Horóscopos de hoy por Nana Calistar 23 de agosto de 2024

PISCIS

Podrías ponerte triste en algún momento del día al recordar eso que ya no tienes contigo, a la ñonga, no necesitas a nadie para salir adelante, recuerda que solo viniste y solo te irás. A veces eres bien tonto o tonta pues vuelves a confiar una y otra vez en quien solo te da dolores de cabeza y solo te paga con desprecio cada una de tus atenciones. Un amor a distancia seguirá ahí presente mostrándote cariño, amor y fidelidad. Tus errores del pasado podrían afectar cuestiones que estás viviendo hoy en día. Puede que haya problemas familiares en estos días por malentendidos, aprende a solucionar esas cuestiones, recuerda que no puedes enojarte o molestarte con quienes son las únicas personas que pueden sacarte de los mendigos apuros. No es momento de esperar las segundas oportunidades sino mejor aprovechar la que está llegando porque quizás no se vuelva a repetir, ten cuidado con enfermedades renales que aparecerán en cualquier momento. Ten cuidado con accidentes pues podría presentarse uno en estos días. Te enteras de rompimiento de relación por parte de una amistad. No permitas que nadie te robe tu paz y tu tranquilidad pon en su sitio a las personas que quieran pasarse de lanza contigo o con tu familia. Aprende a decir que no y a no resolverle la vida y los problemas a los demás.

ACUARIO

Ten cuidado como manejarás una situación que está por presentarse en tu escenario sentimental pues podrías arrepentirte de ciertas decisiones. Si te aplicas puedes conseguir tener el cuerpazo criminal que quieres, eres de los signos que siempre cumplen metas, así que no dudes de tu capacidad. Amores de una noche muy presentes y oportunidad de cambiar de casa. No te atontes, recuerda que no solo de amor vive el hombre, ponte las pilas, tú eres muy exigente y no te gusta vivir en carencias, así que si tu pareja no puede darte la vida que necesitas ponte a buscar mejores oportunidades en las cuales obtengas mejores ingresos para completar para el gasto. Trata de no guardar nada en el buche porque a la larga te va a dañar y te vas a tragar el veneno, se más sincero o sincera y trata de enfrentar a las personas y decirle lo que sientes en su geta. Es importante que no descuides la parte de tu familia por estar tan metido en el trabajo o lo lamentaras en poco tiempo. Debes de tener cuidado hacia donde vas en la vida o te podrías perder en tu camino, se vienen oportunidades que no se volverán a repetir y menos sino las sabes aprovechar al momento. Vienen días en los cuales andarás muy pensativo pero una llamada te va hacer tu día más ameno.

CAPRICORNIO

Un amor a distancia podría ayudarte a confiar más en ti, pero vas a cansarte y fastidiarte pues eres muy de necesitar a una pareja de tiempo completo. No seas tan hijo e hija de la tostada, algunas veces eres bien duro o dura a la hora de actuar y no tienes tacto y pudieras dañar a personas que son verdaderamente importantes para ti. Ten cuidado con cuestiones de colitis e inflamación, aléjate de lácteos y harinas. Si tienes ya una relación ten cuidado con escándalos o celos inútiles hacia tu pareja, no necesitas que te diga cada 5 minutos cuanto te quiere, recuerda que las palabras se las lleva el viento, lo que importa son los hechos. Una propuesta indecorosa te pondrá a pensar mucho. Amor de una noche y noticias de embarazo por parte de un familiar. Cuidado con amigas de piel blanca la cual estará rondando y podría ocasionarte ciertos problemas con tu pareja en caso de tener. No te dejes manipular por familiares los cuales estarán dando opiniones que no les corresponden. No es momento de pensar en el ayer sino en el ahora. Cuidado con cambios de ultima hora en el amor pues podrías terminar enredándote con quien no debes. Hay muchas posibilidades de emprender un negocio en el cual te va a ir de lo mejor solo debes fijarte a quien invitas.

SAGITARIO

No confíes en quien no te da motivos para hacerlo, se mas desconfiado pues podrían jugarte el dedo en el hocico. Un amor de lejos podría comenzar a decidirse por ti, ha tenido dudas sobre qué decisión tomar, pero conforme pasa el tiempo empieza a sentir sentimientos muy fuertes por ti. Posibilidades de salir el fin de semana y pasarla de lujo con amistades. Te enteras de una noticia de una amistad te sentirás algo sacado de onda, pero lograrás entender la situación. Una amistad te buscará para contarte chisme o pedirte algún consejo. Es momento de creer en tu capacidad de lograr todo lo que te propongas, estás en buenos tiempos de consolidar muchas cosas, pero solo te pones perra te van a comer el mandado y sin darte cuenta. No te permitas que nadie se meta en tus planes y decisiones tienes un sexto sentido que siempre te dirá que decisión tomar, de todos los signos eres el más bendecido por el creador sin embargo también el más cambiante y bipolar pues sueles adoptar características de las personas con quien convives. No te dejes llevar por los malos comentarios de las personas que te rodean, hay personas que van a buscar perjudicarte de muchas maneras, deberás de ser muy listo para evitar caer en sus juegos.

ESCORPION

Si tienes una relación se vienen cambios fuertes, no te compliques mucho la existencia y no des por hecho cosas que no vez, a veces se gasta más energía peleando que haciendo el amors. Te pagarán una deuda que te deben o te llevará un dinerito extra. Un amor del pasado podría ponerte triste pues estarás pensando lo que fue y pudo haber sido, ya no te mortifiques por esas cuestiones, a cerrar ciclos y comenzar de nuevo que la vida no espera. Un familiar requiere tu ayuda. Existe en tu vida muchas personas que solo te quieren ver abajo y ni cuenta te has dado, no confíes tanto en quien te rodea, abre bien tus ojos y comienza a mandar a la ñonga a todas esas personas que ni te ayudan, ni hacen nada por ti. Posibilidades de pérdidas materiales, una declaración de amor podría presentarse. Oportunidad de nuevos amores en el área laboral o en la escuela, si te aplicas podrías consolidar algo duradero solo tienes que aprender a cuidar más el carácter que te andas cargando. Cuidado con viajes inesperados que no podrían salir como esperas, debes de tomar tus precauciones. No permitas que nadie te robe tu tranquilidad que es lo más valioso que hoy en día posees.

LIBRA

No impongas ni trates de cambiar la manera de ser y pensar de las personas pues lejos de beneficiare solo lograrás que te bufen y dañen por metiche. Cuídate de caídas y golpes. Acuérdate que tú eres muy de verte bien, no descuides tu imagen y no seas tan promiscuo. Cambia de actitud y aprende a ser más fuerte en todos los sentidos. Vienen días muy buenos para ti en los cuales tu económica mejorará muchísimo, pero deberás de ser muy inteligente para no gastar en cuestiones que no necesitas. Trata de actuar mejor con esa gente que te brinda su amistad y está ahí siempre. No es momento de regresar al pasado sino de vivir tu presente, ya no te cierres a nuevas oportunidades en eso que mueve tu mundo o te hace verdaderamente feliz. A veces te atontas mucho y le andas llorando a gente que solo te perjudica o te hace miserable tu vida, quizás en el amor no te ha ido del todo bien pero no es que todas las personas que conoces sean iguales lo que sucede es que te encanta lidiar con gente tonta. Aprende a ser agradecido con la vida y no permitirte perder el control de las situaciones que suceden. Hay días que andarás que no te aguantas pero eso se debe a la mala energía de personas que te rodean.

VIRGO

No temas a nuevas oportunidades en el ámbito del amor, si bien es cierto que te ha tocado pura jodidencia en este aspecto también es cierto que hay personas buenas que vale la pena arriesgarse por ellas. Un rencuentro amoroso podría ser la clave para que dejes tus sentimientos en claro. Recuerda que el trabajo no lo es todo en la vida, ten presente que debes aprovechar el tiempo con tus seres queridos y mostrarles el cariño y amor que les tienes porque algunas veces actúas de manera bien seca. Una salida con una amistad se aproxima. Te viene dinero extra de algún pago que te va a ayudar a pagar unas deudas. Posibilidades de un viaje o llegada de familiares de fueras. No es necesario que trates de fingir lo que es más que evidente, quizás podrías ser parte de una manipulación pues muchas de tus amistades logran hacerte tomar actitudes que no son tuyas, al final tu toma esas posturas para adaptarte a ellos. Aprende a darte la oportunidad de crear lazos más fuertes con quienes te rodean, la vida es muy justa y te pondrá en tu andar y camino lo que necesitas solo es cuestión que lo sepas aprovechar de la mejor forma y la mejor manera.

LEO

No descuides a tu familia a veces inviertes en personas tontas que no lo merecen. En la cuestión de la salud podrían presentarse infecciones o dolores musculares, recuerda que engordas muy rápido no descuides tu salud ni alimentación. La manera en que actúes de hoy en adelante definirá tus logros y tu felicidad, no des segundas oportunidades quien te quiera y amé deberá de luchar por tenerte en su vida y evitar errores carnales, ten presente que cuando hay amor se pierde el interés de conocer a otras personas. Un nuevo amor y la oportunidad de cerrar un negocio se ve muy próxima en tu vida, cuidado con lo que deseas porque se te puede complot sobre todo situaciones incómodas y nada agradables. Trata de escribirle menos a quien te contesta poco, no busques a quien no hace nada pa encontrarte y bájale a los chescos y las harinas pues podrías presentar problemas de inflamación estomacal. Si estas soltero o soltera y no has tenido buena suerte en el amor, es momento de cambiar tu forma de actuar, recuerda que para obtener cambios distintos hay que actuar de manera diferente.

CÁNCER

Ten cuidado con la manera que tratas a las personas o de lo contrario podrías cometer un error al lastimar a quien no lo merece. La vida te pondrá en una situación incómoda dentro de la familia, pero debes de ser muy inteligente para que esto no perjudique tus planes, cuidado con un negocio que está en puerta y no podría resultar como esperas y deseas. Ya basta de tanta tontería, no permitas que chismes, malos tratos y envidias logren afectar tu circulo de armonía, es momento de comenzar a deshacerte de todo eso que te afecta o daña continuamente. Los juegos de azar te vienen perfectos este fin de semana pues andarás con una suerte muy perra, si tienes ganas de sexo no te límites y más si eres soltero o soltera, recuerda que no tienes nadie a quien rendirle cuentas. Aguas con la manera en que tratas a una amistad pues podría interpretar mal tu amabilidad y comenzar a sentir un sentimiento muy cañón por ti, deja las cosas en claro desde el principio para no lastimarlo o lastimarla.

GÉMINIS

Cuidado con golpes o caídas, andarás con la lengua bien suelta y eso podría ovacionarte problemas. Momentos de mucha incertidumbre en los cuales esperarás una noticia que llegará en muy pocos días. Deja de creer en quien solo te da motivos para desconfiar, nunca en tu vida encontrarás más amor sincero que el que recibes de manera incondicional. Ya no pienses en amores pasados lo que un día fue ya se lo llevó la tostada, tienes un chorro de posibilidades de iniciar una nueva vida llena de amor y felicidad, a veces te caes, pero esos golpes te han servido para quitarte lo tonto o tonta. Si sientes necesidad de volver al pasado que sea para cerrar ese ciclo, no es momento que te involucres en cuestiones que te traerán más dolor a tu vida o te pondrán de malas. Un negocio de comida podría ser la clave para mejorar los ingresos. Perdidas de objetos se visualizan en tu escenario ponte bien buzo caperuza para que no cometas errores o equivocaciones. Es momento que te pongas las pilas en esos proyectos que has dejado inconclusos. Muchas oportunidades de realizar un viaje en el cual te va a ir de lo mejor, agradece a Dios y al universo toda la ola de bendiciones que estará llegando a tu vida. Cuidado con golpes y caídas que estarán a la orden del día.

TAURO

Es momento de mandar al fregado a gente que solo está de adorno en tu vida, comienza por hacer una limpia en tus redes sociales. No temas a cambios en tu vida pues te vas a enterar de una noticia o viene un golpe duro a tu vida que te hará valorar más a las personas y a no seguir perdiendo tu tiempo. Hay posibilidades de reencuentro con expareja pero no te preocupes pues solo comprobarás que tus heridas han cicatrizado. Si no tienes una relación ten mucho cuidado pues por necesidad de sexo podrías confundir tus sentimientos y caer en un juego en el cual podrías terminar enamorado o enamorada de una persona que podría hacerte sufrir mucho en tu futuro, no te atontes que ahorita no estás para esas tonterías. Se feliz con lo que tienes a tu alrededor y no te detengas por nadie. Le andan coqueteando a tu peor es nada y a él o ella no le molesta al contrario les sigue el juego. Compras en estos días que te van a ayudar a salir del deseestres. Debes aprender a decir que no y a no estar para todos siempre porque cuando tú lo necesites podrían darte la espalda, el amor va a llegar y florecer en tu vida solo no lo forces y llévate las cosas con calma. Ten calma y cuida mucho tu reputación porque aunque no lo creas hasta la misma familia va comenzar hablar de ti.

ARIES

No descuides tanto al ser amado o te meterás en una bronca muy perra, pues este o esta te exigirá más atención. Cuida mucho tu alimentación pues podrías ser víctima de problemas gástricos. Andas en un tono más recuperado, aprende a vivir de manera feliz, déjate de fregaderas tontas y depresiones que no te van a llevar a solucionar ni máuser. Vienen momentos muy buenos en los cuales sabrás de una persona que tienes mucho de no ver. Un proyecto podría ser cancelado debido a tu falta de responsabilidad y compromiso. A medida que pase el tiempo lograrás superar todas esas tonterías que un día te quitaron el sueño, ten presente que quien debe de estar en tu vida no es quien se aparece cuando le da su gana, sino quien es constante contigo, el amor se manifiesta en los hechos y no en las palabras. Cambios lunares te van a traer como burra en primavera así que cuidando a quien le aflojas la cartera. Si tienes una relación problemas de celos se visualizan y podría terminar en separación momentanea. Nunca dudes de tu capacidad para lograr lo que quieres en esta vida, es momento de que sueltes todo eso que te hace daño o te afecta, la vida ha sido buena contigo, pero no la has sabido aprovechar para lograr tus planes o tus propósitos.