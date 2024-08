Wendy Guevara arremete en contra de Sian Chiong, ¿qué dijo?

Wendy Guevara no se quedó callada y arremetió en contra de Sian Chiong, esto con referencia a las declaraciones del cantante en el que dice que Guevara no estudió.

La ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, fue abordada por los medios de comunicación y se refirió a Chiong.

“Lo único que tengo que decir de Sian es que sea más agradecido. Todos los extranjeros que vienen y México los arropa deben estar agradecidos. La mayoría de la población aquí en México no tenemos, a veces, recursos para estudiar cuando somos pequeños”. Wendy Guevara – Ganadora de la primera temporada de 'La Casa de los Famosos México'

Guevara se refirió a las declaraciones de Chiong de que ella no es estudiada y tampoco es una persona preparada. “Él no sabe de mi vida, él no sabe la cruz que yo cargué de niña. Entonces, yo no sé la de él, el país en dónde se crió. Sé que lo ven duro y lo respeto”.

Además de eso, la influencer agregó que Chiong es un mueble dentro de la casa y no aporta contenido.

Sian Chiong y Ricardo Peralta

Dentro de ‘La Casa de los Famosos México 2’, Sian Chiong fue uno de los habitantes que más estudió la casa, dicha afirmación se confirmó después de que él mencionó algunos datos importantes de lo que había ocurrido en la temporada anterior.

Por esa razón, se cree que por eso, de alguna manera u otra, responde a las muestras de cariño de Ricardo Peralta.

De hecho, en unas declaraciones de Potro Caballero, después de salir de la casa, este afirmó que Chiong, en realidad, no siente ningún tipo de aprecio por Ricardo, solo lo hace para generar contenido.

Una impresión parecida compartió Nicola Porcella en la postgala de ViX con Cecilia Galliano. El exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México 1’, aseguró que el cariño entre Wendy y él siempre fue real, pero que lo que está demostrando Sian es que no lo hace en serio.

Esta teoría se reforzó más después de que Peralta besara al actor. Dentro del cuarto ‘Tierra’ estaban jugando a recrear un cuento de amor, Adrián Marcelo era el narrador, y en ese momento, el influencer aprovechó de besarlo.

Sian fingió estar dormido y después dijo que no sabía lo que había pasado.

