrés Farías Ortiz, porque eso que hicieron los “securities” [agentes de seguridad] no está bien y yo voy a luchar hasta que se haga justicia. Esto no se va a quedar así”, expresó la señora Ortiz.

Asimismo, pidió el apoyo de todas las personas que pudieron haber sido testigos del asesinato de su hijo, para que se le unan en su petición de justicia.

“Tengo a mi esposo enfermo e incapacitado; yo también estoy enferma y mi hijo Christopher Farías era el sustento para mi casa…Y ahora, nos hemos quedado sin nada”.

La mujer describió que su hijo era todo para ella.

“Convivía mucho con su papá y con su hermano, que también lo tengo enfermo”, contó. “Él era un trailero, responsable a su trabajo. Siempre él se iba a trabajar a las 3:00 o 4:00 de la mañana; se levantaba para bañarse, arreglarse y salir a pedir a su trabajo”.

Con un semblante lleno de dolor, respondió que no podía vivir con el dolor de haber perdido a su hijo.

“No puedo sobrevivir con ese dolor que yo cargo y esa impotencia que tengo de no poder hacer nada”, dijo, entre lágrimas. “Yo sé que a mi hijo ya no va a volver conmigo y por eso quiero justicia”.

La señora Andrea Ortiz dijo que recibió una llamada del detective Ángel De Alba, del Departamento de Policía de Whittier quien presuntamente le dijo: “Ya cerramos el caso; no vamos a meter a la cárcel a ningún guardia de seguridad”.

“El Departamento de Policía de Whittier llevó a cabo una investigación criminal exhaustiva sobre el incidente y presentó el caso a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles”, dijo al respecto, Emily Armstrong, portavoz de la policía. “Luego de revisar las pruebas de este caso, la fiscalía decidió no presentar cargos penales”

La misma pregunta se hizo a la fiscalía de distrito, además de la negativa de imputar cargos criminales al asesino del trailero latino. En ambos casos no hubo una respuesta.

Cuestionada la fiscalía de distrito porque no se presentaron cargos de asesinato u homicidio involuntario, a sabiendas de que el disparo que recibió Christopher Ortiz fue hecho a la nuca, y refutar la presunta acción en defensa propia del guardia de seguridad que mató al joven de 28 años, al cierre de edición no se obtuvo una respuesta.

¿Cuándo pueden o no disparar los guardias de seguridad en California?

La firma de seguridad Belfry informa que, en California, los guardias de seguridad pueden usar fuerza letal si actúan dentro de sus deberes laborales y se les permite llevar un arma oculta. Sólo pueden usar fuerza letal para: