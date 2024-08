¿Christian Nodal viajó a Argentina para ver a su hija Inti?

Tras semanas disfrutando de su luna de miel con Ángela Aguilar, Christian Nodal habría hecho una pausa de sus vacaciones románticas para viajar a Argentina para ver a su hija Inti, fruto de su relación con Cazzu.

De acuerdo con el programa de espectáculos Chisme No Like, el cantante mexicano se reunió recientemente con su ex pareja y su hija, quien en septiembre cumplirá su primer año de vida.

“Por primera vez, después de estar casado con Ángela Aguilar, como un hombre casado, Nodal, aunque algunas digan que es mal padre, pasó la tarde con Cazzu y con Inti en el rancho de Argentina”, dijo el conductor Javier Ceriani en el programa.

Contrario a lo que piensan muchos, el presentador de Chisme No Like aseguro que Nodal no es un padre desobligado y que viajó a Argentina para revisar una de las propiedades que le dejó a la Cazzu tras su ruptura.

“También está ahí para supervisar la obra, de las tantas casas que le dio a Cazzu, que no se quejé Cazzu porque está millonaria, y la Inti tiene asegurado su futuro, Nodal no ha sido mezquino para nada con Inti”, dijo.

Otra de las presentadoras del programa, Elisa Beristain, aseguró que la relación entre Nodal y Cazzu está bien. “No tardaremos en ver imágenes de él abrazando a Inti (…) Nodal pasó el domingo con Cazzu y con Inti (…) Confirmadísimo que Nodal viajó a ver a Inti y que se vio con Cazzu y que todo está bien”, afirmó.

Tras su separación de Cazzu y el posterior anuncio de su relación con Ángela Aguilar, con quien se casó, Christian Nodal ha sido duramente criticado por no pasar tiempo con su hija Inti.

¿Cuándo se casaron Ángela Aguilar y Christian Nodal?

En julio, trascendió que Ángela Aguilar y Christian Nodal se habían casado en una ceremonia intima celebrada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas.

La semana pasada, la pareja publicó las primeras fotos de la ceremonia en una publicación compartida en Instagram.

A la boda de los cantantes solo asistieron familiares y amigos íntimos de la pareja como, por ejemplo, Marc Anthony o Jomari Goyso, quienes fueron los padrinos en la ceremonia.

A la ceremonia también asistieron familiares de la novia, pero no todos. Como era de esperarse, su padre, Pepe Aguilar, estuvo en la celebración junto a Aneliz Álvarez, madre de Ángela. También asistieron sus hermanos Leonardo y Aneliz.

El sorpresivo matrimonia de Aguilar y Nodal ocurre dos meses y medio después de que anunciaran su relación luego de que el cantante de “Adiós amor” hiciera pública su separación de Cazzu, con quien tuvo a su hija Inti.

La unión también ocurre luego de Ángela desatara de nuevo rumores de compromiso después de que fuera vista con un anillo en su dedo anular en un video.

