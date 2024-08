¿Cuáles serán los dos primeros partidos de Javier Aguirre?

La selección mexicana iniciará un nuevo proceso de cara al Mundial de 2026. Javier Aguirre es la cara de este nuevo proyecto junto a Rafaél Márquez. Conoce cuándo inicia el camino del “Vasco”.

El Tri viene de un duro fracaso en la Copa América de 2024. El conjunto azteca quedó eliminado en la fase de grupos de esta competición. Por estos motivos, la etapa de Jaime Lozano en México llegó a su fin. Hoy Javier Aguirre es el nuevo líder del banquillo.

“Es un orgullo estar con ustedes. Venir a mi país me reconforta y la Selección es un nuevo reto. Soy mexicano y cuando me necesitan voy con mucho gusto. Hoy veo con gusto que hay un proyecto, que no es solo llegar a salvar tres partidos de eliminatoria y luego el Mundial. Hay un proyecto y una base hasta 2030“, dijo Aguirre en su presentación.

¿Cuándo iniciará el ciclo de Javier Aguirre?

El “Vasco” ya está al mando de la selección mexicana. Pero sus primeros partidos se desarrollarán en un par de semanas. México tiene su clasificación directa al Mundial de 2026. Es por esto que El Tri jugará partidos amistosos durante las fechas FIFA.

El primero de ellos será el sábado 7 de septiembre. México enfrentará a Nueva Zelanda en un partido amistoso. Este duelo se desarrollará en el Rose Bowl, ubicado en Los Ángeles, California.

Tres días más tarde, el martes 10 de septiembre, la selección mexicana tendrá otro partido, pero ante el combinado canadiense. Este duelo será desarrollado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

¿Cómo le ha ido al “Vasco” en El Tri?

Javier Aguirre ha tenido un par de ciclos con El Tri antes de que se le presentara esta nueva oportunidad. El “Vasco” ha dirigido un total de 59 partidos en los que pudo obtener 37 victorias, 9 empates y 13 derrotas.

