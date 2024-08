Osmani García detalla el proceso para cambiarse el color de ojos

El cantante cubano Osmani García ha sorprendido a sus seguidores al someterse a una cirugía para cambiar el color de sus ojos, por medio de un procedimiento conocido como queratopigmentación.

El intérprete de “El taxi”, quien ha sido una figura destacada en la música urbana, ahora luce unos ojos azules brillantes, dejando atrás su tono marrón natural. En un video compartido en su cuenta de Instagram, Osmani expresó su asombro al ver el resultado:

“¡Oh Dios mío! Este es el color más lindo que ha salido de aquí [la clínica]; es un sueño, parezco otra persona”. El cantante comentó que siempre había soñado con tener ojos de este color y que estaba emocionado de haber cumplido este deseo.

El cubano también bromeó sobre su nueva apariencia, señalando que ahora tendría que cambiar su pasaporte.

Entre elogios y críticas

Este cambio drástico en su apariencia ha generado tanto admiración como preocupación por algunos en sus redes sociales. Las reacciones de sus seguidores han sido variadas, con comentarios que van desde elogios por su nueva apariencia hasta críticas por someterse a un procedimiento tan riesgoso.

“Yo no me tocaría los ojos por nada del mundo eso puede tener consecuencias a largo plazo pero bueno es cuestión de gustos se ben super 🙌🙌🙌”, “Ay que locura señor amo los ojos claros pero con los ojos no se juega 😮”, “Caíste en la loquera de Omega ajajajajaj pero si te gusta esta bien”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sobre el video. “Hay q los disfrutes y obviamente lo hiciste por cuestión de un gusto. Pero los ojos son muy delicados aunque dicen ser sin dolor el procedimiento. Pero además lo veo en todos los q se lo han hecho últimamente q es un azul q no se ve nada natural 🥺🥺🥺. No es hate. Solo un comentario De igual manera disfrútalo mucho ❤️”, le escribió un seguidor.

Dejando a un lado la controversia, Osmani se mantiene positivo y agradecido, respondiendo de manera optimista a quienes lo han apoyado en esta transformación.

¿Que es la queratopigmentación?

La queratopigmentación, el procedimiento al que se sometió Osmani, consiste en crear un túnel en la córnea mediante el uso de un láser, donde se introduce un pigmento biocompatible. Este pigmento cambia el color del iris de forma permanente. Aunque esta técnica ha ganado popularidad, no está exenta de riesgos.

Según la Academia Estadounidense de Oftalmología, los posibles efectos secundarios incluyen sensibilidad a la luz, daño a la córnea, infecciones y, en casos extremos, pérdida de la visión.

Este procedimiento, que dura aproximadamente 30 minutos por ojo, requiere cuidados específicos después de la operación, como evitar piscinas y proteger los ojos de la luz intensa. A pesar de las advertencias médicas, la queratopigmentación sigue siendo una opción atractiva para quienes desean cambiar radicalmente su apariencia.

Osmani está satisfecho con el cambio

A pesar de los riesgos asociados, Osmani parece estar contento con el resultado y en el video expresó su gratitud hacia el equipo médico que realizó la intervención. Destacó la experiencia del doctor que lo operó, a quien comparó con el famoso futbolista Lionel Messi, pero en este caso “haciendo ojos claros”.

Osmani García ha dejado claro que está encantado con su nueva imagen y que, a pesar de los riesgos, se siente realizado al cumplir uno de sus mayores sueños. Con su cambio de color de ojos, el cantante continúa llamando la atención y generando conversación, demostrando una vez más su capacidad para mantenerse en el centro de la escena pública.