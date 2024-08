Trump usa imágenes falsas para sugerir que Taylor Swift lo apoya

La superestrella Taylor Swift no ha respaldado a ningún candidato presidencial en las elecciones de 2024. Pero el expresidente Donald Trump dijo que acepta el inexistente respaldo de la cantante.

Trump publicó “¡Acepto!” en su cuenta Truth Social, junto con un carrusel de imágenes de Taylor Swift y al menos algunas de ellas parecen generadas por inteligencia artificial, según CNN.

Una de las fotos manipuladas con inteligencia artificial muestra a Swift como el Tío Sam con el texto: “Taylor quiere que votes por Donald Trump”. Las otras fotos muestran a fans de Swift con camisetas que dicen “Swifties for Trump”.

Un representante de Swift no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Una de las publicaciones que compartió Trump es una sátira.

Una serie de fotos falsas generadas por IA de “Swifties for Trump” hacen referencia al frustrado ataque terrorista planeado en los conciertos de Swift en Viena a principios de este mes con un título que dice: “Swifties se vuelven hacia Trump después de que ISIS frustrara el concierto de Taylor Swift”. (La cuenta X original que publicó la publicación escribió: “LOL @realDonaldTrump compartió mi publicación”, lo que confirma que la publicación era, de hecho, una sátira).

Después de la publicación de este artículo, una editora de un sitio web llamado Wisconsin Right Now se puso en contacto con CNN para decir que ella tomó dos de las fotos que Trump publicó en su mitin en Racine, Wisconsin, en junio. Jessica McBride dijo a CNN que la mujer que aparece en dos de las fotos (las únicas dos fotos que no fueron generadas por IA) se llama Jenna Piwowarczyk.

Los fans de Swift, conocidos como Swifties, se han vuelto políticos en este ciclo electoral. Inmediatamente después de que el presidente Joe Biden diera un paso al costado y respaldara a la vicepresidenta Kamala Harris, un gran grupo de fans de Swift formó una comunidad llamada “Swifties for Kamala”, que no está afiliada a la cantante.

El grupo, que ha movilizado a los fans de Swift para ayudar a elegir a Harris y a otros candidatos demócratas en las próximas elecciones, tiene más de 60,000 seguidores en X.

Hasta este momento, no se ha formado un grupo oficial “Swifties for Trump”, aunque la superestrella tiene fans conservadores y pro-Trump que han expresado su apoyo al expresidente en sus cuentas individuales de redes sociales.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, dijo a CNN en un comunicado: “¡Swifties for Trump es un movimiento masivo que crece cada día!”.

En 2020, Taylor Swift respaldó a Biden y Harris en su candidatura a la Casa Blanca.

