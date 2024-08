Wendy Guevara habla sobre Ricardo Peralta, ¡esto dijo!

Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, habló sobre la actuación de Ricardo Peralta en el programa de telerrealidad. La influencer afirmó que no estuvo bien que Peralta involucrara a la comunidad gay en su discurso en contra de Arath de la Torre.

“Siento que no está padre que estés involucrando a la comunidad gay. Somos una comunidad muy vulnerable y hemos sido golpeados por la sociedad durante años. Entonces, cuando tienes tanto apoyo de la comunidad y la oportunidad de estar en un reality como ‘La Casa de los Famosos México’, puedes dar un mensaje positivo”. Wendy Guevara – Ganadora de 'La Casa de los Famosos México 1'

Guevara añadió que Peralta pudo haber tomado un camino diferente y aprovechar la plataforma para hacer un “contenido bonito” o de tratar de dar lo mejor de él.

“Obviamente, en el reality sale la personalidad de cada quien y eso que le quiso hacer a Arath de la Torre no. Yo conozco muy bien a Arath y he comido con él, me he sentado con él en la misma mesa y es una persona superbonita y superamable”, manifestó delante de los medios de comunicación.

Guevara explicó que “se le hizo muy mala onda” que Peralta intentara poner a la comunidad en contra de Arath de la Torre.

“Esto hizo que la gente lo odiara y es jugar muy bajo, pienso yo. Siento que no se vale, pero la verdad es que México, el pueblo, no somos mensos”, afirmó.

🚨WENDY GUEVARA EXPL0TA CON RICARDO PERALTA🚨 "se puso en ridículo por hablar de la comunidad 🏳️‍🌈 a lo menso en contra de Arath de la Torre " y Sian es un don nadie" 💣🔥#wendyguevara #LaCasaDeLosFamosos #RicardoPeralta #SianChiong #ridiculos pic.twitter.com/zxNOHbTcPF — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) August 23, 2024

Guevara habla del cuarto ‘Tierra’

En su encuentro con la prensa, le preguntaron a Wendy Guevara si creía que Peralta quería “ser su doble”. Ante esto, la influencer contestó que -al principio- creía que no, pero que ha estado observado al “cuarto de Adrián Marcelo” y se está dando cuenta que sí.

“Digo el cuarto de Adrián Marcelo porque ellos lo ven como un jefe, no. Veo que se la viven planeando hacer lo mismo que hizo el ‘Team Infierno’, en este caso, Nicola y yo, Poncho y Sergio, Emilio, y se la viven hablando de eso todo el santo día de nosotros. Creo que hicieron ir con esa idea”. Wendy Guevara

Guevara manifestó que entraron con el ego muy elevado y queriendo llegar muy fregones, pero que ese fue su mayor error.

“Cuando vas a ese tipo de realities, tienes que entrar con humildad, de ir conociendo a cada habitante y de ver qué pedo, cómo va a fluir. Cada quien llegó muy alzado y por eso, la gente no lo perdona”, analizó.

Después de su salida del reality show de Televisa/Univisión, el nivel de popularidad de Wendy Guevara aumentó. Desde su salida, se ha mostrado agradecida con el público y en cada transmisión o programa resalta que gracias a su comunidad es la persona que es.

