Tras desaparición de una mujer en Virginia su esposo fue acusado de ocultar un cuerpo

La policía de Virginia, que investiga la desaparición de una madre de 28 años ocurrida a finales del mes pasado, dio a conocer el arresto de su esposo por cargos de ocultar un cuerpo.

Mamta Kafte Bhatt fue vista por última vez el 27 de julio en el Centro Médico Prince William de UVA Health en Manassas, y habló con una amiga por teléfono el 28 de julio, señaló el Departamento de Policía de Manassas Park.

Su esposo Naresh Bhatt informó haberla visto por última vez el 31 de julio, pero no denunció su desaparición hasta el 5 de agosto, según informó WUSA, afiliada de CBS.

Antes de su arresto, Bhatt le dijo a WUSA que su esposa había desaparecido otras tres veces, pero nunca por tanto tiempo. “Soy yo el que está sufriendo… Ella es la madre de mi bebé. Ella es mi esposa. Soy yo el que está sufriendo, así que no sé qué se supone que debo decir”, declaró.

Una orden de allanamiento para la casa de la pareja fue ejecutada el pasado miércoles. Durante el registro, la policía obtuvo “pruebas adicionales” que llevaron a los cargos, aunque no se proporcionaron detalles sobre la evidencia encontrada.

“Siempre he pensado que él hizo algo”

Bhatt fue sacado de su casa esposado, y la hija de un año de la pareja también fue sacada de la propiedad para ser puesta al cuidado del Departamento de Servicios Sociales.

“Siempre he pensado que él hizo algo”, dijo la vecina Ivy Freedman a WUSA. “La madre no dejaría a su bebé. Definitivamente no se perdería su primer cumpleaños”, añadió.

Durante una conferencia de prensa, la policía también dijo que el esposo de la mujer desaparecida no estaba cooperando con la investigación. El detenido se enfrenta a un cargo de delito grave por prohibición de ocultar un cuerpo, según la policía de Manassas Park.

La esposa aún no ha sido encontrada y la investigación sobre su desaparición está en curso. Por el momento los agentes no podían confirmar que estuviera muerta.

Sigue leyendo:

– Hallan restos de mujer desaparecida hace 3 años en propiedad de su esposo en Michigan.

– Adolescente de Michigan conspiró con su novio para asesinar a su madre por quitarle el teléfono.