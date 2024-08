¿Cuál falta? Estos son los candidatos al Car of the Year 2025

El prestigioso premio Car of the Year, conocido como uno de los máximos reconocimientos en la industria automotriz global, se prepara para una nueva edición que promete estar repleta de sorpresas y emoción.

Con los 41 modelos nominados ya anunciados, la competencia de 2025 se perfila como una de las más diversas y disputadas en la historia del certamen.

Estos vehículos, provenientes de 29 fabricantes distintos, incluyen una impresionante gama de opciones que van desde SUVs y sedanes hasta autos urbanos y deportivos.

Una selección diversa y electrificada

Entre los nominados de este año, la electrificación sigue siendo un tema dominante, con 25 modelos eléctricos compitiendo por el codiciado título.

Este fuerte enfoque en la movilidad eléctrica refleja las tendencias actuales del mercado, donde los fabricantes están apostando por tecnologías más sostenibles y amigables con el medio ambiente.

Además, la lista de candidatos también destaca la creciente presencia de marcas chinas en el panorama europeo, con nombres como BYD, MG y Xpeng, que han logrado hacerse un lugar entre los nominados.

Estas marcas están desafiando a diferentes mercados, mostrando su capacidad para competir al más alto nivel.

Renault, un veterano en esta competencia, se presenta con la mayor cantidad de modelos nominados, sumando un total de cinco vehículos que incluyen al nuevo Rafale y al innovador Symbioz.

Esta presencia reforzada subraya el compromiso del fabricante francés con la innovación y su habilidad para adaptarse a las nuevas demandas del mercado.

El proceso de selección y lo que está en juego

La competencia por el título de Car of the Year no es simplemente una muestra de popularidad, sino un riguroso proceso de selección donde cada vehículo es evaluado en múltiples aspectos.

Los 59 jurados, provenientes de 22 países europeos, desempeñan un papel crucial en esta etapa, analizando a fondo cada modelo en cuanto a innovación, seguridad, rendimiento, eficiencia y valor general.

La primera ronda de votaciones, que tendrá lugar el 22 de noviembre, determinará los siete finalistas que continuarán en la lucha por el título.

Ganar el título de Car of the Year no solo representa un prestigio inmenso para el fabricante, sino que también puede influir significativamente en las ventas y en la percepción del público.

El reconocimiento otorga un sello de calidad y confianza que puede ser decisivo en un mercado tan competitivo como el europeo.

Renault Scenic E-Tech, ganador del Car of the Year 2024. Crédito: Renault. Crédito: Cortesía

Un vistazo al pasado

El título de Car of the Year 2024 fue otorgado al Renault Scenic E-Tech, un vehículo que marcó un hito en la industria por su enfoque innovador en la movilidad eléctrica y su diseño orientado al futuro.

Los modelos que aspiran a sucederlo en 2025 enfrentan el desafío de estar a la altura de este legado, en un contexto donde la sostenibilidad y la tecnología avanzada son más cruciales que nunca.

Los próximos meses serán decisivos para los candidatos, que se someterán a exhaustivas pruebas y evaluaciones por parte de los expertos.

La expectativa crece a medida que se acerca la fecha de la votación final, y tanto la industria como los consumidores esperan con ansias descubrir cuál será el próximo modelo en alzarse con el prestigioso galardón de Car of the Year.

Lista de candidatos del Car of the Year 2025

Es importante recordar que la lista no es definitiva y que todos los vehículos pueden cambiar de estatus si no cumplen con los requisitos para vehículos candidatos al momento de la evaluación final.