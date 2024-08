Carlos Reinoso cuestionó las ausencias de Hirving Lozano en El Tri

La selección de México iniciará un nuevo proceso con Javier Aguirre en el banquillo. Este cambio de timón podría abrirle las puertas a jugadores que las tenían cerradas. Uno de ellos es Hirving Lozano, futbolista que fue excluido de la última Copa América.

Bajo el argumento de un cambio generacional en la selección de México, Jaime Lozano decidió dejar fuera de la convocatoria al “Chucky” Lozano.

Carlos Reinoso, exfutbolista chileno, reconoció que no está contento con esta decisión. El analista considera que en México no hay un jugador con las mismas características del “Chucky”, ni con un nivel similar.

“Cada quien tiene su opinión de fútbol… el Chucky (Lozano), yo creo que no lo llaman por mamila, ¿por mamón se dice? A ver, hay alguno, ¿hay algún jugador mejor que el Chucky en esa posición?“, dijo Reinoso en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

Aguirre no debería afectar al “Chucky”

Se estima que Javier Aguirre apartará nuevamente a Hirving Lozano de la selección mexicana. El Ruso Zamogilny respaldó las declaraciones de Carlos Reinoso. El analista considera que no debería influir los comentarios del pasado en la planificación de un nuevo seleccionador.

“No sé qué significa ser mamila o ser mamón, ¿con quién? ¿Con quiénes? ¿A quién afecta? ¿Es exigente con los compañeros? ¿Con la directiva? No entiendo, para mi, tendría que depender de la parte deportiva, y un entrenador que llega, como el Vasco, que no ha tenido al Chucky en los últimos años como para poder conocerlo, no tendría que tomar una decisión solo por esa razón“, replicó.

¿Te gustaría que Hirving Lozano volviera a la Selección Mexicana? 👀🇲🇽 pic.twitter.com/1o771szyOw — TNT Sports México (@tntsportsmex) August 15, 2024

El Chucky Lozano pertenece al PSV Eindhoven. Sin embargo, para el 2025 jugará con la camiseta de San Diego FC de la Major League Soccer.

Con la selección mexicana, Hirving Lozano acumula 70 partidos. Durante esa cantidad de encuentros el jugador formado en los Tuzos del Pachuca ha marcado 18 goles.

