Tim Walz acepta la candidatura vicepresidencial demócrata: “Es un honor para mí aceptar su nominación”

CHICAGO.- El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ofrece su discurso de aceptación a la candidatura vicepresidencial del Partido Demócrata, como compañero electoral de la vicepresidenta Kamala Harris.

Agradeció a los miembros del partido por su recibimiento, para luego agradecer a la vicepresidenta Harris por seleccionarlo para ser parte de “esta increíble campaña”.

“¿Saben qué? Nunca subestimen a un maestro de escuela”, expresó.

El recibimiento de la audiencia fueron gritos al unísono y aplausos, pero antes de subir al escenario, se proyectaron videos de exalumnos de Walz y otro de sus compañeros veteranos.

“En estos videos, el país escuchó más sobre el historial de servicio militar del gobernador Walz y su histórico compromiso con la mejora de las vidas de los veteranos estadounidenses, los miembros del servicio y sus familias”, dijo la campaña Harris-Walz. “Alentado por sus estudiantes a postularse para el Congreso, Walz tiene una larga trayectoria de enseñanza y entrenamiento en Minnesota y Nebraska”.

Walz, quien fue maestro durante 20 años, criticó al expresidente Trump y dijo que los maestros “pueden enseñarle”.

“Los profesores pueden enseñarle muchísimo a Donald Trump”, expresó. “Los líderes no pasan todo el día insultando a la gente y peleando con los demás. Los líderes hacen el trabajo. No sé ustedes. Estoy listo para pasar página con estos tipos, así que sigan diciendo que no hay que volver atrás”.