Inicia eliminación de campamentos de personas sin hogar en Long Beach

Jeff Levy ha vivido sin hogar por casi cinco años y se ha convertido en parte de la comunidad a través de su amabilidad y disposición para escuchar a cualquier persona que se sienta con él en la esquina de las calles Temple y Siete en Long Beach.

En un documental llamado “People Call Me Jeff”, dirigida por Aedyn Frazer, se reconoce que Levy es amado en la comunidad de Rose Park y aunque tiene permiso de quedarse en propiedad privada cerca de la calle Temple, tal vez muy pronto se tendrá que marchar del lugar.

Esta semana la ciudad de Long Beach comenzó a remover algunos campamentos después de la presión del gobernador Gavin Newsom para eliminar los fondos estatales de las ciudades y condados que no estén abordando [eliminando] el problema de los campamentos en todo el estado.

“Es hora de actuar con urgencia a nivel local para limpiar estos sitios”, dijo Newsom después de lanzar una orden ejecutiva el 25 de julio donde pide que los gobiernos locales aborden el problema de las personas sin hogar.

En un memorando publicado el 12 de agosto por la administradora adjunta de la ciudad de Long Beach, se dice que esperan cumplir con la orden del gobernador Newsom con un enfoque centrado en el ser humano, aunque las personas sin hogar podrán ser citadas o arrestadas en caso de que se nieguen a dejar los campamentos.

Jeff Levy descansa por un momento cerca de su campamento. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

En enero de este año, la ciudad de Long Beach tenía una cuenta de 3,376 personas sin hogar que es menos de los 3,447 que contaron en el 2023.

De acuerdo con ABC7, trabajadores de la ciudad de Long Beach limpiaron y cerraron el parque Gumbiner con vallas en Long Beach el lunes por la mañana donde hubía un campamento de hasta 25 personas.

“Los espacios que estamos eligiendo son espacios públicos donde hemos visto un gran impacto, donde está impactando la capacidad general del público para utilizar ese espacio”, dijo Paul Duncan, el director de la Oficina de Servicios para Personas sin Hogar de Long Beach, a ABC7.

La ciudad está priorizando lugares que dicen que causan obstrucción de acceso o uso de recursos públicos y espacios que incluyen: parques, bibliotecas y áreas de la playa, según el memorando de Long Beach del 12 de agosto.

Will Shorts junto con sus dos perros y unos amigos normalmente se quedan afuera de la biblioteca principal Billie Jean King en Long Beach; no obstante, dice que no ve mal que hagan la limpieza de los campamentos.

“Sería muy repugnante aquí si no estuvieran haciendo redadas todo el tiempo, así que lo aprecio y siento que no es una locura establecer un estándar sobre cómo viven las personas sin hogar”.

Shorts agregó que la limpieza y cerradura del parque Gumbiner tal vez fue como una prueba, pero también piensa que al cerrar campamentos solo va hacer que las personas sin hogar en esa área se tengan que mudar a otra.

“Están tratando de hacer su trabajo, pero ojalá no se ponga tan mal”, dijo Shorts. “Espero que se siga presionando para obtener más servicios y vivienda”.

Aunque Shorts, que originalmente es de Phoenix, solo tiene 4 meses de vivir en las calles después de vivir en su carro por un año, otras personas como Antony Huicochea tienen más de 10 años viviendo sin hogar.

Huicochea piensa que es importante que las personas reciban la ayuda que realmente necesiten, ya sea por enfermedades mentales o falta de vivienda.

Aunque estuvo esperando por una asistencia de vivienda en el condado de Orange que nunca llegó, Huicochea se ha inspirado por el apoyo de amigos como Shorts y está aplicando para vivienda a través del condado de Los Ángeles.

“Nos ayudamos unos a otros más de lo que el sistema nos ayuda a nosotros”, explicó Huicochea.

Para Shorts y Huicochea quedarse cerca de la biblioteca, significa que pueden acceder a los servicios y ayuda que necesitan fácilmente, de lo contrario se tendrían que mudar y sería más difícil.

Levy dice que lo ve bien es que los campamentos se tengan que mudar de los parques y espacios públicos porque todos merecen usarlos, pero asegura que solo va a funcionar si las personas reciben las viviendas y recursos para evitar regresar a las calles.

Laia Vicens-Fuste, una vecina de Rose Park, dice que el valor de Levy en la comunidad es único y se siente más segura sabiendo que el esta ahí.