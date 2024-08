Donald Trump afirma que, a pesar de ser judío, el gobernador de Pensilvania “odia a Israel”

Donald Trump, candidato presidencial republicano, no soportó más los comentarios en su contra emitidos de Josh Shapiro y de entrada ventiló que a pesar de ser judío, el actual gobernador de Pensilvania “odia a Israel”.

Desde el inicio de la semana, en una entrevista concedida al canal de televisión MSNBC, el demócrata de 51 años responsabilizó al expresidente de la nación de promover ideas antisemitas con el objetivo de dividir a los estadounidenses.

“La persona que lidera ese esfuerzo para introducir eso en el diálogo es Donald Trump, alguien que no tiene absolutamente ninguna credibilidad para hablar sobre antisemitismo, odio o intolerancia en ninguna forma, porque es alguien que introduce eso en el diálogo. Es alguien que divide a los estadounidenses”, expresó.

Posteriormente, durante su asistencia a la Convención Nacional Demócrata, evento que se lleva a cabo en Chicago, el mandatario que lleva año y medio al frente del gobierno de Pensilvania nuevamente arremetió en contra del magnate neoyorquino, pues aseguró estar convencido de que su hipotético retorno a Washington implicaría despojar a los ciudadanos de sus derechos y libertades.

En respuesta, Trump compartió un mensaje en la plataforma Truth Social, mediante el cual le reprocha a Shapiro ser un detractor de su propia comunidad.

“El altamente sobrevalorado gobernador judío de la Gran Mancomunidad de Pensilvania, Josh Shapiro, pronunció un discurso realmente malo y mal pronunciado hablando sobre la libertad y la lucha por la camarada Kamala Harris para presidente.

Odia a Israel y no hará nada más que dificultarle al máximo su camino a través de las complejidades de la supervivencia, esperando al final que fracase”, escribió.

Josh Shapiro, gobernador de Chicago, intentó desacreditar a Donald Trump. (Crédito: Alex Brandon / AP)

De hecho, durante la gestión de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, su participación fue clave para que, el 15 de septiembre de 2020, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, firmaran el denominado Acuerdo de Abraham mediante el cual cuatro Estados árabes aceptaron el derecho de Israel a existir, un objetivo que la nación judía soñaba con alcanzar desde 1949.

Quizá apoyándose en ello, el republicano de 78 años le recriminó a Josh Shapiro su falta de cooperación para lograr que Israel ponga fin al enredo en que se ha metido al seguir atacando a los palestinos.

“He hecho más por Israel que cualquier presidente y, francamente, he hecho más por Israel que cualquier persona, y ni siquiera se le acerca. Shapiro no ha hecho nada por Israel y nunca lo hará.

La camarada Kamala Harris, la marxista radical de izquierda que le robó la nominación a Joe el corrupto, hará aún menos. ¡Israel está en GRANDES problemas!”, enfatizó.

