César Bono estuvo al borde de la muerte por una bacteria 

El nombre del actor mexicano César Bono encabeza los titulares debido a la inesperada confesión que hizo recientemente con respecto a su salud. Y es que según lo revelado, estuvo a punto de morir después de enfrentarse a una bacteria en la boca. ¡Aquí te contamos los detalles!

En un encuentro reciente con diversos medios de comunicación, el protagonista de la obra “Defendiendo al cavernícola” indicó que se enfrentó de cara a la muerte como resultado de una bacteria que tomó tiempo en descubrir dónde se alojaba.

“Me sentí bien mal por una bacteria, la tenía la boca, me revisaban los dientes y no se veían ni caries, y cada vez me sentía peor y me sería peor, hasta Sentí que me iba a morir“, contó ante la prensa.

Habría sido después de estar a punto de desmayarse en una obra de teatro que su equipo médico logró identificar la afección que se encontraba propiciando el deterioro de su salud.

“Salgo de escena y el productor me pregunta cómo me sentía (…) Me trató un doctor que su especialidad era cuello, cabeza y boca, me explicó que por esas bacterias te puedes morir”, reveló el reconocido histrión. .

Para finalizar, César Bono detalló que la detección de dicha bacteria salvó su vida, pues la premura con la que avanzaba la infección desató su preocupación.

“Al estar en tu boca, que es húmeda y con una temperatura especial, se desarrolla a lo canijo, o sea, no hay nada que la ataque. Me revisaban de todo y me decían ‘no tienes nada’ y yo decía ‘cómo no tengo nada si siento que me está llevando el tren’, pero aquí estoy”, bromeó.