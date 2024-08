“La cabeza fría y contragolpear bien”: Marco Verde revela el secreto que lo llevó a la medalla de plata

Marco Verde, el pugilista que le dio la medalla de plata a México en la categoría de -71 kilogramos en boxeo compartió algunos de los secretos que lo llevaron a conquistar la presea, donde mencionó que fue fundamental la mentalidad y una buena defensa.

“Nunca me enfoco en noquear; voy concentrado en ganar cada asalto con la idea de tocar y que no me den. Ese estilo luce y no siento la necesidad de arriesgar”, explicó el pugilista en entrevista para la agencia de noticias EFE.

A los 22 años, el joven fue una de las revelaciones del deporte no solo mexicano, sino latinoamericano en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“En París fue importante mantener la cabeza fría y contragolpear bien. En unos Juegos Olímpicos hay mucha adrenalina, pero mi entrenador, Radamé Hernández, supo ponerme un alto. Eso me ayudó”, acotó.

Hace poco más de dos años, el púgil originario de Mazatlán era un desconocido. En abril del 2022 ganó el continental de Ecuador, en junio del 2023 los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador y en octubre los Panamericanos de Chile, lo cual lo puso de un tirón en el mapa de su división.

“Hubo un crecimiento y después de eso sólo me quedaban los Juegos Olímpicos. Conforme ganaba torneos, decía, puedo lograrlo y sucedió”, explica.

Es un peleador de 1.80 de estatura, fuerte, de guardia zurda, velocidad de piernas como la de los pesos ligeros y habilidad para los golpes de respuesta. Su defensa ha sido una de sus mejores armas en seis años en el pugilismo y gracias a ella su rostro no muestra huellas de los combates.

Verde debutó en los Olímpicos con una victoria por 3-2 sobre el mozambiqueño Tiago Muxanga; en cuartos de finales superó 4-1 al indio Nishant Deu y en semifinales por 3-2 al británico Lewis Richardson para acceder a la final, que perdió por votación unánime ante el uzbeko Asadkhuja Muydinkhujev.

“Fueron combates diferentes, contra Muxanga y ante Richardson usé más el juego de piernas; ante el de la India fue un combate más a morirnos. Fueron duelos muy cerrados en los que los hice caer en mi juego y resultó.

Por la medalla de oro, Muydinkhujaev sacó la experiencia en el boxeo olímpico, acumuló ventaja en los dos primeros asaltos; luego agarró y no le permitió al mexicano mostrar su clase, pese a haber terminado mejor.

“Nos faltó roce internacional; aprender ese boxeo tan diferente al mexicano. Los rivales en los Olímpicos saben amarrar; son peleadores con muchos combates celebrados”, explicó Hernández, quien como entrenador lleva a Verde paso a paso, sin caer en la tentación de convertirlo en profesional.

Aunque fue en una pelea fuera de campeonato, el aviso de que Marco Verde estaba listo para grandes cosas lo dio el pugilista el pasado mes de abril, cuando derrotó por nocáut al bicampeón olímpico cubano Roniel Iglesias.

Radamé Hernández reconoce que esa victoria confirmó el crecimiento del mexicano porque el caribeño es considerado en el medio del boxeo como un “caballón” y no pudo ante Verde.

Disputó la final con una lesión en la mano izquierda

Pocos saben que el mexicano ganó medalla de plata olímpica con una lesión en su mano zurda, entre el carpo y el metacarpo. El púgil reconoce que hubo dolor, pero fue más la emoción por estar construyendo el sueño de su vida.

“Ahora toca recuperarme. Espero estar sano en un mes más o menos y luego trabajar para lo que viene“, concluyó Verde, estudiante de nutrición de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que en el 2025 será uno de los favoritos para ganar el campeonato mundial.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Marco Verde se quedó con la medalla de plata en París 2024

· México superó en París 2024 su cosecha de medallas de Tokio 2020

· Marco Verde asegura medalla para México en boxeo al clasificar a la final