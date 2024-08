Matrix: la escuela donde el aprendizaje alternativo es un éxito

La escuela secundaria Matrix for Success Academy es un ejemplo exitoso desde 2018 en Los Ángeles, de un sistema de aprendizaje alternativo que da flexibilidad a los estudiantes en estado vulnerable para graduarse de la secundaria.

“La misión completa es servir a los jovencitos vulnerables a través de un sistema educativo más flexible y múltiples fórmulas para graduarse de la secundaria. El sistema tradicional de educación es muy rígido, y muchos jóvenes se pierden y se salen; y muchas veces esas escuelas, quieren seguir ayudándolos, pero no pueden porque no tienen esa flexibilidad”, dijo César López, director ejecutivo de la escuela chárter Matrix for Success Academy en entrevista con La Opinión.

La escuela Matrix con dos sucursales en el sur-centro y en el área Wilshire-Hope funciona del noveno al doceavo grado, con más del 90% de sus estudiantes latinos.

La Matrix for Success Academy recibe a madres con niños. (Cortesía Matrix for Success Academy)

Las escuelas públicas chárter de California han adoptado desde hace tiempo modelos de aprendizaje alternativos a través de programas de instrucción no presenciales (NCB por sus siglas en inglés).

Son escuelas en las que los estudiantes pasan menos del 80% de su tiempo en el aula; y ofrecen una variedad de modelos que permiten un 20% más de instrucción fuera del salón de clases.

Ejemplos de los modelos de instrucción no presencial son los: estudios independientes, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje remoto o a distancia, aprendizaje en línea, estudio en el hogar o una combinación de cualquiera de estos modelos.

Mamá graduada en la Matrix for Success Academy. (Cortesía Matrix for Success Academy)

¿Quién es un joven vulnerable?

“Es un joven que básicamente se ha atrasado en sus créditos para quien la posibilidad de graduarse disminuye. Pueden ser jóvenes que experimentan problemas de vivienda. Tenemos más de 100 estudiantes sin hogar cada año. También llamamos vulnerables a las jovencitas que salen embarazadas. Hemos tenido como 30 o 50 embarazadas; y también son vulnerables, las jóvenes que ya tienen niños y se les complicó la vida; así como estudiantes que viven bajos niveles de pobreza”, dijo el director López.

Explicó que generalmente el sistema tradicional no apoya a este tipo de estudiantes.

“A quienes están cerca de los 18 años, les ofrecemos el programa para adultos que les exige cumplir 170 créditos para graduarse de la secundaria, contra los 210 que requiere el sistema tradicional; a quienes experimentan problemas de vivienda o viven en hogares de crianza, se les piden 130 créditos”.

Reveló que también tienen más de 60 niños con necesidades especiales; y si están aprendiendo inglés y si tienen un plan individual de aprendizaje, pueden estar en la escuela hasta los 22 años.

Los jóvenes con necesidades especiales son bienvenidos. (Cortesía Matrix for Success Academy)

Detalló que su programa de aprendizaje alternativo consiste en un programa personalizado a las necesidades de cada estudiante.

“Lo que el niño necesite, la mayoría de los jóvenes vienen a juntarse con maestros, unas tres veces a la semana; otros cada dos semanas; asisten a la escuela cuántas veces a ellos les funcione”.

Lo más importante es que pese a su estado de vulnerabilidad, a través de este aprendizaje alternativo en la Academia Matrix, el año pasado casi 22 de los 80 graduados fueron directo a una universidad estatal.

“La realidad es que estos jóvenes solo necesitan flexibilidad y oportunidades de estudio así como apoyo mental. El promedio de consejeros en el sistema tradicional es de un consejero por cada 600. Nosotros tenemos cuatro consejeros para menos de 400 estudiantes”.

Brenda Esparza, administradora de la Matrix for Success Academy dijo que muchos de estos estudiantes no tienen apoyo emocional en la casa.

“En este ambiente de aprendizaje alternativo, llegan a la escuela cuando pueden, nos brindan lo que pueden, no hay ninguna disciplina, nada negativo. Es un sistema que no lo tienen en ninguna otra escuela. Al tener esa flexibilidad, nuestros alumnos regresan”.

Graduados de la Matrix for Success Academy. (Cortesía Matrix for Success Academy)

El director de la Academia Matrix reveló que este año, esperan abrir otra escuela en las comunidades de Pacoima y Sylmar donde han detectado más necesidad.

“En mi opinión tenemos el mejor programa en Los Ángeles y en el estado de aprendizaje alternativo, y estamos lanzando la aplicación en el teléfono Myflexschool para dar servicios y recursos a las familias como pañales, tarjetas para el Metro y comida”.

Sytlaly Escobar, una estudiante de 17 años, quien se acaba de graduar de la Academia Matrix, dijo que este sistema de aprendizaje, le permitió sentirse más libre.

“Me sentí más cómoda y sin ansiedad. El sistema no es tan estresante como en otras escuelas”, compartió Sitlaly, quien este otoño comenzará a estudiar psicología en la Universidad de Northridge.

El director de la Matrix for Success Academy lanzó una invitación a todos esos niños que no están en la escuela, a que se acercan y sin prejuicios, terminen su secundaria con ellos.

En la Asociación de escuelas chárter de California (CCSA) cuentan con 12 escuelas miembros en el condado de Los Ángeles que ofrecen programas de estudio independiente y virtuales.

La Matrix for Success Academy, una secundaria para estudiantes vulnerables. (Cortesía Matrix for Success Academy)

Hay muchas otras escuelas públicas chárter que ofrecen una opción de estudio independiente como un componente de un programa más tradicional como la Granada Hills Charter (GHC)

Keith Dell’Aquila, vicepresidente de abogacía en Los Ángeles para CCSA, dijo que las escuelas públicas chárter permiten a los docentes personalizar la educación para satisfacer las necesidades únicas de cada estudiante.

“Este tipo de escuelas tienen éxito con miles de estudiantes al ofrecer programas innovadores que reconocen que una talla única para todos no tiene sentido en el aprendizaje del siglo 21”.

Al igual que otras escuelas públicas chárter en California, los NCB son gratuitos, públicos y abiertos a todos los estudiantes.

Lo que debemos saber sobre las escuelas no presenciales

Desde la creación de las escuelas chárter en California en 1993, las escuelas charter no presenciales (NCB) han desempeñado un papel constante y crucial a la hora de satisfacer las necesidades de los estudiantes y las familias que buscan una alternativa a las escuelas públicas presenciales.

De acuerdo al estudio “Sirviendo a las diversas necesidades de los estudiantes en el estado dorado” de Jonathan Slakey de la Asociación de Escuelas Chárters (CCSA), las escuelas chárter no presenciales han crecido y se han adaptado a la variedad de necesidades del estudiante en un ambiente de aprendizaje personalizado.

En el 2020, sirvieron a más de 190,000 estudiantes en California.

“La pandemia y la transición al aprendizaje remoto han brindado la oportunidad de destacar las prácticas exitosas del sector NCB, aclarar algunos conceptos erróneos y mostrar la amplia variedad de ofertas programáticas y entornos de aprendizaje que estas escuelas autónomas ofrecen a los estudiantes y las familias de California”, dijo Slakey.

“Estas lecciones y mejores prácticas ahora están siendo adoptadas cada vez más por muchos programas presenciales a medida que las escuelas han pasado al aprendizaje a distancia”.

En su investigación, Slakey comparte los aprendizajes claves de las prácticas de enseñanza de cinco escuelas charter en California que satisfacen de manera efectiva las necesidades de los estudiantes y crean entornos de aprendizaje exitosos.

Aprendizaje personalizado

Si bien la ley obliga a las escuelas chárter no presenciales (NCB) a elaborar acuerdos escritos con las familias, comúnmente denominados contrato estudiante/familia, lo que sucede en la práctica y en la teoría va más allá de una fórmula común. Los objetivos, las expectativas, los planes de aprendizaje y la participación familiar suelen estar adaptados e individualizados para satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes.

Aprendizaje sincrónico y asincrónico

Ofrecen una combinación de clases y cursos presenciales “a tu propio ritmo” con sesiones en vivo grabadas para permitir la repetición además de otros apoyos complementarios individuales o en grupos pequeños.

Relaciones sólidas entre profesores y alumnos

La ley exige que los profesores se reúnan periódicamente con los alumnos y sus familias. Estas interacciones continuas individuales permiten que los profesores formen fuertes conexiones personales con sus alumnos, a un nivel que puede no darse en los programas presenciales.

Flexibilidad en el horario y el estilo de instrucción

Para satisfacer los diversos estilos de aprendizaje y circunstancias personales de los alumnos, los NCB ofrecen una amplia variedad de estilos y horarios de instrucción que se ajustan rápida y eficazmente

a cambios imprevistos en los horarios de los alumnos o a eventos traumáticos como el covid-19.Para encontrar una escuela pública chárter no presencial, visite “Find a Charter School” de CCSA o el sitio oficial del Departamento de Educación de California.