Daniel Elbittar responde si Irina Baeva volvió con Emmanuel Palomares

En medio de la ola de rumores de una supuesta reconciliación entre Irina Baeva y Emmanuel Palomares, su compañero en la puesta en escena “Aventurera” concedió unas declaraciones a la prensa que no hicieron más que avivar las especulaciones. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante un encuentro reciente con la prensa en el estreno de la cinta “Caras Vemos” que el venezolano abordó los cuestionamientos sobre la convivencia entre sus compañeros y aseguró que hasta el día de hoy esta se ha dado de manera orgánica.

Si bien se mantuvo al margen de confirmar o negar una reconciliación entre Baeva y Palomares, Daniel Elbittar afirmó que en caso de que sus compañeros decidan explorar una relación, él los apoyará incondicionalmente.

“Si está pasando algo entre ellos, que lo disfruten. Están solteros los dos y que se disfruten. Yo no he visto nada y si lo vi, tampoco te lo voy a decir“, dijo contundente ante las cámaras de diversos medios de comunicación.

A pesar de su hermetismo, dejó claro que el no tiene más que apoyo y cariño para ellos: “Qué sean felices, me caen muy bien los dos. Ojalá que tengan algo, les deseo lo mejor”, dijo para finalizar.

Daniel Elbittar no es el único miembro de la producción de “Aventurera” que se ha vuelto el blanco de preguntas con respecto a la situación sentimental de sus protagonistas. El propio Juan Osorio, director y productor de la obra de teatro, se pronunció al respecto.

“No, no… Yo te digo que no. Los dos están muy bien ubicados y los dos son muy respetuosos“, declaró la ex pareja de Niurka Marcos, secundando lo dicho por el periodista Alex Rodríguez en “¡Siéntese Quien Pueda!”: “No hay nada entre ella y Emmanuel Palomares. La actriz está centrada en su futuro profesional”, dijo en su momento.