“Checo” Pérez con el panorama claro tras los entrenamientos libres en Países Bajos

A pesar de no lograr buenos tiempos en la jornada de entrenamientos libres de este viernes de cara al Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana el mexicano Sergio “Checo” Pérez consideró que fue una jornada productiva que le permite tener claro los aspectos a mejorar pensando en la clasificación.

Después de quedar en el lugar 12 en las dos primeras sesiones de prácticas en el regreso a la acción de la Fórmula 1 tras el parón de un mes de mitad de temporada, el piloto de la escudería Red Bull se mostró confiado en poder hacer un buen papel este sábado con miras a la carrera del domingo.

“La clasificación será importante aquí, así que tenemos que sacar el máximo”, comentó el tapatío que busca sacudirse la racha de malos resultados cosechados en las últimas ocho carreras del calendario que lo condenaron a perder el segundo puesto en la clasificación de pilotos esta temporada 2024.

El mexicano de la escudería Red Bull, Sergio “Checo” Pérez durante su actuación de este viernes en las prácticas libres en el circuito neerlandés de Zandvoort. Crédito: Peter Dejong | AP

Sergio “Checo” Pérez, quien ha sido cuestionado en todo este tiempo, reconoció los puntos débiles que tuvo en la jornada de este viernes en los Países Bajos por lo que tiene claro donde deben hacer las correcciones pensando en la clasificación de este sábado.

“He cometido un error y me he salido en la curva 12, así que he perdido un par de décimas. En general tenemos trabajo que hacer, sobre todo en tandas largas, para alcanzar a los de delante”, comentó el mexicano que apunta a empezar a descontar puestos en la temporada donde ya marcha de séptimo.

“Hoy (viernes) hemos rodado con coches diferentes, así que hay mucho que analizar”, agregó “Checo” Pérez que a pesar de que los resultados no fueron los esperados se mostró confiado de cara al comienzo de este fin de semana que marca el regreso a la acción de la Fórmula 1.

Sergio “Checo” Pérez durante uno de sus recorridos este viernes en los primeros entrenamientos libres de cara al Gran Premio de Países Bajos. Crédito: Patrick Post | AP

“Hoy las condiciones han sido complicadas, entre una FP1 en mojado y una FP2 en seco. Hemos probado bastante en pista con la puesta a punto y parece y se siente un poco mejor de lo que muestra el orden de lo que hicimos”, comentó el piloto mexicano.

En esta reanudación de la acción en la temporada 2024 de la Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez quiere pasar la página de los malos resultados, esos que lo han acompañado desde el Gran Premio de Emilia Romagna y apunta a volver a subirse al podio, algo que no ocurre desde hace casi cuatro meses.

En la escudería Red Bull el mexicano recibió este viernes una vez más el respaldo del director, Christian Horner, quien aseguró que no tienen dudas de que el tapatío tiene la capacidad para regresar de la mejor forma de este bache y este domingo en Países Bajos espera demostrar que tienen la razón.

