Mexicoamericana logra su sueño de ser parte de la selección mexicana de rugby

​​Aimee Ramos siempre soñó con ser parte de una selección de fútbol femenil, lo que jamás pensó es que el sueño se cumpliría representando a México y jugando rugby.

“Es un orgullo representar a México y un honor increíble jugar para el equipo nacional mexicano. A mi papá nunca lo había visto tan feliz. Él jugó fútbol toda su vida, pero cuando vino de Jalisco a California, dejó todo por sacar adelante a su familia y con tres trabajos, ya no le quedó tiempo para el deporte. Hoy está viviendo su sueño a través de mi”, dice.

Aimee de 25 años es parte de la selección mexicana de rugby, y necesita de tu apoyo para los continuos viajes que efectúa entre San Francisco y la Ciudad de México.

“La CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) en México me cubre todos los gastos en México. Me quedo en sus instalaciones, me dan de comer y pagan los viajes internacionales cuando salimos a competir, pero yo me tengo que hacer cargo de mis boletos de avión de Estados Unidos a México, por eso es que estoy solicitando donativos de la comunidad”.

Aimee Ramos, una mexicoamericana que juega en la selección mexicana de rugby. (Fotos Aimee Ramos) Crédito: Cortesía

Para ayudar a Aimee a cumplir su más grande anhelo, puedes ir a la página de GoFundMe: Help Aimee Ramos Fund Travel to Compete for Mexico

“Estaré agradecida por cualquier ayuda que me den, y así poder continuar con este viaje maravilloso”.

Los sueños de Aimee empezaron en San José, California donde nació, creció y vive. Su madre de raíces mexicana nació también en San José, pero su padre vio la primera luz en El Grullo, Jalisco.

Actualmente es estudiante de la maestría en ingeniería biomedica en la Universidad Estatal de San José (Cal State San Jose), de donde también se graduó de la licenciatura en la misma especialidad.

“Yo jugué fútbol soccer toda mi vida, y cuando entré a la universidad había parado, pero estaba muy aburrida de no hacer nada y cuando me fui a buscar un club de fútbol, me encontré con alguien que me dijo que me veía como atleta y me invitó a un entrenamiento de rugby. Jugar rugby me encantó”.

El rugby o fútbol rugby es un juego que consiste en llevar un balón ovalado más allá de la línea contraria, y en el que se permite usar las manos, los pies y el contacto físico entre jugadores.

“Hay dos formas de jugar, entre dos equipos de quince jugadores o de siete”, explica Aimee.

Aimee Ramos juega rugby en la selección mexicana. (Fotos Aimee Ramos) Crédito: Cortesía

En 2021, el equipo de la Universidad Estatal de San José del que formaba parte ganó la división dos del campeonato nacional.

Tiene la posición de medio scrum (también llamado medio melé) que es parte de los defensores, y se ubican en el inicio de la línea de tres cuartos, y actúan como enganche entre los defensores y delanteros.

Aimee revela que le gusta la competencia y la cultura del rugby.

“Es difícil explicar cómo me siento al jugar. Es algo bonito y muy emocionante, puedes estar echando golpes con el otro equipo, y después del juego, estamos todas comiendo juntas”.

Dice que jugar rugby le ha dado estructura y disciplina a su vida. “Siempre tengo un horario para todo lo que hago, la escuela y el entrenamiento”.

Fue parte de la selección 23 universitaria con el equipo de Estados Unidos, pero una entrenadora de la Overfelt Highschool en San José con conexiones con entrenadores en México, fue un factor clave para que pudiera ser parte de la selección mexicana de rugby.

“Nunca pensé que fuera una opción ir a jugar a México como parte de la selección. La entrenadora me pidió que le mandara un video jugando para mandarlo a México”.

Aimee Ramos logra su sueño de jugar rugby con la selección nacional mexicana. (Fotos Aimee Ramos) Crédito: Cortesía

Pasado un mes, recibió la buen noticia, les había gustado como jugaba y querían hablar con ella.

“Me invitaron a una concentración en México, pero para poder ir, tuve que apurarme a sacar mi ciudadanía mexicana, a la cual tenía derecho por mi padre mexicano”.

Obtuvo su doble ciudadanía en marzo, y con su pasaporte mexicano se fue a México.

“Me sentí increíble. Yo había viajado muchas veces a Jalisco con mi familia, pero nunca había estado en la Ciudad de México. Esa ciudad me ha gustado mucho”.

Aimee no solo quedó maravillada con la capital mexicana sino con sus entrenamientos, sus nuevos amigos y porque muy pronto se integró a la selección mexicana de rugby y ha comenzado a viajar a diferentes partes del mundo.

“Para calificar tenemos que participar en diferentes torneos. Ya fuimos a Polonia y al repechaje olímpico en Francia”.

A Aimee Ramos el rugby le ha enseñado disciplina. (Fotos Aimee Ramos) Crédito: Cortesía

Aimee Ramos, una estudiante de maestría en San Jose State University en la selección mexicana de rugby. Crédito: Cortesía

Confiesa que su más grande sueño es ir a las Olimpiadas y a la Copa Mundial de Rugby, pero para lograrlo tienen que pasar por varios torneos centroamericanos y panamericanos, competir y ganar.

Mientras llega ese momento, esta joven mexicoamericana se siente honrada y muy animada de vivir el sueño de jugar para Las Serpientes como se conoce a la Federación Mexicana de Rugby.

“Es un sueño hecho realidad que ha venido con algunos desafíos financieros, por eso les pido sus donativos”, dice emocionada.