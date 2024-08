Francisca y Jomari Goyso protagonizan incómodo momento

Vaya momento de tensión se vivió en una de las transmisiones recientes del programa Despierta América ante la notoria molestia por parte de Francisca ante los comentarios emitidos por su compañero Jomari Goyso. ¿Qué motivó el desacuerdo? Aquí te contamos los detalles.

El desacuerdo entre los presentadores se suscitó durante el segmento en el que la dominicana abordó experiencias pasadas con respecto a la infidelidad, asegurando que para ella ha sido difícil perdonar y avanzar de dicha traición.

De acuerdo con Francisca, ella prefiere darse su lugar: “Si yo me dejo de alguien así por infidelidad y me toca trabajar con él, digo ‘ay, no, cámbienlo'”, contó ante las cámaras del matutino. Sin embargo, el discurso de la famosa se vio interrumpido por un cuestionamiento de Jomari Goyso que no fue de su agrado: “¿Y los mensajes de empoderamiento, del perdón, que tú haces?”, señaló.

Francisca presume un emotivo momento en familia

El español profundizó su punto argumentando que en reiteradas ocasiones la presentadora ha promovido el perdón: “Saquen los clips, seguro hay 20 clips (de Francisca) hablando de eso”, señaló.

Como respuesta, la ex reina de belleza retó al experto en moda a “sacar las evidencias” ante el público en redes sociales: “No hables mentiras al aire. Saque los 14 clips, es más, te invito a que hagamos un en vivo de los 14 clips y los compartes todos, apostemos dinero“, apuntó.

Francisca lanza advertencia tras mostrar por primera vez su nueva casa

Sin embargo, el intercambio de palabras no acabó allí, ya que Francisca lanzó un fuerte mensaje a Goyso: “Tú eres un enredador y le acabas la carrera a cualquiera, yo no he hablado de perdón, yo he hablado de sueños cumplidos, de seguir adelante, de la determinación, del amor. Yo perdono, yo estoy hablando de que una situación como esa es bastante difícil y a lo mejor sería muy complicado para mí entenderlo“, finalizó.