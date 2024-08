Trump corta sorpresivamente una entrevista ante una alerta de su equipo de seguridad

Durante una visita efectuada en la zona fronteriza de Arizona, Donald Trump sorpresivamente interrumpió una entrevista después de que fue alertado por los integrantes del equipo encargado de velar por su seguridad.

En cierta parte del dialogo que sostenía en la frontera sur de Estados Unidos con Ali Bradley, periodista de NewsNation, el expresidente optó por interrumpirla ante la advertencia emitida por los elementos que lo resguardaban, pues presuntamente se encontraba en situación vulnerable.

“¿Puedo decirles algo? Estamos en peligro si nos quedamos aquí hablando”, señaló el republicano de 78 años después de ser alertado de que debía retirarse de inmediato del lugar.

“(Seguridad) no quiere que me quede aquí. No quieren que tú estés aquí tampoco”, le indicó Trump a Bradley disculpándose ante la imposibilidad de seguir adelante con la charla.

Minutos atrás, el magnate neoyorquino había hablado sobre la presunta decisión de Robert Francis Kennedy Jr. de ponerle fin a su campaña en busca de la presidencia como candidato independiente y, en lugar de ello, apoyarlo para lograr su retorno a la Casa Blanca.

“Tengo mucho respeto por él y creo que él tiene mucho respeto por mí. Hemos tenido una buena relación durante mucho tiempo. Si él me apoya, sería un honor para mí”, expresó.

Donald Trump se ha aferrado a sostener eventos al aire libre donde su seguridad corre mayor riesgo. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Sin embargo, el republicano de 78 años descartó que la retirada del abogado de Washington le vaya a garantizar un puesto en su gabinete si logra imponerse en la boleta, en noviembre.

Cabe señalar que el dispositivo de seguridad alrededor de Donald Trump se ha redoblado a partir del atentado que sufrió el 13 de julio en Butler, Pensilvania, cuando un estudiante de 20 años se postró sobre el techo de un edificio y desde ahí jaló del gatillo de un rifle de largo alcance en ocho ocasiones.

Aquella tarde, la deficiente planeación de quienes velaban por la seguridad del candidato republicano le costó la vida a un ciudadano que acudió a escuchar el discurso, mientras que otro más resultpo herido; en tanto que a él una bala le perforó parte de la oreja derecha provocándole una hemorragia y un temor extremo tras haberse percatado de lo cerca que estuvo de morir.

