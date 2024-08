OMS dice que el mpox no es el nuevo Covid

La Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatizó que la viruela del mono, conocida también como mpox, no debe considerarse una amenaza similar a la pandemia de COVID-19, a pesar de la reciente aparición de nuevas cepas del virus.

Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa, aclaró en una conferencia de prensa organizada por las Naciones Unidas que, aunque el mpox es una enfermedad que requiere atención, las autoridades sanitarias cuentan con la experiencia y las herramientas necesarias para controlarla de manera efectiva.

Kluge hizo un llamado a la comunidad internacional para que mantenga la calma y trabaje de manera coordinada en la contención de la enfermedad. Subrayó la importancia de no repetir los errores del pasado, donde la reacción ante una crisis sanitaria fue primero de pánico y luego de descuido. “Podemos y debemos afrontar el mpox juntos”, afirmó, destacando que la forma en que el mundo responda a esta situación en los próximos años será crucial para la salud global.

El mpox es una infección viral que provoca lesiones cutáneas llenas de pus y síntomas similares a los de la gripe. Aunque la mayoría de los casos son leves, la enfermedad puede ser fatal en algunos casos. La preocupación internacional ha aumentado con la identificación de una nueva cepa del clado 1b, que parece tener una mayor capacidad de propagación a través del contacto físico cercano. Este tipo de contacto incluye interacciones cotidianas y relaciones sexuales, lo que ha llevado a las autoridades a prestar especial atención a su expansión.

Recientemente, se detectó el primer caso de esta nueva variante fuera de África, específicamente en Suecia. Este caso está vinculado a un brote en expansión en África, lo que indica que el virus tiene potencial para diseminarse a nivel global. En respuesta a esta situación, la OMS declaró el brote como una emergencia de salud pública de interés internacional, lo que refuerza la necesidad de una vigilancia y un control estrictos.

Kluge explicó que el enfoque en la nueva cepa del clado 1 también beneficiará los esfuerzos contra la variedad menos grave del clado 2, que ha estado circulando a nivel mundial desde 2022. Este enfoque integral permitirá mejorar las estrategias de respuesta, ofreciendo un mejor asesoramiento y una vigilancia más efectiva en Europa y otras regiones. En la actualidad, la región europea reporta aproximadamente 100 nuevos casos de la cepa clado 2 del mpox cada mes, lo que subraya la importancia de mantener la alerta.

A diferencia del COVID-19, no hay evidencia que sugiera que el mpox se propague fácilmente por el aire, lo que reduce significativamente el riesgo de una pandemia similar. Sin embargo, las autoridades sanitarias no deben bajar la guardia, ya que el virus podría evolucionar, cambiando su forma de transmisión o volviéndose más contagioso. Tarik Jasarevic, portavoz de la OMS, comentó que, hasta el momento, no se han emitido recomendaciones para el uso de mascarillas como medida preventiva contra el mpox, lo que refleja la diferencia en la naturaleza y el riesgo de transmisión en comparación con el COVID-19.

En conclusión, la OMS está instando a las naciones a mantenerse unidas y a seguir estrategias basadas en la ciencia para controlar el mpox, sin caer en la alarma innecesaria. La situación actual no es comparable con la crisis mundial causada por el COVID-19, pero requiere una respuesta decidida para evitar una mayor propagación. Con las herramientas adecuadas y una vigilancia constante, es posible controlar el mpox y evitar que se convierta en una amenaza mayor para la salud global.

