Experta en Dollar Tree indica 4 productos que no deberías comprar nunca más

En la cadena minorista de Dollar Tree se puede comprar desde productos de limpieza para el hogar hasta maquillaje y skin care a precios más asequibles. Aunque muchos consumidores coincide en que hay imitaciones de marcas reconocidas en el mercado y que algunos de estos productos no son de buena calidad.

Es por esa razón que aquí te mostramos 4 productos que según la influencer de compras @mainstmuse en TikTok no recomienda comprar nunca en Dollar Tree:

Gel de baño con colágeno B Pure

A pesar de que este tipo de productos suelen costar menos de $2 dólares en el mercado de acuerdo con los comentarios de la influencer “no me hace ningún bien”, destacó al tiempo que señaló que “no me gusta la fórmula ni el aroma”, dijo.

Crema de afeitar supersuave Spa Luxury

Para @mainstmuse “esta crema de afeitar de lujo es una absoluta despedida para mí. No me gusta la textura de esta crema porque parece como si te estuvieras aplicando loción. No es una opción”, indicó por ese motivo no recomendó comprarla.

Spray para pies con aceite de árbol de té supersuave Lucky

De acuerdo con el video de TikTok @mainstmuse menciona de que pese a que el spray para pies con aceite de árbol de té supersuave Lucky cuesta menos de $2 dólares en Dollar Tree, es un producto que no volvería a comprar.

Geles de baño para el cuidado personal

Algunos geles de baño en Dollar Tree no suelen ser una buena opción, aunque muchos consumidores los compran por estar en bajo precio sus fórmulas no son de buena calidad, para @mainstmuse el gel de Personal Care imitador oficial de Native no tiene buenos aromas.

Sigue leyendo: