¿Tensa calma o guerra silenciosa? Traficantes de drogas detallan qué ocurre en Sinaloa

Se esperaba una guerra intestina tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, pues obtener el control del Cártel de Sinaloa es el deseo de muchos narcotraficantes, lo que hizo que el grupo se dividiera en células, pero hasta ahora no se han visto señales, en apariencia.

Aunque la violencia no se ha hecho presente como cuando fue detenido Ovidio Guzmán, sí han sido asesinados varios hombres cercanos al “Mayo”, lo que lleva a preguntarse si hay una tensa calma o una guerra silenciosa en Sinaloa y sus alrededores.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, dio a conocer que entre el 17 y 19 de agosto, 10 personas relacionadas con el conflicto entre grupos al interior del Cártel de Sinaloa, que comenzó tras la detención de “El Mayo” Zambada, fueron asesinadas.

Uno de los hombres cercanos a Zambada García que fueron asesinados es Martín García Corrales, quien fue señalado como productor de fentanilo y metanfetaminas a gran escala, y por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 4 millones de dólares.

Así como García Corrales, otras personas cercanas al “Mayo” fueron asesinadas, en un aparente intento por disminuir al grupo que comandaba el narcotraficante detenido en territorio estadounidense.

Así viven la captura de “El Mayo” los traficantes

Pero hay otra cara en el mundo del crimen organizado, aquellos traficantes de a pie, quienes son los últimos eslabones de las organizaciones criminales, aquellos que patrullan las calles y son cercanos a la gente, pues diariamente están en las poblaciones.

Al respecto, el sitio InSight Crime viajo hasta Sinaloa tras la detención del máximo líder para ver qué ocurre, y los protagonistas narraron de propia voz como es la situación actualmente.

En la comunidad rural La Loma convergen jóvenes que sirven al Cártel de Sinaloa, pero en distintas facciones: Los Chapitos y La Mayiza. Ellos vigilan e informan todo lo que pasa en las calles del lugar.

Un joven de 20 años, quien lleva radios en la cintura y un arma de fuego, es uno de los tantos halcones del lugar, y como él hay muchos más “ojos”, si ven pasar un auto desconocido de inmediato lo reportan.

La Loma es la frontera invisible que divide los territorios de ambas facciones del Cártel de Sinaloa, mientras que Culiacán es el epicentro de las operaciones del grupo criminal. Tras la captura de “El Mayo”en El Paso, Texas, el 25 de julio, se especula que la cosa se complique.

Incertidumbre es lo que reina en el lugar, nadie se atreve a hablar o actuar, los vigías del narco solo patrullan el lugar y los civiles tienen miedo, no saben qué va a pasar, como lo relató al medio antes citado una mujer de aproximadamente 40 años.

Para los criminales el panorama no es diferente, InSight Crime entrevistó a cinco personas involucradas en diversas etapas del tráfico de drogas en Sinaloa. Todas eran conscientes de la actual tensión entre los Chapitos y la Mayiza y, por ello, habían adoptado posturas más cautelosas.

Involucrarse en una guerra frontal en su propio bastión no parecía ser una opción, al menos, por ahora.

“Lo que hizo el Chapito no tiene nombre. Claro que muchos estamos enojados”, dijo un traficante de metanfetamina y fentanilo en un poblado a las afueras de Culiacán, que habló con InSight Crime en condición de anonimato.

Aumentan tensiones

La tensión aumenta en aquellos lugares que son frontera entre los territorios disputados por Los Chapitos y La Mayiza, el compadrazgo que alguna vez unió a los miembros de dichas facciones quedó disuelto y en su lugar solo hay afrentas.

Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, es considerado el heredero del imperio criminal de su padre, muchos se preguntan por qué no ha actuado hasta ahora, las respuestas son varias: no tiene los recursos para enfrentar a Los Chapitos, quiere mantenerse con un bajo perfil para no atraer a las autoridades, o simplemente está preparando su venganza.

Mientras esperan que los líderes de ambos bandos actúen, hasta a las cárceles ha llegado la necesidad de adoptar una postura, apoyar a uno o a otros, según relató un preso.

“Hay mucho temor y pánico con las nuevas reglas que ponga (Mayito Flaco)”, relató un productor independiente de fentanilo.

Para algunos colaboradores de ambas facciones, lo mejor ha sido huir de Sinaloa, mientras esperan ver la venganza de los Zambada y la respuesta de los Guzmán, se mantienen lejos por precaución.

Así, los participantes en el Cártel de Sinaloa viven en la zozobra, con miedo y aumentando sus precauciones para mantenerse ajenos a un conflicto que empezó con divisiones, siguió con traiciones y nadie sabe cómo terminará.

