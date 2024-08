Demócratas critican a Trump por bloquear ley bipartidista de inmigración avalada por Biden-Harris

CHICAGO.- Varios líderes demócratas que ofrecieron discursos en la Convención Nacional Demócrata (DNC) recordaron y criticaron que el expresidente Donald Trumo bloqueó la ley bipartidista sobre inmigración y seguridad fronteriza.

El proyecto fue avalado por el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, después de varios meses de negociaciones entre republicanos y demócratas en el Senado.

Una vez que el documento fue revelado, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, señaló que no aprobaría el proyecto, siguiendo el llamado del expresidente Trump para desecharlos.

Varios reportes indicaron que el exmandatario republicano temía que la ley bipartidista beneficiara a los demócratas camino a la elección presidencial del 5 de noviembre.

“Cuando Donald Trump viene a Texas, se para junto a oficiales uniformados como el mío, no está allí para ayudarnos, no piensen eso ni por un segundo, es un hombre egoísta”, dijo el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar. “Quiero decir, miren, al igual que cuando mató la ley fronteriza, simplemente hizo que nuestro trabajo fuera más difícil”.

Pete Aguilar, presidente del bloque demócrata de la Cámara de Representantes, el latino de mayor rango en el Congreso, señaló que la vicepresidenta Harris, cuando sea presidenta, apoyaría una reforma migratoria y de seguridad fronteriza.

“Amigos, no tenemos que elegir entre una frontera segura y construir una América para todos. Con la presidenta Harris, podemos y haremos ambas cosas”, dijo Aguilar. “Como fiscal, ella se enfrentó a las pandillas y los cárteles transnacionales. Como presidenta, luchará por vías para obtener la ciudadanía y puedo decirles que, como el latino de mayor rango en el Congreso, nuestra comunidad entiende lo que está en juego en esta elección, porque creemos en la promesa de este país”.

La copresidenta de la campaña de Harris-Walz, la representante Verónica Escobar, también recordó que Trump no apoya una reforma migratoria.

“Cuando se trata de la frontera, escúcheme cuando le digo, Donald Trump, usted no sabe nada”, lanzó. “Él y sus imitadores republicanos ven la frontera y la inmigración como una oportunidad política que explotar en lugar de un problema que solucionar. El Congreso no ha aprobado una reforma migratoria integral en casi cuatro décadas. Las tres veces que lo intentaron, los republicanos bloquearon la legislación que habría financiado la seguridad fronteriza y creado un sistema migratorio más humano. No son gente seria”.

Escobar afirmó que Harris impulsará un plan a favor de los inmigrantes, sin “demonizarlos”.

“Con Kamala Harris como presidenta, podemos cumplir la promesa de Estados Unidos. Podemos fortalecer las vías legales de inmigración, podemos proteger nuestras fronteras y podemos tratar con dignidad a quienes buscan un futuro mejor en ellos”, expresó.

¿Realmente Trump mató la ley sobre inmigración?

En enero del 2024, Trump advirtió que no permitiría que la ley bipartidista avanzara.

“No va a suceder y lucharé hasta el final”, dijo Trump en un mitin en Nevada. Meses después, los republicanos rechazaron votar el proyecto, el cual quedó congelado.

El representante Tom Suozzi, de Nueva York, también recordó el bloqueo impulsado por Trump.

“Seamos claros, la frontera está rota, pero este año, cuando los demócratas y los republicanos trabajaron juntos para finalmente redactar nuevas leyes fronterizas, nos vimos bloqueados”, expuso. “Todos sabemos quién nos saboteó. Rechazamos la división, rechazamos la disfunción, rechazamos el engaño”.