Supervisores niegan a recicladora de basura operar en East LA

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votó en contra de la apelación interpuesta por la estación de reciclaje y transferencia de basura del este de Los Ángeles (ELARTS), lo que impedirá que siga funcionando y contaminando los vecindarios.

“Sus operaciones han generado múltiples impactos adversos en los residentes como olores, ruido, tráfico y contaminación. Estos impactos fueron reafirmados a través de correos electrónicos y firmas de peticiones de más de 200 residentes y empresas”, dijo la supervisora Hilda Solís.

Explicó que desde 1990, la Estación de Transferencia de Basura y Reciclaje de East LA ha estado funcionando en un sitio de poco más de un acre, a lo largo de Bonnie Beach Place, sin barreras para proteger las casas circundantes.

Dijo que por esa razón la Junta de Supervisores votó en consonancia con la decisión de la Comisión de Planificación de negarle a la Estación de Transferencia de Basura y Reciclaje de East LA continuar con el uso, la operación y el mantenimiento de su instalación de reciclaje y recolección de basura existente.

“Esta es una victoria para la justicia ambiental y la salud de nuestra comunidad”.

LA Estación de Transferencia de Basura y Reciclaje de East LA (ELARTS) (Cortesía Oficina Supervisora Solís)

Enfermos por décadas

Martha Jiménez, una activista y miembro del Consejo Asesor Comunitario del Air Quality Management District y de Justicia Ambiental y Social de City Terrace, dijo que por cuatro décadas , han estado enfermos y cansados de no respirar aire limpio.

“Esta empresa creó lugares reproductores de cáncer a lo largo de nuestra comunidad. Pedimos su inmediata reubicación porque no tiene nada que hacer a 20 pies de las casas”.

Señaló que la recicladora no solo ha traído malos olores sino ratas del tamaño de un gato y sencillamente no pueden respirar.

“Ahora solo queremos que la Junta de Supervisores nos diga cuándo en los hechos va a dejar operar esta estación de reciclaje y transferencia de basura”, dijo.

Christian Sánchez, quien trabaja para una organización no lucrativa llamada In the Making dijo que la comunidad ha enfrentado problemas de salud debido a la contaminación que ha permeado el área residencial.

“Gastaron miles de dólares en abogados para convencer a la Junta de Supervisores de revertir la decisión unánime del 28 de febrero y seguir contaminando el área causada por Republic Services (la compañía que opera la estación de reciclaje y transferencia de basura)”.

Rehenes en sus propias casas

Félix Robles, residente de City Terrace durante 25 años, y quien vive justo al otro lado de la calle de Republic Services, dijo que era un prisionero en su propia casa de los malos olores que se emiten a diario.

“He estado en esta lucha durante más de 20 años para intentar que los eliminen de nuestra comunidad porque es algo continuo y cotidiano. No tengo una vida personal por culpa de ellos. No puedo tener reuniones familiares, porque cada vez que organizamos una, el olor la arruina. ¡Por favor, ayúdennos!”, clamó a los supervisores.

David Padilla, tercera generación propietario de casa en City Terrace dijo que al igual que Félix es un rehén en su propio hogar.

“No podemos disfrutar de la brisa del verano debido al hedor que se extiende por nuestras hermosas colinas”.

Orgullosos de su trabajo

La Shanda Shipp, gerente general de la Estación de Reciclaje y Transferencia de Basura del Este de Los Ángeles (ELARTS), respondió a las quejas de los vecinos diciendo que han servido a 27 municipios por más de 20 años, y están orgullosos del trabajo que han hecho.

“Nos enorgullecemos de brindar un servicio excepcional, garantizar un entorno seguro, cumplir con todas las normas ambientales, llevar a cabo una operación eficaz y eficiente y mantener nuestro sitio limpio y con buen mantenimiento, independientemente del resultado”.

Remató diciendo que continuarán brindando al condado y a sus clientes el mejor servicio de su clase y estarán disponibles para cualquier necesidad de la comunidad.