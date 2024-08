Los Pumas con la cruda de la Leagues Cup caen con el Atlas 2-1

Los Pumas de la UNAM alargaron la cruda que provocó la eliminación de la Leagues Cup a manos del Seattle Sounders al perder 2-1 con Atlas en la actividad de la fecha 5 del torneo Apertura 2024 que representó el regreso a la actividad de los equipos del fútbol de México y en donde la escuadra felina dejó mucho que desear.

Pero lo peor no fue eso, sino que el equipo dirigido por Gustavo Lema demostró que no están cómodos por el estilo que manejan y cuyo resultado compromete el futuro del estratega argentino, pues está derrota no solo agravó la crisis felina, sino que generó la perdida de la marca invicta que tenían los universitarios.

Por el ladro contrario, esta victoria coloca a Atlas en la quinta posición de la tabla con 11 puntos, mientras que Pumas baja al sexto lugar con 10 puntos, si no que el tropiezo representa el recrudecimiento de la crisis que generó la goleada que les propinó el cuadro del estado de Washington en la costa oeste de la Unión Americana.

El Chino Huerta abrió el camino de la catástrofe felina

Obviamente, mucho tuvo que ver en la derrota de los Pumas la falla garrafal en el cobro de la pena máxima por el máximo referente de los felinos, César “Chino” Huerta, cuando el mediocampista felino cobró una falta dentro del área sobre el mismo y que a la hora de llevarlo al manchón de penal terminó por entregar al portero colombiano Camilo Vargas para desviar el disparo..

Dicha falla marcó el destino de los Pumas, dándole ánimos a los rojinegros del Atlas que logró el primer gol del encuentro al minuto 33 con un autogol del portero Julio González cuando Rivaldo Lozano disparó desde el área y el balón rebotó en el guardameta, quien intentó salvarlo, pero terminó metiéndolo en su propia portería.

Atlas aguantó a piedra y lodo

El segundo tiempo comenzó con una ligera modificación en el equipo de Pumas, con la entrada de Michell Rodríguez en lugar de Ruvalcaba, pero el Atlas mantuvo el control de las acciones y logró aumentar el marcador al minuto 62 por conducto del venezolano Jhon Murillo para agravar la crisis de los felinos que nunca le encontraron la cuadratura al círculo y debieron conformarse con el gol de gracia al minuto 90+5 por conducto del argentino Ignacio Pussetto que no hizo diferencia en el marcador.

Por lo pronto, Pumas enfrentará a Tigres en casa, una oportunidad crucial para redimirse y recuperar la confianza perdida. Este encuentro se perfila como una prueba de fuego para el equipo dirigido por Gustavo Lema, que deberá ajustar su estrategia para mantener su competitividad en el torneo Apertura 2024.

Por otro lado, Atlas se enfrentará al Atlético de San Luis en la jornada 6, buscando continuar su racha positiva y escalar aún más en la tabla.

