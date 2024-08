Sindicato de policías de LA demanda a una comandante latina

El sindicato de la Liga Protectora de la Policía de Los Ángeles (LAPPL), que representa a agentes, detectives, sargentos y tenientes del LAPD propinó un duro golpe a las aspiraciones de la comandante latina Lillian Carranza, al demandarla por presunto fraude y acceso ilegal a datos informáticos.

Carranza, quien dirige la Oficina Central de Operaciones del LAPD, está entre una lista de 10 probables candidatos para convertirse en jefa del LAPD.

El cargo interino lo tiene Dominic Choi desde marzo tras la jubilación del jefe Michel Moore.

La LAPPL alega que Carranza utilizó credenciales falsas en línea para acceder a correos electrónicos, comunicaciones y encuestas confidenciales que fueron distribuidas por el sindicato a sus miembros.

“La única decisión que puede tomar el jefe Choi es relevarla”, pidió el teniente Craig Lally, presidente de LAPPL.

Presión para el jefe Choi

Lally indicó que la directiva aprobó por unanimidad la presentación de la demanda, donde alegan que la comandante Lillian Carranza “violó la ley en un intento de desacreditar una encuesta realizada a nuestros miembros que fue diseñada para evaluar el desempeño de los capitanes del LAPD”.

Tras conocer la demanda en contra de la comandante latina, Salvador Sanabria, director ejecutivo y presidente de El Rescate, y las presuntas motivaciones políticas que hay detrás de la demanda en contra de la comandante Lillian Carranza, dijo que “lastimosamente veo muy difícil que ella vaya a ser la candidata [a jefe del LAPD]”.

“Yo entendía que la alcaldesa Karen Bass se inclinaba por sugerir a una mujer como la próxima jefa de policía”, dijo el activista proinmigrante.

Sanabria manifestó que no le sorprendía la demanda de la Liga Protectora de Policía de Los Ángeles (LAPPL).

“Acordémonos lo que hicieron con [Al] Labrada, quien supuestamente iba a ser el primer jefe latino del LAPD”, añadió.

El exsubjefe de policía de Los Ángeles, Alfred “Al” Labrada, se retiró del LAPD después de que una junta disciplinaria descubrió que siguió en secreto a una oficial y exnovia con la que tenía una relación sentimental.

La junta encontró a Labrada culpable de siete cargos, incluido el de mentir a los detectives de asuntos internos y tratar de persuadir a un testigo para que no testificara en una investigación del departamento sobre el asunto.

El departamento de policía informó a La Opinión que el proceso de selección para el próximo jefe de LAPD comenzó la primavera pasada y se espera que concluya en otoño, además de que la decisión final la tomará la alcaldesa Karen Bass y el Ayuntamiento de Los Ángeles confirmará al candidato.

“LAPPL controla la ciudad”

Aunque Hamid Khan, activista en la organización Stop LAPD Spying Coalition declinó comentar sobre la demanda en contra de la comandante Lillian Carranza, declaró que “básicamente [ LAPPL] es una institución que controla la ciudad”.

“Solo basta mirar los recortes hechos al presupuesto 2024-2025 porque a ellos [LAPD] les dieron $220 millones adicionales y, además, obtuvieron un aumento de más del 20 por ciento. Y, si recordamos, eso se supo hace varios meses y esto le costará a la ciudad más de mil millones de dólares”, añadió.

Cuestionado sobre la demanda, el consejero legal de la LAPPL, Robert Rico, dijo: “No sabemos si [Lillian Carranza] se postula para jefa. Así que no voy a comentar sobre eso, pero lo que sí diré es esto: No creo que la Comisión de Policía, el Concejo Municipal o la alcaldesa quieran como jefe de policía a alguien que no sea ético y cometa fraude”.

Rico indicó que han pedido al fiscal general de California Rob Bonta “que no sólo investigue, sino que presente todos los cargos penales apropiados por cualquier [presunta] violación” al sistema informático del sindicato de policía.

Todos contra la comandante

Los nueve directores de la Liga Protectora de la Policía, el detective Jamie McBride y el consejero general Robert Rico describieron las acusaciones de presunta mala conducta y fraude por parte de la comandante Carranza, incluida la falsificación de credenciales e identidad.

La comandante latina, supuestamente tuvo acceso no autorizado a las computadoras de LAPPL e interfirió con las funciones de los dirigentes del sindicato.

La demanda en su contra fue presentada en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles.

En la querella legal se narra que, en al menos un caso, Carranza accedió y completó exitosamente una encuesta destinada solo para miembros del sindicato. Supuestamente ella afirmó que era teniente del LAPD.

La comandante Carranza no respondió a una solicitud de entrevista para La Opinión.

Entre los alegatos generales se indica que, entre 2016 y 2024, Carranza abrió 49 de 141 correos electrónicos confidenciales que envió LAPPL a sus miembros. Ella no estaba autorizada para recibir o ver esos mensajes, “y sabía que, de no ser por la falsificación de sus credenciales e identidad, ella no debía haberlos recibido”.

“La pregunta del millón”

El detective Jamie McBride, quien lleva casi 34 años en el Departamento de Policía de Los Ángeles y es uno de los directores de la Liga Protectora de la Policía de Los Ángeles manifestó que “uno de nuestros valores fundamentales de LAPD es la integridad en todo lo que decimos y hacemos”.

McBride enfatizó que, para llegar al cargo de comandante, Lillian Carranza debió haber prestado juramento al cargo con el LAPD, al menos cinco veces a lo largo de su carrera.

McBride afirmó que, si uno de los oficiales del LAPD fuera acusado de mala conducta grave “o acusaciones criminales como esta, sería inmediatamente retirado del campo sin acceso público y se le asignaría ir a casa en espera de una investigación interna, o posiblemente una investigación criminal”, explicó.

¿Le pasará esto al comandante Carranza? Nos gustaría que eso suceda”, dijo.

“Fraude y acceso ilegal a datos informáticos”

El sindicato LAPPL utiliza tres plataformas en línea para administrar encuestas entre sus miembros, pero no representa a los oficiales de alto rango del LAPD, como Carranza, quien fue ascendida como capitán en 2012 y luego al rango de comandante, en julio de 2023.

egún la demanda, en enero de 2023, Lillian Carranza logró completar un formulario en línea titulado “LAPPL MOU Survey 2023” (Encuesta y Memorando de Entendimiento 2023).

El sondeo tenía como objetivo obtener comentarios de sus afiliados sobre los contratos laborales con la ciudad de Los Ángeles.

\En su presunta incursión indebida, la demanda señala que la comandante Carranza llenó la documentación y afirmó que su rango era el de teniente. En ese año ella era ya comandante, primero como Oficial al mando de División de Pandillas y Narcóticos del LAPD (de enero de 2022 a julio de 2023), de acuerdo con su hoja profesional de vida.

La demanda alega además que, en julio de 2024, Carranza intentó acceder y completar otro formulario en línea titulado “Evaluación de capitanes y encuesta de moral organizacional de LAPPL 2024”.

Según Debbie Thomas, esa encuesta fue diseñada para captar las preocupaciones de los miembros del sindicato y evaluaciones o valoraciones anónimas de los capitanes del departamento.