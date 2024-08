Casi el 60% de los alimentos para bebé en EE.UU no cumplen con estándares nutricionales

Una reciente investigación ha puesto en duda la calidad nutricional de los alimentos comerciales para bebés y niños pequeños que se encuentran en las estanterías de supermercados en Estados Unidos. Publicado en la revista Nutrients, el estudio realizado por el Instituto George para la Salud Global reveló que un porcentaje significativo de estos productos no cumple con los estándares nutricionales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los investigadores analizaron 651 productos alimenticios dirigidos a bebés y niños pequeños de 10 cadenas de supermercados diferentes en todo el país. De estos productos, cerca del 60% no cumplía con los criterios nutricionales de la OMS., el estudio destacó que un 70% de los alimentos no alcanzaba los requerimientos mínimos de proteínas, mientras que un 44% excedía las recomendaciones de azúcar total. Además, el 25% de los productos no cumplía con los requisitos calóricos, y el 20% superaba los límites recomendados de sodio.

Según la Dra. Ellie Erickson, pediatra de la Universidad de Duke, estos resultados indican que una gran cantidad de alimentos procesados para bebés en los supermercados contienen ingredientes que podrían ser perjudiciales para la salud. “La mayoría de estos productos incluyen altos niveles de sal, azúcar y grasas, lo que puede afectar negativamente la salud de los niños en desarrollo”, comentó Erickson en una entrevista con CBS Mornings.

Uno de los aspectos del estudio es la popularidad de los snacks y las bolsas de comida rápida para bebés, que han ganado terreno en los últimos años por su conveniencia. Estos productos, que incluyen barritas de frutas, cereales y snacks inflados, representaron casi el 20% de los productos analizados en 2023. Sin embargo, estos snacks tuvieron los índices más bajos de cumplimiento con los criterios de nutrición de la OMS, ya que contenían bajos niveles de proteínas pero altos niveles de energía, sodio y azúcar. Los autores del estudio también destacaron la presencia frecuente de azúcares libres y edulcorantes añadidos en estos alimentos.

Elizabeth Dunford, investigadora del Instituto George y profesora adjunta de la Universidad de Carolina del Norte, subrayó la importancia de la nutrición en la primera infancia. “Este período es crucial para el desarrollo de preferencias alimentarias y hábitos que pueden influir en la salud a largo plazo”, explicó Dunford en un comunicado de prensa. Advirtió que la creciente dependencia de alimentos preparados entre los padres, especialmente aquellos con tiempo limitado, puede llevar a la falta de nutrientes esenciales en la dieta de los niños, aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como obesidad, diabetes y ciertos tipos de cáncer en el futuro.

El estudio, aunque no mencionó marcas específicas, sugirió que los padres reconsideren el uso de alimentos procesados y opten por alternativas más naturales. La Dra. Erickson recomendó que, en lugar de depender de estos productos comerciales, los padres consideren preparar alimentos simples y completos en casa.

“No es necesario ser un chef experto para preparar comida saludable para tu bebé. Alimentos básicos como purés de frutas y verduras frescas pueden ser opciones mucho más nutritivas y seguras”, añadió. Esta investigación subraya la necesidad de una mayor conciencia sobre la calidad nutricional de los alimentos para bebés y plantea preguntas sobre la regulación y la promoción de estos productos en el mercado.

A medida que la demanda de conveniencia sigue creciendo, los expertos instan a los padres a ser más críticos con las etiquetas y la composición de los alimentos que eligen para sus hijos, recordando que la salud a largo plazo de los niños puede depender de estas decisiones tempranas.

Sigue leyendo: