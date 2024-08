Checo Pérez sigue siendo atacado en la Fórmula 1: “Solo está en Red Bull por dinero”

Una vez más el piloto mexicano de Red Bull Racing, Sergio ‘Checo’ Pérez sigue estando en el ojo del huracán dentro del mundo de la Fórmula 1 y en esta ocasión, por declaraciones emitidas por el neozelandés Mitch Evans, conductor de la Fórmula E para el equipo de Jaguar, quien comentó que en su opinión, el azteca se mantiene únicamente dentro de la escudería de Red Bull gracias al dinero que aporta en el equipo austriaco, más allá de que el mexicano no es un mal piloto, pero dados sus últimos resultados, podría llegar a ser reemplazado.

Mitch Evans señala a Checo Pérez de no tener la capacidad para estar en Red Bull

Para el conductor del equipo Jaguar, de la Fórmula E, el tapatío ha sido bendecido con una gran paciencia por parte de los directivos de la escudería austral, pero en parte esto es por el gran sostén monetaria que Pérez provee al equipo, algo a lo que simplemente no pueden renunciar, al menos no por el momento.

El dinero es clave en la Fórmula 1

“Muchos de los que consiguen una oportunidad en F1, aportan dinero. Ahí está Sergio Pérez, quien sigue trayendo dinero a Red Bull y no se puede competir contra eso”, fueron parte de las palabras de Mitch Evans, quien en dos oportunidades ha sido sub campeón de la máxima categoría del automovilismo eléctrico.

Evans quiso dejar en claro que considera que ‘Checo’ Pérez “no es un mal piloto, pero no compites contra él. Es difícil ir contra un piloto por méritos propios” y resaltó que en la Fórmula E varios ex pilotos de la categoría reina no han dado el ancho en una clara muestra de la competitividad que existe en el serial eléctrico. “Muchos ex corredores de Fórmula 1 han venido a la Fórmula E y se han llevado un baño de realidad “.

¿Por qué Mitch Evans no está en la Fórmula 1?

En declaraciones para el sitio Total Motorsport, el neozelandés fue bastante claro en decir que en muchas ocasiones el talento no es del todo relevante para poder alcanzar un cupo en la máxima categoría del automovilismo profesional, llegó a brillar en los simuladores y hasta se acordó del paso que tuvo en la Fórmula 1 su compañero Nyck de Vries, pero al final de cuentas no tuvo continuidad por la falta de un respaldo económico, algo que no es secreto para nadie, es de vital importancia en la F1.

“En mi caso, llegué a ser más rápido que los pilotos oficiales en los simuladores, pero no sirve de nada. Se necesita que pase algo muy loco, hasta para ser reserva hay corredores que ponen dinero. Nyck de Vries, no iba a tener una oportunidad en Fórmula 1, pero le llegó gratis en Monza cuando Alex Albon se enfermó y de repente, es lo mejor que ha hecho y es el mismo piloto que antes “, comentó el piloto neozelandés.

Además de ello, lamentó también que varios equipos de la Fórmula 1 ya no tengan apuestas arriesgadas con otros pilotos, nuevos movimientos en las escuderías, de ahí que nada más haya cambios de pilotos entre los equipos del “Gran Circo”. “Todo es cuestión de perspectiva, pero los equipos ya no arriesgan con los pilotos. La única opción de llegar es ganarte una oportunidad loca para una carrera”.

Sigue Leyendo:

Cristiano Ronaldo tocó la Supercopa de Arabia y cayó en la maldición del fútbol

Falleció niño de 11 años que fue apuñalado en campo de fútbol

¿Cuándo volverá Leo Messi a las canchas en el Inter Miami y con Argentina?